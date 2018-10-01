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ПолитикаВласть

Туристы были, а толку нет

Краткие итоги высокого сезона — 2018

Хотя крымские власти и представители бизнеса и настаивают на том, что «Крым — курорт круглый год», традиция подведения итогов высокого сезона всё же сохранилась. Особенно приятно это делать в нынешнем году, ведь количество туристов на сей раз побило все рекорды постсоветского периода.

Подсчеты лета

Итак, Министерство курортов и туризма РК к сегодняшнему дню насчитало 6,164 млн туристов. Это на 29% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Новый рекорд для постсоветского периода республики. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2012 году — 6,1 млн.

Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам от РК:

«Основная причина увеличения турпотока — введение в строй двух мегапроектов. Строительство нового терминала в аэропорту „Симферополь“ и введение в строй Крымского моста. Это улучшило логистику, упростило возможность приезда в Крым. Курортный сезон получился хорошим и из-за погодных условий. В этом году лето было ранним и продолжительным, море теплым. Что касается наших учреждений отдыха и туризма, они с каждым годом становятся всё лучше с точки зрения обслуживания и ценовой политики».

Кто же эти люди, в таком количестве приехавшие в Крым в этом году? Правительство республики тщательно исследовало данный вопрос и составило портрет среднестатистического туриста. Выяснилось, что большая часть отдыхающих в этом сезоне прибывала из Москвы и Московской области. В основном это были семейные люди с детьми. Не удивительно, что 81% туристов выбрали организованный отдых: в санаториях, пансионатах и на базах отдыха. На долю гостиниц и мини-отелей пришлось буквально 14% и 10% соответственно. Треть туристов выбрала Крым с целью санаторно-курортного лечения, еще треть — для пляжного отдыха.

В этом году на полуострове побывало на 17% больше отдыхающих с Украины, чем в прошлом: около миллиона человек (шестая часть общего турпотока) прибыли через северную границу республики.

Сергей Аксенов, глава РК:

«На полуострове рады туристам из соседней страны. К гражданам Украины доброе отношение, никакой предвзятости со стороны контролирующих, проверяющих органов. Это видно в том числе и на дороге: ГИБДД уважительно к ним относится. Так что никакой „аллергии“ здесь нет и не будет».

В общей сложности местные средства размещения, работавшие в курортный сезон в количестве 604, были загружены на 70%. Естественно, заполнение было неравномерным, и если взять самые популярные регионы, то там оно стремилось к 100%. Например, благодаря близости к Крымскому мосту, гостиницы и санатории Феодосии были загружены на 95%. Продолжает набирать популярность западное побережье полуострова: объекты размещения в Евпатории были заполнены на 93%, а в Саках — на 92%. Также среди лидеров Алушта — загруженность отелей и пансионатов там превысила 90%.

Этим летом было действительно многолюдно

Лето в тени

Теперь о меркантильной стороне вопроса: как наплыв отдыхающих сказался на благосостоянии республики?

Средняя сумма расходов туриста на отдых в Крыму в этом году варьировалась в пределах от 44 до 90 тыс. руб. Согласитесь — не так уж мало. Почти половина средств уходила на оплату проживания и питание (42%). Еще 24% шли на развлечения, в том числе на экскурсии, посещение ресторанов, баров и других увеселительных заведений. 12% курортного бюджета люди спускали на сувениры. И, конечно, не будем забывать о расходах на дорогу, ведь большинство туристов едут в Крым издалека. Эта сумма составляла 22% в структуре курортных трат. Кстати, поездка на полуостров в этом году стала немного доступнее: в прошлом туристы тратили на проезд около 30% отложенных на отпуск денег.

Итак, по итогу девяти месяцев общий поток отдыхающих создал в Крыму оборот денежных средств в объеме

400 млрд руб. Давайте посмотрим, это много или мало?

Из указанной суммы крымский бюджет получил всего-навсего 1,17 млрд. руб. С одной стороны, это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С другой, по словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, прямые доходы от туристической отрасли составили лишь 6% в общей схеме налога. И это при том, что курортная сфера рассматривается крымскими властями в качестве одной из ведущих и основополагающих в экономике региона.

Беда в том, что большая часть того денежного оборота, который появляется на полуострове с наплывом туристов, остается в тени. Основная часть отдыхающих по-прежнему селится либо в частном секторе, либо в мини-отелях, работающих полулегально и не делающих никаких отчислений в республиканскую казну. То же самое с питанием. Большая часть столовых и микро-рынков, разбросанных по всему побережью, работает «в тени». Мы помним обещания крымского правительства вывести всех причастных к турбизнесу «на чистую воду», но этого, увы, всё еще не произошло. Вот и получается, что масса отдыхающих прибывает в Крым, пользуется местной инфраструктурой, а те деньги, что туристы оставляют на полуострове, не идут на развитие региона, а оседают в карманах частных дельцов. Такая вот экономика у сверхуспешного курортного сезона.

Осилим ли?

Тем временем высокий сезон позади, а курортный ажиотаж продолжается. Туристы с материка вовсю бронируют туры в Крым, чтобы отпраздновать на полуострове День народного единства. В этом году страна будет отмечать его три дня — с 3 по 5 ноября. Согласно исследованию сервиса Туту.ру, Крым стал одним из самых востребованных авианаправлений в России на время длинных выходных. Так что сезон продолжается.

А между тем властям пора подумать об организации туристической отрасли будущим летом. Как-никак после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста поток отдыхающих опять возрастет.

Сергей Стрельбицкий, руководитель крымского филиала Национальной курортной ассоциации:

«Одна из самых жгучих проблем, которой надо заниматься уже сегодня, — это работа общественного транспорта. Как на территории муниципальных образований, так и между ними. Я имею в виду транспортную доступность. Усиление туристического потока после ввода железнодорожной части Крымского моста в корне изменит ситуацию в наших муниципалитетах. Это дополнительное количество туристов, которых необходимо обеспечить услугами общественного транспорта».

По мнению эксперта, автобусы, которыми люди добираются до пляжей сейчас, не способны решить задачу. Вопрос даже не в комфорте, отсутствии кондиционеров и общем плачевном состоянии подвижного состава, а во вместимости. Святая правда. Все, кому довелось побывать на побережье в разгар минувшего сезона, знают, что общественный транспорт в городах и поселках совершенно не справляется с наплывом туристов. А если власти хотят ежегодно принимать по

8-10 млн отдыхающих, большей части и приезжих, и местных всё лето придется попросту ходить пешком.

Софья Николаева
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 500 от 12 октября 2018 года

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Просмотров: 320 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:50

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