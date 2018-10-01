Разные имена, общее столетие

14 октября 1918 года в Крыму был торжественно открыт первый на полуострове вуз

Поползли слухи...

Название вуза неоднократно менялось. В 1918-21 гг. он был просто Таврическим университетом, затем стал Крымским университетом им. Фрунзе, с 1925 по 1972-й именовался Крымским государственным педагогическим институтом им. Фрунзе, в 1972-м превратился в Симферопольский государственный университет им. Фрунзе, с 1999-го — Таврический национальный университет им. Вернадского. После воссоединения Крыма с Россией он вошел в состав Крымского федерального университета им. Вернадского в качестве Таврической академии. Потом от академии отделился один из старейших факультетов вуза — физический, став самостоятельным институтом, ФТИ. Теперь поползли слухи, что до конца года академия перестанет существовать, распавшись на отдельные вузики в составе Крымского федерального.

Анатомия высшего образования

«Таврический университет как храм науки с сегодняшнего дня должен зажечься ярким светом истины, он должен стать светильником знания, постоянно и ярко горящим. Он должен светить и быть источником света и тепла», — сказал Роман Гельвиг, ставший первым ректором вуза, на торжественном открытии Таврического университета 14 октября 1918 года в Дворянском собрании Симферополя.

Гельвиг был ученым-анатомом, изучал тазобедренный сустав человека, публиковал научные труды. Но это было до Крыма. В качестве ректора Роман Иванович должен был заниматься административной деятельностью и ловить конъюнктурные веяния, столь же переменчивые, как цвет официальной власти в те нелегкие годы. Он снова изучал анатомию. На этот раз анатомию высшего образования. Знания необходимые для того, чтобы обеспечить, этому самому образованию выживание.

Это он, Гельвиг, нашел, где университету жить. Это он переселил вуз в Симферополь. Да, первоначально учебное заведение размещалось не в крымской столице, а в Ялте, в Ливадийском дворцовом комплексе, ранее принадлежавшем царской семье, и являлось филиалом Киевского университета. Но то было пробное открытие, скорее зачатие, чем рождение. Имя и характер Таврический университет обрел, лишь получив свидетельство о рождении. По инициативе Гельвига и при его непосредственном участии был разработан солидный программный документ — «Положение о Таврическом университете». После принятия его краевым правительством Роман Иванович вздохнул спокойнее и, как заботливый родитель, стал подыскивать для своего чада солидных педагогов. Как результат, в 1918-1920 годах в Таврическом университете работала целая плеяда талантливых ученых-профессоров: Н. Андрусов, В. Обручев, В. Вернадский, В. Паладин, Б. Греков,

А. Елистратов.

Но быть просто ученым, просто ректором и просто хорошо делать свое дело в то время было мало. И Гельвигу предложили четко обозначить свою политическую позицию, войдя в состав Гражданского правительства при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России в качестве заведующего народным образованием. Александр Васильевич Кривошеин, ближайший соратник барона Врангеля, на тот момент глава крымского правительства, лично и без обиняков поговорил с Романом Ивановичем. Мол, не по средствам нам ваш университет, надо бы его закрыть, но мы понимаем всю важность науки и поддержки ученых, и деньги найдутся, коль вы будете активно нам помогать в борьбе с красными. Гельвиг всё понял, даже заявил о своем согласии, но потом всё же сказал «нет», мотивируя свой отказ тем, что «университет не политическая организация и к любой власти относится с пониманием и сочувствием». Стоит отметить, что в отличие от Кривошеина Гельвиг высказался не в личной беседе и не в кулуарах, а публично. Подкрепив свой отказ, а заодно и лишний раз продемонстрировав свою власть ректора, устроив факельное шествие студентов от Симферополя до Ялты. Финансирование урезали до жалкого минимума.

Спустя пару месяцев, очень вовремя для представителей тогдашней власти, Гельвиг внезапно умер, по официальной версии от сыпного тифа. Его преемником стал академик Владимир Иванович Вернадский.

Переходящее красное имя

Дольше всего, с 1921 года до 1999-го, то есть целых 78 лет, главный вуз Крыма носил имя Михаила Васильевича Фрунзе. Что же такого он сделал для вуза, чтобы переплюнуть Гельвига? Говорят, защитил своим именем. Потому как оно было идеологически правильным и весьма весомым.

Все дело в том, что 14 января 1921 года ректором Таврического университета был назначен удобный для новой власти человек с вполне приемлемой биографией — проректор вуза с 1918 года, бывший профессор Петербургского политехнического университета Александр Александрович Байков. Он был химиком, учеником самого Менделеева, в Крым прибыл в связи с исследованиями карадагских трасов, приятельствовал с Максимилианом Волошиным, был гордостью дореволюционной науки.

Байков лично знал Фрунзе, вернее, и это намного значимее, Фрунзе лично знал Байкова. Михаил Васильевич пытался получить высшее образование в том самом Питерском политехе, где в ноябре 1903-го (за год до того, как Фрунзе стал студентом) Александра Александровича избрали профессором по кафедре металлургии. Представительный и при этом молодой 33-летний профессор, к счастью для себя, крепко впечатался в память будущего командующего Южным фронтом, что предопределило его счастливую судьбу и безоблачную карьеру при советской власти. К тому же Байков ко всем своим достоинствам был весьма гибок (или просто усвоил урок, преподанный некогда Гельвигу). Новый ректор лично принял решение о переименовании Таврического университета в Крымский университет

им. М. В. Фрунзе, что и было утверждено 15 января 1921 года. Менее лояльных профессоров пустили в расход. Продолжение деятельности в Крыму Владимира Ивановича Вернадского признали политически недопустимым.

Период распада

Видимо, правда, история развивается по спирали. Тогда, в 1921-м, университет тоже стал распадаться на отдельные вузики. После образования Крымской АССР местный Совнарком инициировал создание на базе упраздняемого факультета общественных наук сразу двух институтов: социально-экономического и педагогического. Был закрыт агрономический факультет. К началу нового, 1925-1926 учебного года университет потерял медицинский и физико-математический факультеты; педагогический факультет был преобразован в Педагогический институт.

1925 год историки прозвали «кризисным дном» в истории университета. Но оттолкнувшись от этого дна, вуз сумел начать новую историю, продлившуюся до 2018 года включительно. А будет ли у нее продолжение, крымчане сумеют выяснить уже очень скоро.