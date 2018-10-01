Китай – Россия 2:0

Каков будет результат на этот раз?

В эти дни в столице Аргентины Буэнос-Айресе четыре тысячи спортсменов 15-18 лет, из 206 стран всех континентов, вышли на старт III летних юношеских Олимпийских игр, проходящих по 36 видам спорта (причем не только олимпийским), в которых за десять дней им предстоит разыграть 241 комплект медалей. Первые Игры проводились в городе-стране Сингапуре в 2010 году, а вторые — в китайском Нанкине в 2014-м, и оба раза в общекомандном зачете побеждала сборная Китая, оставившая дважды на втором месте россиян. И вот третья встреча.

Аргентина или Колумбия?

Так стоял вопрос шесть лет тому назад, когда МОК принимал решение, где встретиться юной поросли мирового спорта. Заявки до 1 марта 2012 года на проведение Игр-2018, успели подать города: Абуджа (Нигерия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Каспийск (Россия), Медельин (Колумбия), Гвадалахара (Мексика). А чуть позже подошли заявки от британского Глазго и голландского Роттердама. После чего специальные комиссии посетили эти города, чтобы оценить их возможности принять и провести на высоком уровне юношескую Олимпиаду. Но еще до их приезда не подтвердили свои заявки Абуджа и Каспийск, а Гвадалахару «отцепила» от голосования комиссия, побывавшая в Мексике. И вот в первом туре голосования Буэнос-Айрес — 40 и Медельин — 32 голоса смогли вывести из борьбы Глазго, а во втором — аргентинцы (49) уверенно обыграли колумбийцев (39 голосов) и начали готовиться к Играм.

Самыми многочисленными предстали перед горячо принимающими местными «инчас», разумеется, хозяева Игр (143), сборные Франции (99), России (94), Мексики (93), Японии (91 участник). В то же время лидеры мирового спорта среди взрослых атлетов порой выглядели в этом плане весьма скромно. Так, у американцев (87), немцев (75), канадцев (72), китайцев (62), а у британцев всего лишь 43 участника. Причем, при всех своих «наполеоновских» спортивных планах, те же «штатники» лишь после провала в Сингапуре-2010 приложили немало сил, чтобы дать китайцам и россиянам бой в Нанкине-2014. Но, даже несмотря на громкие успехи своих легкоатлетов, выше третьего места подняться не смогли.

Нет четких градаций

На этот раз организаторы стартов в Буэнос-Айресе включили в программу Игр-2018 36 видов спорта, пять из которых не входят в олимпийскую программу у взрослых спортсменов. Это спортивная акробатика, пляжный гандбол, роликобежный спорт, спортивные танцы, футзал, которые пользуются вниманием молодежи, а с ней руководство МОК всячески старается заигрывать, прежде всего, установив гендерное равенство. Ведь впервые из четырех тысяч участников Игр выступают по две тысячи юношей и девушек. Но пока еще четко не просматривается система отбора на юношеские Олимпийские игры. Зачастую рядом с известными уже юными мастерами стартуют не обстрелянные мальчишки и девчонки, особенно из африканских, азиатских стран, Океании. И хотя «моковцы» понимают, что «трамвай — не резиновый», но стараются втиснуть в вагон как можно больше ребят, порой места спортсменов из развитых стран отдавая их сверстникам из развивающихся государств.

Разумеется, в программе нынешних Игр доминируют олимпийские виды спорта: академическая гребля, бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (вольная и греко-римская), велоспорт, водные виды (плавание, прыжки в воду), гимнастика (прыжки на батуте, спортивная и художественная), гольф, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, конный спорт, легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, пляжный волейбол, регби-7, скалолазание, современное пятиборье, стрельба, стрельба из лука, теннис, триатлон, тхэквондо, тяжелая атлетика, фехтование, хоккей на траве.

Россияне в Буэнос-Айресе

Делегацию нашей страны на нынешних Играх возглавляет президент ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков. 94 спортсмена (46 парней и 48 девушек) выступят в 27 видах спорта из 36. Наши ребята не выйдут на старт: в академической гребле, бадминтоне, в гребле на байдарках и каноэ, гольфе, конном спорте, тяжелой атлетике, регби-7, роликобежном спорте и в хоккее на траве.

Перед отъездом в Аргентину к ним обратился президент РФ Владимир Путин: «Участие в этих престижных соревнованиях — особая честь и высокая ответственность. Упорный труд и волевой характер помог вам добиться впечатляющих результатов, войти в состав сборной России. Выражаю уверенность в том, что российская юношеская команда выступит достойно, продемонстрирует бойцовский характер и победный настрой и своими достижениями впишет еще одну яркую страницу в историю молодежного спорта!»

С первого же рабочего дня Олимпиады наши ребята вышли в лидеры общекомандного зачета, который МОК считает неофициальным, но который на протяжении всех десяти дней состязаний в столице Аргентины скрупулезно подсчитывают во всех 206 странах, участвующих в Играх-2018. Когда этот материал готовился к печати, были подведены итоги первых трех дней состязаний, за которые были разыграны 56 комплектов медалей из 241 запланированного. Вот как выглядела шестерка лидеров: Россия (13 золотых + 2 серебряные + 1 бронзовая = 16 медалей), Венгрия (7 + 1 + 1 = 9), Италия (2 + 4 + 6 = 12), Индия (2 + 3 + 0 = 5), Колумбия и Румыния (по 2 + 2 + 2 = 6). Пока, как бы в «тени», затаились победители двух предыдущих юношеских Олимпийских игр в Сингапуре и Нанкине — китайцы, «бронзовые» призеры тех же состязаний — южные корейцы и американцы, немцы, французы, японцы и, конечно же, хозяева Игр — аргентинцы.

В российской команде тон в свою очередь задают пловцы (в их составе по четыре юноши и девушки), на счету которых уже пять золотых наград, а по три желанных кружочка уже красуются на груди у Климента Колесникова (победа на 100 м на спине, в смешанной кролевой и в юношеской эстафетах 4×100 м) и у Андрея Минакова (в тех же двух эстафетах и на 100 м баттерфляем, где он побил рекорд России среди взрослых, проплыв дистанцию за 51,12 сек.). Чемпионами Буэнос-Айреса уже стали: пловцы Полина Егорова, Елизавета Клеванович, Дарья Васькина, Даниил Марков, Владислав Герасименко, велогонщики Илья Бескровный и Варвара Овчинникова, тхэквондисты Полина Щербакова, Елизавета Ряднинская, Дмитрий Шишко, Георгий Попов, дзюдоистка Ирэна Хубулова, танцор брейк-данса Сергей Чернышев. Но это, как говорится, еще не вечер!