К лучшему ли перемены...

В Евпатории — детский парк вместо стадиона, а в Севастополе — охота на нелегалов

Картину этой недели мы решили дополнить вестями из Евпатории, где собрались окончательно «переформатировать» старый городской стадион, и из Севастополя, где хотят легализовать ещё больше рабочих мест, занятых иностранцами, а также сообщают о создании неких винных деревень.

Вторая жизнь «Авангарда»

В Евпатории на месте заброшенного стадиона «Авангард» решили построить новый детский тематический парк развлечений. Дело, на первый взгляд, хорошее, но часть городской общественности уже успела высказаться против этого проекта. Впрочем, критика эта большей частью из разряда «тоски по прошлому», дескать, давайте просто вернём стадион. Но и у городских властей, и у инвесторов есть свои аргументы. «Наше предприятие в течение трех последних лет по согласованию с администрацией города Евпатория проводит сезонные универсальные ярмарки на территории бывшего стадиона „Авангард“, что на пересечении проспекта Ленина и улицы Фрунзе. В рамках проведения ярмарок предусмотрена организация развлекательных мероприятий для евпаторийцев и гостей нашего города. Поскольку Евпатория всегда слыла детской здравницей, то и основной упор мы делаем на развлечение детей. Для этого мы даем возможность предпринимателям размещать на территории проведения ярмарки различные развлекательные аттракционы. В этом году к нам приехал цирк с дрессированными верблюдами, кенгуру и индийскими слонами. Именно этих слонов евпаторийцы и гости города могли видеть на евпаторийских улицах и пляжах», — рассказал журналистам директор предприятия-инвестора Иван Безвуляк. Что же касается стадиона, то это спортивное сооружение, как утверждают в горадминистрации, не используется по своему назначению и вряд ли будет. Последний футбольный матч на нем был примерно четверть века назад. Недавно специалисты дали заключение, что по действующему российскому законодательству, согласно строительным нормам и правилам, в этом месте города и на имеющейся площади земельного участка футбольного стадиона быть не может. К тому же, облик этого объекта уже существенно изменился, он постепенно становится местом для семейного отдыха. Кстати, и местные жители говорят, что все больше и больше людей с детьми приходят туда на ярмарки, где есть возможность не только сделать покупки, но и перекусить, развлечь детей на различных аттракционах. «Мы как собственники этого бывшего стадиона благодарны руководству города за волевое решение об отнесении этой территории к общественно-деловой зоне, что нашло свое отражение в новом генеральном плане застройки города. Поскольку стратегия развития города — превращение его во всероссийскую детскую здравницу, мы, подумав и посоветовавшись с руководством города, ставим перед собой цель создать на территории бывшего стадиона „Авангард“ прекрасный детский тематический парк развлечений. Этот парк будет не только для евпаторийцев, но и привлекать в наш город гостей из всех уголков Крыма и России», — говорят представители инвесторов. Но какова же цена вопроса? Как выяснили журналисты, инвесторы готовы вложить в создание нового детского парка до 200 миллионов рублей. За эти деньги на территории «Авангарда» будут размещены некие «эксклюзивные развлекательные объекты» и аттракционы, а также «будут созданы зеленые зоны и зоны для тематического отдыха и развития детей».

Что ж, задумка интересная. Посмотрим на её воплощение.

Легализация иностранцев

А в Севастополе власти поставили перед собой задачу — легализовать в текущем году 4500 рабочих мест, занятых иностранцами. Если это сделать удастся, то показатели будут на 33% выше, чем в прошлом году. Как сообщил, в частности, заместитель губернатора Севастополя Юрий Кривов, в 2017 году местным властям удалось «вывести из тени около трёх тысяч рабочих — граждан иностранных государств». Действительно, горожане в курсе, насколько много в последнее время в городе рабочих из различных стран СНГ. Больше всего их на стройках, в рекреационном бизнесе и в транспортной сфере. Кстати, по словам Кривова, именно в транспортной сфере лучше всего обстоят дела с легализацией, где удалось добиться от предпринимателей официального трудоустройства иностранных граждан. За счёт этих налоговых отчислений, в том числе, пополняется городской бюджет. Неплохие показатели в этом отношении и у туристической сферы. Как говорят в правительстве города, владельцы севастопольских мини-гостиниц и отелей стали активнее регистрировать свой бизнес и, соответственно, получать белый доход. Правда, ситуация в районе Учкуевки, где летние обвалы берега и последующие проверки выявили огромное количество нелегальных мини-гостиниц, дают несколько иную картину("Крымский ТелеграфЪ" рассказывал в своё время об этой ситуации). Впрочем, вице-губернатор города всё же настаивает на улучшении показателей, акцентируя, что таких показателей в отрасли удалось достигнуть благодаря некому «чёрному списку», куда вносят недобросовестных держателей отелей.

А вот в сфере строительства, как рассказал Юрий Кривов севастопольским журналистам, «не так радужно». Вице-губернатор привёл в пример масштабные стройки, которые осуществляются за государственный счёт, однако генеральный подрядчик привлекает к работе многочисленных субподрядчиков. Но, сказал Кривов, работа и в этом направлении ведётся — и до конца года должен быть получен положительный результат. В смысле — строителей-иностранцев должны легализовать. Как это скажется на стройках, не произойдёт ли резкий отток рабочей силы — не комментируется, но такой вариант прогнозируем.

Винные деревни

Кроме этого, несколько дней назад в Севастополе анонсировали создание крупных специализированных винных торговых центров и даже целых винных деревень. Об этом, в частности, рассказал замдиректора Корпорации развития Севастополя Павел Ехалов. «Мы закончили разработку первого этапа концепции проекта „Терруар. Винная дорога Севастополя“. Смысл этого проекта в том, чтобы объединить винодельческие и туристические компании в некую единую структуры, чтобы стимулировать виноделие и создавать новый вид туризма вне туристического сезона. В рамках этого проекта предусмотрено создание объектов — основным является винодельческое хозяйство, также предусмотрено 5-6 винных деревень, также предусмотрено два больших винных молла», — сообщил Ехалов метсным журналистам. Он также сообщил, что один из таких винных торговых центров будет расположен на пересечении Ялтинского шоссе и дороги на Терновку, а второй — в районе села Верхнесадовое возле трассы «Таврида». А вот где будут расположены винные деревни, и что это вообще будет такое — пока неизвестно. Но интригует, конечно. Такого в Крыму ещё не было. Во всяком случае деревни «винными» ещё не называли. Что же касается сроков реализации вышеупомянутого проекта, начать планируют в следующем году. Как говорят в правительстве города, «идут переговоры с тринадцатью потенциальными участниками, однако сейчас не представляется возможным озвучить названия этих компаний». Всего же общее число участников может достигнуть 25.