Глава Крыма возмущен организацией движения в Симферополе

Столица стоит. Этот нервирующий большинство горожан факт сейчас обсуждают на каждой кухне, в любой компании. Наконец животрепещущий вопрос добрался и до высоких кабинетов — тема повсеместного дорожного коллапса в Симферополе стала одной из основных в повестке дня очередного заседания Совета министров республики.

Переход на пеший ход

Без лишних церемоний глава Крыма Сергей Аксенов выступил с достаточно жесткой критикой по поводу работы подрядчиков, ремонтирующих дороги в Симферополе. Не остался без внимания премьер-министра и подход к организации дорожного движения в крымской столице на период проведения реконструкции.

Сергей Аксенов, глава Крыма:

«К большому сожалению, не вижу у подрядчиков рвения, чтобы в срок выполнить работу. На улице Севастопольской, на отрезке от парка Шевченко до улицы Козлова, где я каждый день проезжаю, в девять часов утра никогда рабочих не видно. Вместо того, чтобы навалиться на эти узкие участки, понимая, что здесь возникает коллапс с дорожным движением, все расслабились, не спеша покуривают, попивают кофе. Еду утром, вижу — стоят работники возле остановки, отдыхают, смеются. А люди мучаются в заторах».

Путевые наблюдения, возмутившие премьер-министра, знакомы большинству горожан. Причем не только в этом дорожноремонтном сезоне: такое поведение рабочих на гособъектах почему-то уже давно стало для Крыма нормой. Подход в духе «солдат спит — служба идет»: зачем стараться, раз контракт уже заключен и деньги в любом случае заплатят?

В качестве примера добросовестного подрядчика Сергей Аксенов привел компанию «ВАД» из Санкт-Петербурга, которая строит трассу «Таврида». Там рабочие трудятся круглые сутки, так что темпы строительства почти космические. А крымские конторы уже второй месяц мусолят несколько километров по Севастопольской, и процесс почти не движется. Нет культуры производства.

Кстати, все мы помним заверения крымского правительства в том, что для своевременного завершения ремонта симферопольских дорог работы будут вестись круглосуточно. Тем не менее, по данным председателя Государственного комитета дорожного хозяйства РК Сергея Карпова, до сих пор ни один подрядчик не приступил к ночному графику. Но по идее, добавил глава дорожного ведомства, это должно вот-вот произойти.

Поскольку по-хорошему с местными фирмами никак не получается, крымское правительство настроено на переход к жестким и, пожалуй, даже радикальным мерам. Подрядчиков, которые не смогут сдать вверенные им объекты в установленные сроки, ждут проверки и уголовные дела.

Сергей Аксенов:

«В случае, если они не выполнят работы, я сам совместно с коллегами буду заниматься расследованием. Сделаю всё возможное, чтобы они получили срок, условный или реальный, за то, что нанесли ущерб государству: эти деньги не были вовремя использованы по назначению, хотя могли бы работать в других местах. Всё сделаю для того, чтобы было уголовное производство».

Тем временем ход дорожных работ в Симферополе набирает обороты. Сейчас ремонт идет на улицах Нижнегоспитальная, Чехова, Коммунальная, Бахчисарайская, Аральская, 1-й Конной Армии, Севастопольская, Объездная, Козлова, а также на нескольких участках в микрорайоне Каменка. Теперь география работ расширится, охватив Авиационную, Козлова и Маяковского. Плюс проспект Кирова. Срок сдачи всех объектов — до 20 декабря текущего года. Учитывая все эти обстоятельства, можно сделать лишь один вывод: до Нового года самым оптимальным средством передвижения по Симферополю станет пеший ход.

Концепция с размахом

К слову, уже скоро лихорадка дорожного ремонта может охватить весь полуостров. Правительство Крыма утвердило Концепцию развития сети автомобильных дорог республики на 2018-2024 годы. Объем требуемого финансирования, прямо скажем, колоссальный:

144 млрд руб. Мы уже рассказывали о сути данной программы, так что лишь вкратце напомним основные перспективы. Предусмотрен ремонт 1 830 км дорожного полотна и 10 813 кв. метров искусственных сооружений, капитальный ремонт 2 087 км покрытия и 86 710 кв. метров сооружений, а также реконструкция 196,6 км автодорог. Размах сказочный и для Крыма небывалый.

Концепция развития дорожной сети уже согласована Росавтодором и Министерством транспорта РФ. Теперь ее должен утвердить президент России Владимир Путин. Сергей Аксенов уже готовит соответствующие предложения, которые намерен озвучить главе государства в ближайшее время.

Сергей Аксенов:

«При этом власти Крыма будут настаивать на привлечении крупного подрядчика для капитального ремонта дорог. Я руководству страны озвучивал ситуацию с качеством работы местных подрядчиков. Буду настаивать на том, чтобы выбрать двух-трех крупных игроков рынка, таких как компания „ВАД“ или тех, кто обладает достаточными мощностями и по стране известен качественной работой в части строительства и ремонта дорог».

Без утверждения Концепции собственных средств на восстановление дорожной инфраструктуры Крыму однозначно не хватит. Дорожный фонд республики, по приблизительным подсчетам, в будущем году составит 3,4 млрд руб. А только на ямочный ремонт, нанесение разметки и обслуживание полотна понадобится около 7,4 млрд. На какие-то капитальные работы нужно гораздо больше денег. И все эти подсчеты, кстати, не касаются муниципальных улиц, а только дорог республиканского значения.

Тонкости планирования

Возвращаясь к теме напряженности дорожного движения в Симферополе, Сергей Аксенов запретил впредь перекрывать движение по столичным улицам без согласования с ГИБДД. Недовольство главы крымского правительства вызвал транспортный коллапс, спровоцированный проведением эстафеты огня Всемирной универсиады. Как вы помните, спортивный праздник, проходивший в прошлую субботу, для большинства симферопольцев ознаменовался полнейшей невозможностью перемещения по центральной части города. Народному возмущению в итоге не было предела.

Дмитрий Федосов, начальник отделения дорожной инспекции управления ГИБДД РК:

«Анализом установлены существенные просчеты в организации дорожного движения на период введения временных ограничений. При планировании маршрута эстафеты не были учтены рекомендации ГИБДД об исключении из него магистральной улицы Киевской. В результате весь транспортный поток был вынужден переместиться на альтернативные улицы, которые не смогли с ним справиться. Закрытие для движения основных транспортных колец привело к остановке движения в центре города».

По мнению специалистов ГИБДД, при введении каких-либо ограничений на территории Симферополя не проводится изучение дорожных условий на маршрутах объезда закрываемых участков. Не выявляются «узкие места», в которых возможны заторы, не вносятся корректировки в режимы работы светофоров. Не ограничивается парковка транспорта, не обеспечивается надлежащее информирование водителей о рекомендуемых объездах. Словом, движение просто перекрывают и всё. Глава Крыма пообещал принять жесткие меры в случае повторения подобного подхода к проведению массовых мероприятий. «Когда перекрывают город, кто-то думает, как люди будут передвигаться?» — возмутился Аксенов. Увы, ответ на этот вопрос очевиден.