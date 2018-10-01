Не упустить момент

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Когда купили квартиру с долгами по коммунальным услугам

 

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня мы расскажем что делать, если купили квартиру с долгами по коммунальным услугам. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

 

Что включено?

Согласно Жилищному кодексу РФ (п/п 5 п. 2 ст. 153), обязанность платить за жилое помещение и коммунальные услуги возникает только с момента возникновения права собственности на данное помещение. Соответственно, при совершении сделки по переходу права собственности на квартиру все текущие показания счётчиков продавцу и покупателю необходимо зафиксировать в акте приёма-передачи квартиры. Провести оплату за коммунальные услуги в соответствии с показаниями счётчиков вплоть до зафиксированных — обязанность предыдущего владельца жилья.

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги включает:

— плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

— взнос на капитальный ремонт. Для ряда категорий граждан предусматривается компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт;

— плату за коммунальные услуги, включающую в себя плату за холодную и горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Новый собственник жилья не несёт никакой ответственности за долги предыдущего владельца, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Исключение составляют взносы на капитальный ремонт. При переходе права собственности на квартиру к новому владельцу переходит и обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капремонт многоквартирного дома, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате этих взносов (ч. 3 ст. 158 ЖК РФ). Поэтому, если за бывшим собственником числится долг по взносам на капитальный ремонт, то, в отличие от других коммунальных расходов, оплачивать его придется новому собственнику.

Обязательства предыдущего собственника по оплате коммунальных услуг могут быть переведены на нового собственника лишь посредством совершения сделки — перевода долга. Данная сделка требует волеизъявления нового собственника и без него не может быть совершена.

В связи с этим, если у предыдущего собственника осталась задолженность по оплате коммунальных услуг, в договоре купли-продажи квартиры и акте приема-передачи желательно указать, что эта задолженность покупателю не передается.

Коммунальный аспект

При возникновении требований оплатить задолженность по коммунальным платежам за квартиру, необходимо запросить справку из управляющей компании, ТСЖ или ЖК о состоянии задолженности по коммунальным услугам. Если УК, ТСЖ или ЖК начали осуществлять управление домом позже даты регистрации права собственности продавца, следует запросить справки о состоянии задолженности от предыдущих организаций, ответственных за оказание коммунальных услуг.

О смене собственника недвижимого имущества (квартиры) нужно уведомить организацию, ответственную за оказание коммунальных услуг, в письменной форме, приложив при этом копию договора купли-продажи и свидетельство о регистрации права собственности.

Если и после этого приходят счета на прежнего собственника, необходимо еще раз обратиться в организацию, ответственную за оказание коммунальных услуг, с заявлением о заключении договора электроснабжения (водо-, газоснабжения). В нём ссылайтесь на следующие нормы права:

Согласно ст. 210 ГК РФ, собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Согласно ст. 426 ГК РФ, договор энерго-, газо-, водоснабжения является публичным. Оснований для отказа в заключении договора нет, поскольку в квартире имеется всё необходимое оборудование в соответствии со ст. 539 ГК РФ. Согласно ст. 153 ЖК РФ, граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение.

 

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Артём Шабанов
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 500 от 12 октября 2018 года

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Просмотров: 161 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:35

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