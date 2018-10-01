Почему разрушается село?

В Черноморском районе жилые дома находятся в катастрофическом состоянии

В «Крымский ТелеграфЪ» обратились жители Черноморского района из села Внуково (Краснополянский сельский совет): «Наше село расположено на землях подземного хранилища газа. До тех пор, пока не было ПХГ, наши дома стояли как новенькие. Из-за работы компрессоров и скважин, расположенных на расстоянии 500-700 метров вдоль всего села Внуково, у жителей четверть века уже трещат и разрушаются дома и подсобные постройки. Местные власти нас не слышат, земля будто „дышит“, у нас не осталось надежды, поэтому мы просим помощи, чтобы донести информацию до вышестоящих властей о нашей беде. Помогите нам!» Конечно же, такое обращение не может остаться без внимания, поэтому «Крымский ТелеграфЪ» выехал в село, дабы всё увидеть своими глазами.

Подземное хранилище газа

Внуково — это бывший хутор Яшпек, переименованный 18 мая 1948 года. Со слов местных жителей, на сегодняшний день в селе: 6 улиц, 116 домов, библиотека, сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт и два магазина. В километре от села расположено Глебовское газоконденсатное месторождение. Относится к Причерноморско-Крымской нефтегазоносной области. Недропользователем является «Черноморнефтегаз». В 1991 году на базе выработанного Глебовского газоконденсатного месторождения создается Глебовское подземное хранилище газа (ПХГ). Строилось хранилище по проекту НИПИ «Шельф», работы вело ГАО «Черноморнефтегаз» совместно с болгарскими специалистами, для регулирования сезонной и суточной неравномерности потребления газа в Крыму. 22 июля 2014 года на брифинге в Симферополе заместитель гендиректора «Черноморнефтегаза» по реализации углеводородов и материально-техническому снабжению Андрей Малышев сообщил, что республиканское предприятие «Черноморнефтегаз» планирует текущий ремонт Глебовского подземного хранилища газа для увеличения объема закачиваемого газа.

Фундамент трещит по швам

Встретили нас две местные жительницы Ольга Шарова и Татьяна Иванова.

«В 1975 году меня сюда привезли родители. В селе уже стояли дома и были практически все улицы. Жили, как говорится, не тужили: красивый сад во дворе, летом микротрещины заделали, побелили, покрасили, а ремонт раз в год делали. Но потом стали строить прямо в селе и также недалеко в поле подземное хранилище газа. До введения в эксплуатацию наши дома были в хорошем состоянии. Первые года всё было хорошо, но с 2000 года трещины стали шире и появляться чаще», — вспоминает Ольга Александровна.

За последние два года дома просто стали рассыпаться, фундаменты трещат. Есть и те, кто говорит, что женщины плохие хозяйки. «Ну, несколько человек могут быть нехозяйственными, но не все же хозяева 116 домовладений такие!» — говорят местные жители. Конечно, отрицать факт старости домов также не стоит, ведь они строились начиная с 1965 года. Но давайте вместе походим по селу, послушаем местных жителей...

Заходим в дом, первый у трассы. Хозяйка показывает чистое, но всё в трещинах — и по стенам, и по потолкам — жилище, прикасается к обоям, а из-под них пластами валится штукатурка... Некоторые дома в селе стянуты железными уголками и арматурой, это считается стяжкой. Но, видимо, не шибко помогает, так как таким и оказался этот дом. Как сказали, с неплохим фундаментом и высоким цоколем.

«У меня сыпался потолок, и заметьте, сейчас он не родной, а из гипсокортона, на 20 см ниже родного потолка. Он на железных профилях, и это для того, чтобы при шатании профилей гипсокартон не давал сыпаться штукатурке на голову. Когда-то моя дочь, инвалид второй группы, до операции не могла поднять ни руки, ни ноги, она лежала на кровати, а на нее начала сыпаться штукатурка. Неродной потолок — это вынужденная мера», — говорит Ольга Шарова.

Вот другой дом. Здесь снова — трещины повсюду, разъехавшиеся доски на полу и подоконник, по которому видно, что стена «отъехала» на несколько сантиметров. Как говорит хозяйка, стена периодически возвращается на место. А в соседнем дворе огород удивляет трещинами на земле, изогнутыми как змеи. Но ведь недавно прошли дожди, о засухе речь не идет! Мы обошли несколько домов, практически везде одна и та же картина: трещины, щели, замазанные полосы, странная, растрескавшаяся земля. Естественно, мы задали вопрос: «А что же говорят местные власти? Обращались ли вы к ним?»

Жить в страхе

«Однажды в детской комнате рухнул потолок. Хорошо, что я вынесла ребенка, неизвестно, чем бы всё закончилось, — рассказывает Татьяна Николаевна. — Прежде я пыталась бороться с разрушениями: где-то подмажу, подделаю потолки. Но всё бесполезно, дом начал разваливаться сильней и с большей скоростью». Она обратилась к тогдашнему председателю Черноморской райгосадминистрации Светлане Лужецкой, это еще было при Украине, с просьбой выяснить точную причину разрушения дома. Так как, по словам местных жителей, пока выкачивали конденсат, всё было хорошо, но с построением ПХГ «началась беда». Кстати, среди причин называли и землетрясения... На обращение Светлана Лужецкая сделала запрос в институт сейсмологии: правда ли, что возле села Внуково землетрясения?

«Вот сейчас на руках я держу ответ: да, действительно, с 2008 года во Внуково усилились землетрясения, но это не из-за ПХГ. По какой причине это происходит, так и не сказали. А вот в 2010 году здесь ставят сейсмологическую станцию, которая якобы зафиксировала, что в селе Внуково происходят постоянные землетрясения. После этого сейсмостанцию убрали. Но мне так и не дали ответ, почему же здесь нас трясет», — делится с журналистами Татьяна Иванова.

В 2012 году женщина позвонила и на горячую линию прямой связи с председателем Совета Министров АРК «Вас слушает Анатолий Могилев» с просьбой посодействовать в ремонте жилого дома. И 2 июля 2012 года женщина получила ответ от председателя Черноморской райгосадминистрации: «Крымский экспертный совет по оценке сейсмической безопасности и прогнозов землетрясений (исх. № 67 от 25.04.2012) о возможных землетрясениях в районе с. Внуково Черноморского района и влиянии существующего объекта СПХГ ПАО «Государственное акционерное общество „Черноморнефтегаз“ на жилые дома села (где выполняются работы по закачке газа в подземное хранилище)... Относится к сейсмоопасной зоне с интенсивностью сейсмических воздействий 6 баллов. В последние 3 года отмечено увеличение числа зарегистрированных землетрясений на Тарханкутском полуострове, в том числе вблизи Внуково. Сегодня влияние объекта СПХГ не изучено из-за отсутствия сейсмического мониторинга в районах техногенного воздействия». Также в документе говорится и о том, что в 2012 году планируется открытие сейсмической станции в Черноморском районе.

В 2016 году местные жители обратились к действующему председателю Владимиру Фисуренко, написали коллективное письмо с 53 подписями. В связи с тем, что состояние домов катастрофически ухудшается. Прошло много месяцев, а ответ люди так и не получили. «Так как жители села доверили мне заниматься решением этого вопроса, мы написали также коллективное письмо на имя главы республики, которое пообещал передать ему лично в руки Фисуренко, мол, он поедет на прием к Сергею Аксенову. Прошло несколько месяцев, я опять обращаюсь к нашему главе, на что он отвечает, мол, заявление передано Аксенову, уже все в курсе и всё решается на высшем уровне», — говорит Татьяна Иванова.

Также на личном приеме граждан у главы администрации Черноморского района Л. Н. Глушко в 2016 году Татьяна Иванова просила помочь решить вопрос о выплатах компенсаций жителям села Внуково в связи с тем, что люди убеждены в том, что разрушение домов происходит из-за влияния СПХГ. На что получила письменный официальный ответ от 08.12.2016: «Официально подтвержденная информация о возможном влиянии закачки газа в подземное хранилище на состояние строений в селе Внуково в администрации района отсутствует. В связи с вышеуказанным, вопросы получения компенсации собственники могут решить только в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Смотрят, сочувствуют, а результата нет

В 2017 году Татьяна Иванова подала заявление в райгосадминистрацию о том, что ее дом в аварийном состоянии. Тогда же приезжал главный архитектор Черноморского района Петр Морозов. «Сфотографировал дом, сказал, что дом поставлен в очередь на капитальный ремонт. В конце апреля 2018 года я подошла к Морозову по поводу ремонта, на что он ответил, что увольняется и да, дом признан аварийным. «Мы подали документы, когда это будет, неизвестно, я увольняюсь». В мае месяце он уволился, я вновь обратилась в опекунский совет по поводу ремонта, сделали запрос в ЖКХ, в отдел по архитектуре. Там ответили, что дом не признан аварийным, «кто вам такое сказал?» — со слезами на глазах вспоминает Татьяна Николаевна.

16 июля этого года представители райгосадминистрации вновь осматривали этот дом, и вновь тишина. Получается, что годами смотрят, а толку — ноль. Власти, где помощь?

«В начале октября опять пообещали приехать. Но сколько же можно тянуть? Мою стену в веранде поддерживает газовая труба, но на фасаде уже сквозные дыры, в веранде стена отошла полностью, а именно эту стену поддерживает газовая труба, гусак так называемый. Я не знаю, сколько еще этот гусак выдержит. Но если рванет, то это трагедия для всего села, не только мы с внучкой погибнем. Мы очень хотим, чтобы здесь установили сейсмостанцию, которая даст ответы на многие вопросы. Так жить невозможно, мы просто пропадаем в холоде и страхе, что завтра не проснемся, что завтра на нас упадет стена», — говорит Татьяна Иванова.

Где специалисты?

Пообщались мы и с председателем Краснополянского сельского совета Владимиром Фисуренко. Что же все-таки происходит в этой местности? Знает ли глава республики о происходящем? «Дома трещат у всех, сказать, по каким причинам точно это происходит, я не могу, так как я не специалист», — объясняет председатель. В подвалах у людей стояли сейсмостанции и во Внуково, и в Красной Поляне (соседнем селе), как говорит Владимир Викторович, выводов никаких им не дали. Письмо, переданное жителями села Сергею Аксенову, было, как он утверждает, доставлено. Потом, дескать, приезжали геологи, ставили станции, проводили измерения. Но информацию районному руководству не давали, так как «работали по указанию правительства». «Я как человек, конечно же, тоже пытался понять, что происходит с домами. Лично смотрел, расставлял маячки в зданиях. Когда начинает работать компрессор, дома могут разойтись, могут сойтись, двери перекашивает, да, такое есть. Но есть мое мнение, ваше мнение, а вот официальной информации нет. И утверждать, что всему виной подземное хранилище газа, я не могу», — говорит председатель. Полномочий ходить и проверять данные за пределами населенного пункта у главы, как он говорит, нет.

Итак, местные жители не то что просят, они требуют независимую комиссию, которая подтвердит или опровергнет факт влияния ПХГ на их дома и землю. Более того, нам стало известно, что «движение земли» идет не только во Внуково, но и в Красной Поляне, и в Кузнецком. Хотя говорить о проблеме готовы не все. Народ тут уже отчаялся, и это очень заметно. Проходя по улицам, мы не один раз услышали о том, что толку не будет, никто никому не нужен. Поэтому и подписей 53, а не 116, как поясняют местные. Большинство — молчит. Почему? Всё просто. Они являются сотрудниками «Черноморнефтегаза». Другой работы тут нет...