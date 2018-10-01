«Крымский ТелеграфЪ» остаётся на страже интересов крымчан

Первый «симферопольский» номер еженедельника «Крымский ТелеграфЪ», вышедший в августе 2009 года (порядковый номер этого выпуска — 42), отличался оригинальностью. В газете не было ни одной фотографии. Вместо снимков статьи иллюстрировались исключительно рисунками наших художников. С тех пор в каждой газете постоянная рубрика, где мы публикуем рисунки, выполненные художником специально для «Крымского Телеграфа».

Как сейчас, так и в «украинское время» мы никогда не оставались в стороне от насущных проблем, не льстили власть имущим, не боялись называть вещи своими именами. Спектр тем, которыми интересовался «Крымский ТелеграфЪ», всегда был очень широк. И, конечно, на первом месте была защита интересов рядовых крымчан, самых обычных людей, на которых в нашей жизни всё и держится. А еще в самом начале своей жизни газета выходила в другом формате, так называемом формате А2. Но впоследствии было решено перейти на более компактный, более удобный для наших читателей размер газетных полос.

Возвращение Крыма в Россию, весь этот процесс, начиная с пророссийских митингов на улицах крымских городов, заканчивая проведением исторического референдума о воссоединении полуострова с Россией, подробно освещался на страницах газеты. «Крымский ТелеграфЪ» сделал выбор сразу и однозначно — в пользу Российской Федерации.

Острые темы, публикуемые на страницах газеты, не раз становились причиной скандалов. Причем не только на местном, крымском уровне. Например, тема насильственной украинизации полуострова (а «Крымский ТелеграфЪ» всегда был категорически против этого), навязываемой Киевом, взорвала информационное пространство и стала причиной угроз нашим журналистам со стороны киевских украинизаторов.

Вместе со всем Крымом мы пережили и блэкаут, когда украинские националисты временно «обесточили» полуостров. Форсмажорные обстоятельства и возникшие производственные трудности мы успешно преодолели — номера газеты «Крымский ТелеграфЪ» даже в этот период выходили вовремя, попадали к нашим читателям каждую пятницу, как и положено.

С началом гражданской войны в Донбассе наши корреспонденты отправились в самые горячие точки этого региона. Итогом непростых, опасных командировок стали не только актуальные статьи и фоторепортажи из Донецка и других мест, объятых чудовищной междоусобицей. Одна из командировок закончилась тем, что журналистов газеты захватили боевики «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ). Выручали ребят из плена всем миром. К счастью, успешно.

И сейчас «Крымский ТелеграфЪ» не остается в стороне от различных проблем Крыма и крымчан, стараясь помочь людям, рассказать правду о происходящих событиях, «достучаться» до власть имущих. Например, буквально несколько номеров назад был опубликован материал о разрушающейся амбулатории в Щелкино, который вызвал резонанс не только в России, но и на Украине (в соседней стране, естественно, ситуацию переврали). Или можно вспомнить ситуацию со средней школой в Школьном, где почти полгода детей водой заливало и только после вмешательства газеты ситуация благополучно разрешилась. И таких примеров немало. Кроме этого, мы постоянно ведем борьбу с коррупцией во всех ее неприглядных проявлениях. Помогают ли наши статьи сделать Крым лучше? Надеемся, что да. Во всяком случае, заслуги редакции неоднократно отмечались республиканским антикоррупционным комитетом.

Слово редакции

Уважаемый читатель! У вас в руках — юбилейный, пятисотый выпуск «Крымского телеграфа». История «КТ» началась почти десять лет назад, в Ялте. Тогда это была совсем другая газета, да и выглядела она иначе. С тех пор произошло много перемен. Поменялась «прописка» редакции с Ялты на Симферополь, газета вышла на общекрымский уровень, стала известна в стране. В разное время у руля газеты были разные редактора, постепенно менялся и коллектив журналистов, технических и творческих работников — все они увлеченные своим делом люди, неравнодушные, настоящие профессионалы.

Затем поменялась и страна — Крым вернулся в Россию, в родную гавань. Но подход к темам, которые мы освещаем, не изменился. И позиция газеты — стоять на страже интересов людей — остается неизменной.

Традиционно на страницах «Крымского Телеграфа» публикуется самая разнообразная информация обо всех сферах жизнедеятельности Крыма — общественно-политическая, культурно-спортивная, о безопасности и правопорядке, краеведение и история, полезные советы и многое другое. Мы рассказываем и о жизни обычных граждан, и о власти, о сильных мира сего, которых постоянно критикуем за дело (вернее за отсутствие дел, как правило). Без ложной скромности можем сказать, что наша газета давно прочно вошла в жизнь многих крымчан. Приятно осознавать, что нас ценят, читают, обсуждают. И мы благодарны каждому нашему читателю за внимание к нашему изданию, преданность, за советы, за положительные отзывы и замечания. Кто, как не вы, подсказывает нам темы для публикаций, говорит о той или иной проблеме, присылает свои истории. Каждый из вас может внести предложения по поводу нашей работы, которые мы обязательно рассмотрим, и постараемся с вашей помощью сделать газету ярче, объективнее и интереснее.

С уважением, коллектив «Крымского Телеграфа»