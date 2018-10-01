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СпецпроектНеизвестный Крым

Миссия Апостола

12 октября 1762 года родился русский писатель, переводчик и дипломат Иван Муравьев-Апостол

В 1820 году он в течение 8 недель путешествовал по Крыму. Итогом поездки стала весьма интересная книга, содержащая живые впечатления о полуострове, исторические ремарки о городах и селениях, описание быта местных жителей.

Начало после конца

В первой половине 2010-х годов швейцарский бизнесмен Кристофер Муравьев-Апостол закончил реставрацию старинного деревянного ампирного особняка в Москве. Говорят, таких после пожара 1812 года сохранились считанные единицы. Зачем западный бизнесмен расстарался, понятно по его фамилии. Он потомок тех самых Муравьевых-Апостолов, что некогда были сердцем декабристского движения в имперской России.

Впервые Кристофер Муравьев-Апостол побывал на родине предков в сложных и неоднозначных 90-х. Тогда по приглашению еще Советского фонда культуры. И с благой целью передать родной России-матушке библиотеку и часть семейной коллекции. Заодно решился взяться за реставрацию почти разрушившейся исторической изюминки российской столицы, основать здесь музей. Собственно, теперь это и есть музей, Дом-музей Матвея Муравьева-Апостола.

Из пункта А в пункт Б

Матвей Иванович Муравьев-Апостол — единственный выживший сын-декабрист Ивана Матвеевича, того самого, что путешествовал по Крыму и был хозяином усадьбы на Старой Басманной. Иван Матвеевич был женат дважды, стал отцом 10 детей, а усадьбу, построенную в середине XVIII века, получил в приданое за второй женой Прасковьей Васильевной Грушецкой, дочерью сенатора и действительного тайного советника Владимира Владимировича Грушецкого. «Путешествие по Тавриде в 1820 году», кстати, посвящено именно ей, Прасковье Васильевне, «нежному другу и сопутнице».

А стихи Байрона, взятые Иваном Матвеевичем в качестве эпиграфа к его крымскому труду, сегодня звучат, как пророчество, предчувствие, что скоро жизнь пойдет вдали от проторенных путей: «...И пусть равнодушные руки / Не уничтожат былого величия / Ибо немало уже уничтожено!» Пройдет всего пять лет с момента путешествия Муравьева-Апостола в Крым и всего два года с момента их издания, как произойдет семейная трагедия, из-за которой старинный род лишится своего особняка на Старой Басманной, а впоследствии и Родины. Все три сына Ивана Матвеевича от первого брака с дочерью сербского генерала Анной Семеновной Черноевич станут активными участниками восстания декабристов 1825 года. А после его разгрома Сергей оказался причислен к пятерке самых опасных бунтарей и вместе с Пестелем, Рылеевым, Каховским и Бестужевым-Рюминым был повешен, Ипполит, не пожелав быть арестованным, застрелился, Матвея осудили на 15 лет каторги. Иван Матвеевич покинул Россию, в мае 1826 года его уволили «по болезни в чужие края». Семейное гнездо опустело. Только в 2013 году оно вновь стало тем, чем ему изначально было предначертано быть — памятью о выдающемся вкладе неординарных личностей в историю великой страны.

Крымское эхо

Собственно, Сергею, Ипполиту и Матвею, наверное, не нужно было участвовать в том восстании, поскольку они не обладали конъюнктурной прозорливостью, совсем, как их отец. Иван Матвеевич в свое время весьма пришелся ко двору Екатерины Великой. В качестве воспитателя состоял он при великих князьях Александре Павловиче и Константине Павловиче, отец которых, будущий император Павел Петрович, ему весьма симпатизировал. Увы, эта симпатия не была взаимной. И Иван Матвеевич решил поступить по-честному — он принял участие в антипавловском заговоре 1801 года и стал автором одного так и не реализованного впоследствии проекта законодательного ограничения монаршей власти. Но благодарности за участие в устранении неугодного родителя от Александра Павловича Муравьев-Апостол не дождался — в 1804 году его отправили с глаз долой, в отставку с государственных постов за распространение недостоверных сведений об антипавловском заговоре.

Так что в Крым Иван Павлович отправился не по высочайшему велению, а скорее от нечего делать. Или, как это красиво звучит в трактовке официальных историков, «проверить сведения, полученные из древних источников (из трудов Геродота, Плиния, Плутарха и других) об известных еще им античных городах Приднепровья и Крыма». Книга Муравьева-Апостола, составленная в эпистолярной форме (выдержки доступны на сайте Центрального Музея Тавриды), характеризует Ивана Матвеевича как весьма доброжелательно настроенного и благодарного туриста. Его, в частности, в отличие от многих современных москвичей, вполне устраивал крымский сервис: «...Обрадованный впервые таким необыкновенным зрелищем приветливости, я... плачу им за все мне подносимое,.. скорее истощится мой кошелек, нежели их усердие...»

Иван Матвеевич два года готовился к этому путешествию. Он знал, куда едет, разогрел свое и без того живое воображение целым рядом источников и правильно выбрал пункты назначения. В отличие от некоторых современных блогеров, придумавших 10 пунктов, почему Крым следует считать переоцененным регионом, Муравьев-Апостол знал, как дооценить эту землю, где сокрыты настоящие сокровища, и как их отыскать. Оттого здесь он получил самые позитивные впечатления. И это были его последние радостные воспоминания перед тем, как уйти в никуда.

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 500 от 12 октября 2018 года

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Просмотров: 145 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:41

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