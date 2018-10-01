Двойной стандарт?

Почему у читательницы не получилось то, что получилось у «Крымского Телеграфа»

В начале лета мы писали об опыте одного из своих корреспондентов в подаче жалобы на неправильную парковку. Как вы помните, эксперимент тогда удался: Госавтоинспекция отреагировала достаточно оперативно, нарушитель был привлечен к ответственности и оштрафован. Однако на днях в редакцию пришло письмо от читательницы из Симферополя, в котором она рассказала о своем гораздо менее позитивном, чем у нас, опыте.

Номер не прошел

Итак, наша жалоба была составлена на некоего автолюбителя, оставившего своего стального друга посреди пешеходной дорожки на набережной реки Салгир — недалеко от здания Министерства юстиции РК. Водитель проехал по газону, отделяющему набережную от проезжей части, а затем разместил авто на тротуаре. Именно к этому факту мы привлекли внимание сотрудников ГИБДД, в результате чего нарушитель был наказан.

«Редакция давала читателям алгоритм действий, когда чужой автомобиль незаконно паркуется на газонах. И как всё хорошо и замечательно у вас получилось: через месяц был получен ответ о привлечении виновника к ответственности в виде штрафа. Хочу рассказать о своем аналогичном опыте, — пишет читательница из Симферополя Ирина Мефаева. — Два раза в июле через сайт МВД РК, следуя вашему алгоритму действий, подавала в ГИБДД РК жалобы на автомобилистов из соседнего дома, паркующихся на газонах нашей придомовой территории. С соответствующим приложением фото с нескольких ракурсов по каждой машине с четко видными номерами. Ответили, что мои жалобы переслали в МВД Симферополя. Прошло два с половиной месяца, а воз и ныне там. До сих пор никто никаким ответом меня о принятых мерах не удостоил. Вам ответили только потому, что вы являетесь СМИ, а на обращения простых граждан можно не реагировать! Так что советы ваши чисто теоретические. И претворить их в жизнь на практике простому человеку невозможно!»

Что же, разберемся, почему у Ирины Мефаевой ничего не получилось. Но прежде оговоримся, что жалобу наш корреспондент отправлял в качестве гражданского лица, а не журналиста — представителя средства массовой информации. В этом, собственно, и состояла суть эксперимента: выяснить, как реагируют надзорные ведомства на жалобы рядовых крымчан.

Дальше. Читательница, ссылаясь на статью в «Крымском Телеграфе», говорит о парковке на газонах — именно на это она жаловалась в ГИБДД. А мы подавали заявление о машине, оставленной на тротуаре. Это очень важный нюанс, поскольку с точки зрения закона речь идет о совершенно разных ситуациях.

Маленький нюанс большого значения

Но вернемся к истории нашей читательницы. Не добившись желаемого ответа от МВД, она обратилась в прокуратуру по факту отсутствия мер реагирования на свою жалобу. И получила ответ, в котором заместитель прокурора Симферополя Сергей Корж сообщил: «Разъясняю, что парковка на газонах придомовой территории прямо не нарушает требования Правил дорожного движения РФ, в связи с чем квалифицируется как нарушение правил благоустройства. Протоколы по делам о нарушениях указанной категории составляют уполномоченные лица органов местного самоуправления».

Что это значит? ПДД регламентируют лишь правила парковки на тротуарах, поскольку последние фактически являются частью проезжей части. За нарушение предписанных норм автомобилисту действительно может грозить штраф. Причем даже если он заедет на бордюр лишь одним колесом. Стоянка на тротуаре возможна только там, где установлен соответствующий знак или табличка. Грамотным автолюбителям всё это известно. Нарушение правил парковки карается в соответствии с КоАП: провинившийся водитель будет обязан заплатить штраф в размере 1000 рублей.

А вот стоянка на газонах и детских площадках законом, увы, никак не ограничена. Ни в ПДД, ни в КоАП попросту нет таких понятий. Есть понятие жилой зоны, в которой нельзя парковать грузовые автомобили с разрешенной массой более 3,5 тонн или стоять с включенным двигателем. Также в жилой зоне запрещено сквозное движение и учебная езда. Указанные запреты распространяются на дворовые территории. Вот и все ограничения.

Разумный подход

Однако это не значит, что автомобилиста, облюбовавшего газон в качестве парковочного места, нельзя привлечь к ответственности. Запрет на парковку в зеленой зоне прописан сразу в нескольких документах федерального уровня: в законе об охране окружающей среды, в законе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в многочисленных СанПиНах. Помимо стоянки на газоне, на придомовых территориях нельзя мыть машину, сливать топливо и масло, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели. Другое дело, что все перечисленные нарушения не входят в компетенцию ГИБДД, а значит, писать жалобы в Госавтоинспекцию бесполезно. Что и показал печальный опыт Ирины Мефаевой.

Куда же обращаться? Нарушения, влияющие на санитарно-эпидемиологическую обстановку, должен пресекать Роспотребнадзор. К таковым относится, например, слив во дворе машинного масла. Если речь идет о газоне, то, как правильно указали в прокуратуре, обращение следует адресовать в местную администрацию.

А вообще, грамотно составить и подать жалобу, которая окажется эффективной, — дело, требующее вдумчивого подхода. Понятно, что порой возмущение, вызванное действиями окружающих, оказывается сильнее всех других порывов, но, чтобы был результат, лучше действовать взвешенно. Если есть сомнения по поводу того, какой именно норматив нарушен, можно ознакомиться с законами. Благо все они сейчас есть в Интернете в свободном доступе. Кстати, информация о том, куда именно отправлять обращения, как правило, содержится в самих нормативах.

Как бы там ни было, жаловаться на несправедливость, хамство и произвол обязательно нужно: крымчанам давно пора учиться быть сознательными гражданами. Главное — делать это с умом и по правилам.