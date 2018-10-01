Приметы времени

Теневые схемы перевозок в Крым и разоблачение поставок стройматериалов

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о ситуации на полуострове, обратили внимание на нелегальные автобусные перевозки, на заявление СБУ о разоблачении поставок щебня в Крым и на скандальное заявление крупного политика.

Золотое дно

В Крым из Херсона людей возят нелегалы. Нелегальные перевозчики заставляют пассажиров при пересечении границы с Крымом идти пешком около трех километров. Без билетов, страховки и разрешительных документов. Официально — автобусное сообщение с полуостровом прекратили более трех лет назад. Машины доезжают до пропускных пунктов на границе, и люди пешком переходят через посты. Автостанция «Юг» — единственная в Херсоне, которая имеет аттестацию. В кассе билетов не продают, но для нелегальных перевозчиков платформы работают. «Договоренности (с Крымом) существуют однозначно, так как с украинской стороны тебе выдают ламинированную пластиковую карточку, называют номера автобуса. Ты переходишь на другую сторону, даешь карточку, и тебя везут», — рассказывают изданию граждане Украины. На КПВВ «Каланчак» есть автостанция, но о ней не слышали в Укртрансбезопасности. Билеты на этой станции также не продают. Из Херсона в «Каланчак» и обратно ежедневно курсирует не менее 10 автобусов. Но при проверке только у одного водителя были разрешительные документы. Кроме того, перевозчики возят людей, не имея страховки на автомобиль. И люди соглашаются, потому что другого выбора у них нет. В начале года в областной администрации была создана рабочая группа, которая должна была наладить перевозки по легальным маршрутам. Однако до сих пор даже конкурс для перевозчиков не провели. А зачем конкурс? Если существует вот такое самое настоящее «золотое дно», пусть и нелегальное?..

Скрежет зубовный

Несколько дней назад пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций. Об этом сообщили многие российские СМИ со ссылкой на пресс-службу оператора транспортного перехода — ФКУ «Упрдор «Тамань». «На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье», — говорилось в сообщении. По предварительным данным, инцидент мог произойти вследствие технической неисправности одной из домкратных систем. В результате происшествия никто не пострадал, ЧП оперативно ликвидировали. Но резонанс по ту сторону Перекопа было уже не остановить. Какие только издания, как только не изощрялись в «остроумии», называя Крымский мост «утопленником», «героем-подводником», «летающим мостиком». Весь этот зубовный скрежет понятен — слишком уж очевидны достижения в интеграции полуострова в Россию.

Скандал с Медведчуком

Сайт крупного украинского телеканала сообщает, что «лидер движения „Украинский выбор“ и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук, комментируя свой отдых в Крыму, заявил, что полуостров сегодня де-факто является территорией России». В связи с заявлением Медведчука на Украине, конечно, случился очередной скандал. «Крым — место, которое я любил и люблю. Там я отдыхал и отдыхаю сегодня, и это не секрет ни для кого на Украине. Я и в этом году отдыхал, и в прошлом, и буду отдыхать дальше», — подчеркнул политик. Кроме того, он ответил на вопрос, кому на самом деле принадлежит Крым. «...Де-факто — это Россия. Хотим мы с этим соглашаться или нет, но по факту это именно так», — сказал он. Также Медведчук заявил, что с Россией следует вести переговоры и договариваться по претензиям, которые выражает Украина. По его словам, не нужно говорить с позиции обиды, позиции мести и противостояния.

«Преступный» щебень

Мост через Керченский пролив, в том или ином виде, не исчезает из украинских новостей. Например, приводятся подробности операции СБУ, якобы разоблачившей руководство украинского предприятия, которое «организовало 25 поставок щебня в РФ общей массой 28 тысяч тонн для строительства Керченского моста». Отмечается, что добыча проводилась без необходимой разрешительной документации в карьерах, владельцем которых является некий гражданин РФ. «Реализация щебня, в частности, проводилась через посредников российской компании, которая является дочерней структурой ОАО „Мостожелезобетонконструкция“. В СБУ установили, что данное предприятие при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству Керченского моста. Следствие усматривает в действиях украинской компании признаки поддержки российской администрации в аннексированном Крыму. По данному факту начато уголовное производство», — пишет украинский сайт. Также сообщается, что «правоохранители провели обыски в помещениях администрации карьеров и по месту фактического проживания директора украинского предприятия. При этом, как указали в СБУ, были изъяты документы, подтверждающие финансово-хозяйственные операции с российскими структурами, действующими в Крыму».