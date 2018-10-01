За 164 дня до старта, или Из-за чего перекрывали Симферополь

В минувшую субботу, 6 октября, симферопольцы, которые в этот день оказались в центре города, кто с интересом и удивлением, а кто с раздражением из-за многочасового перекрытого движения смотрели, как от главного корпуса Таврической академии КФУ им. Вернадского, мимо Ботсада, площади Куйбышева, музыкального театра, двигалась эстафета «огня Универсиады»...

Более ста лет

Сто лет назад была создана Конфедерация студентов, в которой спортивный отдел возглавил французский университетский деятель Жан Птижан. И, конечно же, он настоял на том, чтобы шире развивались международные спортивные связи студентов, первые зачатки которых были заложены еще в 1905 году в США. Так стали проводиться чемпионаты мира среди студентов, Университетские игры, Студенческие игры, а с 1959 года летние и зимние Всемирные универсиады, ныне проводящиеся в один год каждые два года.

И еще с первого старта «летников» семьдесят лет назад в итальянском Турине было решено проводить эстафету «Огня универсиады» по городам страны-организатора, где были крупные учебные заведения, а затем, по желанию студенческих организаций других стран, и на их территории.

В 2019 году Всемирная зимняя универсиада будет впервые проводиться на российской земле, в Красноярске (крае, который по своим размерам превышает территории многих стран мира!), а летняя — в очередной раз в Италии, и примет ее Неаполь. Отметим, что из 28 прошедших летних Универсиад две проходили в России — в Москве (1973) и Казани (2013). Отметим и тот факт, что первыми из крымчан, разумеется на летних Универсиадах (зимние пока недоступны для наших земляков), принимали участие легкоатлет Анатолий Решетняк (1977) и спикер состязаний по легкой атлетике, арбитр Всесоюзной категории Гарринальд Немировский (1973 год).

И вот 20 сентября в Международный день студенческого спорта в Турине, на территории местного университета, от факела первой Всемирной универсиады посланец Красноярска, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи-2014 по сноуборду Николай Олюнин зажег огонь XXIX Всемирной зимней универсиады, за 164 дня до ее начала в его родном городе. На этой торжественной церемонии присутствовали президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, президент Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов, генеральный директор «Красноярска-2019» Максим Уразов. Итальянские спортсмены пронесли горящий факел по Турину, и он отбыл на самолете в Казахстан.

Маршрут эстафеты

В Алма-Ате, столице зимней Универсиады — 2017, а затем в китайском Харбине, принимавшем Универсиаду-2008, эстафета пробыла по два дня, состоялись по три традиционных мероприятия: встреча огня, сама эстафета по центральным улицам городов, церемония зажжения огня в городской чаше. На российской земле она началась в Москве. В нашей стране «огонь Универсиады» побывает в 17 крупных экономических, спортивных и культурных центрах, где работают ведущие университеты страны. Вот эти города — Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, Кызыл, после чего огонь прибудет в Красноярский край, где побывает еще в 13 городах, чтобы 2 марта вспыхнуть в чаше стадиона в миллионном Красноярске. Здесь огонь будет освещать состязания студентов (возраст от 17 до 28 лет) до 12 марта, по одиннадцати видам спорта, из которых восемь обязательных и три дополнительных, по желанию страны-организатора, а всего будет разыграно 76 комплектов медалей. В число обязательных видов входят: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг, а в три дополнительных россияне включили — фристайл, спортивное ориентирование, хоккей с мячом.

Чтобы оценить возможности четырех тысяч спортсменов-студентов из 60 стран мира, собирающихся приехать в Красноярск, давайте вспомним предыдущую зимнюю Универсиаду — 2017, проходившую в Алма-Ате. К восьми обязательным видам спорта ее организаторы присоединили еще конькобежный спорт, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина. А вот какие страны вошли в шестерку сильнейших в общекомандном первенстве: Россия (29 золотых + 27 серебряных + 15 бронзовых = 71 медаль), Казахстан (11 + 8 + 17 = 36), Южная Корея (11 + 5 + 5 = 21), Япония (6 + 12 + 10 = 28), Польша (5 + 2 + 5 = 12), Китай (4 + 4 + 2 = 10).

Впервые в Симферополе

Итак, впервые в истории крымского спорта Симферополю посчастливилось принимать такое крупное не только спортивное, но и политическое мероприятие. Ведь ряд стран в мире не могут согласиться с тем, что Крым, по воле своих граждан, не пожелал оставаться на Украине, а вернулся в состав России, с которой всегда был связан моральными и культурными узами. И вот теперь приход «огня Универсиады» в столицу нашего полуострова в очередной раз демонстрирует, что Крым — это Россия!

Сейчас в городе перед наступающей зимой проводится реконструкция его центральных дорожных магистралей, что в определенной степени негативно сказывается на жизни горожан и гостей столицы. Но глава администрации Симферополя, мастер спорта по единоборствам Игорь Лукашёв и его помощники сделали всё возможное, чтобы эстафета протяженностью в 5200 м прошла маршрут, как говорится, без сучка и задоринки и финишировала на площади Ленина. Сюда ее пронесли 25 участников, среди которых мы увидели не только наших прославленных заслуженных мастеров спорта — чемпиона пекинской Олимпиады по стрельбе Артура Айвазяна, серебряных призеров Игр в Сиднее и в Сеуле боксера Сергея Доценко и штангиста Наиля Мухамедьярова, чемпиона мира по велоспорту Виктора Климова, но и рядовых спортсменов и ветеранов спорта. А затем здесь же состоялся большой праздничный концерт в честь предстоящей Всемирной зимней универсиады — 2019. На ней, в Красноярске, крымчане, к сожалению, пока могут быть только болельщиками, но не участниками. Хотя следует отметить, что постепенно зимние спортивные дисциплины становятся популярными в нашем южном регионе.

Зато мы обязаны продолжать стремиться восстанавливать свой авторитет на Всемирных летних универсиадах, где воспитанники крымского спорта принесли Украине немало титулов чемпионов и призеров мирового студенческого спорта.