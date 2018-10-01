Внимание на периферию

Госсовет проинспектировал Армянск и Красногвардейский район

Рабочая группа Госсовета РК выезжает в разные точки Крыма, чтобы убедиться, какие есть в том или ином регионе достижения и проблемы. Практика, как нам кажется, позитивная. Тем более что по итогам таких поездок власти на республиканском уровне предлагают пути решения сложившихся негативных ситуаций.

Инспекция сказала «хорошо»

На этой неделе рабочая группа Госсовета РК во главе с Владимиром Константиновым проинспектировала Красногвардейский район. В частности, внимание депутаты уделили образовательным учреждениям. Ведь именно там — дети, которые требуют особого внимания. Воспитание, образование они должны получать в комфортных и безопасных условиях. Рабочая группа посетила и современный модульный детский сад на 100 мест. Свои двери он открыл в мае 2018 года. А в другом саду был проведен капитальный ремонт за счет шефской помощи. Деньги перечислил Ростов-на-Дону.

Владимир Константинов, председатель ГС РК:

«То, что мы посетили — это и наше будущее. Оно уже есть, оно уже наступило. Это школы хорошего уровня, дошкольные учреждения нового уровня. Новые, которые буквально излучают уверенность в завтрашнем дне. Эта уверенность распространяется на наши избирательные комиссии. То есть люди поверили в то, что в Российской Федерации Крым преобразится. Преобразится весь до такого уровня, каким выглядят сегодня новые проекты».

В новых учреждениях и в тех, что после ремонта, проблем практически нет. Глаз радуется прекрасной обстановке. Далее рабочая группа поехала туда, где требуется вложение сил и, конечно же, средств. Александровская школа стоит в очереди на капремонт кровли. Здесь ожидается и полная замена оконных блоков, рассматривается вопрос о реконструкции спортивного комплекса. Пятихатская школа тоже ждет своей очереди на капитальный ремонт фасада, замены систем внутренней канализации и пищевого блока.

Владимир Константинов, председатель ГС РК:

«Но есть и те проблемы, с которыми мы пришли в РФ, которые на данный момент еще не решены. Но сегодня у всех есть абсолютная уверенность, как это решать, и уверенность у избирателей, что это будет решено. Поэтому и тема нашего будущего совещания с руководством района — это как раз обсуждение тактики и стратегии по решению всех социальных вопросов. Это самая главная задача власти».

Также рабочая группа заглянула в местный фельдшерско-акушерский пункт и посетила новую детскую игровую площадку. На каждом объекте были определены проблемные моменты, над которыми нужно работать. В целом председатель парламента поездкой остался доволен. Отметил хороший уровень организации работы и состояние материально-технической базы образовательных организаций региона.

Негласный особый статус

Также на этой неделе спикер крымского парламента Владимир Константинов побывал и в многострадальном Армянске, где также посетил детские сады и школы города. В целом, как было объявлено по итогам поездки, они функционируют нормально, по графику, после снятия режима ЧС. Правда, печально знаменитое ЧП обнажило ряд проблем. Проблемы «взяли на карандаш», как говорится, и стараются оперативно решить. Так, в школе села Перекоп, самого близкого к заводу «Крымский титан» населенного пункта, на внебюджетные деньги поменяют мебель, а в ряде других заменят пищевые блоки, а также отремонтируют санузлы.

Владимир Константинов, председатель ГС РК:

«Слава Богу, всё вошло в норму. Все школы функционируют. Дети счастливы. Школы и дошкольные учреждения находятся в достаточно приличном состоянии. Понятно, что есть какие-то проблемы, но мы над ними работаем. Даже не проблемы, а задачи следующего периода».

Было обращено внимание и на состояние учреждений здравоохранения в регионе, которое также в целом удовлетворило крымские власти.

«Родильное отделение в Армянске будет работать и дальше», — заявил спикер крымского парламента. Нет, как утверждается, сбоев и в работе местной больницы: медики справились с потоком пациентов, а также квалифицированно осуществляли забор и обработку анализов. Впрочем, эксперты констатируют нехватку квалифицированных кадров, но и эта проблема решаема.

Александр Голенко, министр здравоохранения РК:

«У нас сейчас Армянск, хотя он и город, попадает в программу „Земский доктор“, то есть мы сейчас готовы выплачивать один миллион рублей — подъемные компенсационные для врачей, которые прибудут сюда. Кроме этого, 20 тысяч ежемесячно можем платить компенсацию за съем жилья».

Теперь Армянск имеет негласный особый статус и при формировании бюджета потребности города будут оцениваться не так, как в обычных муниципалитетах. Возможно выделение из казны дополнительных средств, направленных на полную компенсацию последствий ЧС.