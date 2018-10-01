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В заложниках у счастья

Простая арифметика гармоничного брака

Ученые задались целью вычислить какова должна быть разница в возрасте между партнерами, чтобы они могли без проблем понимать друг друга.

Сердцу не прикажешь

Разница в возрасте между супругами не новость, а факт. Вспомним, например, гениальнейшее полотно Василия Пукирева «Неравный брак», написанное в далеком 1862 году — перед алтарем горделивый старец и печальная юная прелестница, которую под венец толкнула явно не любовь, а нечто гораздо более прозаичное, как то желание обрести покровителя, помочь своей семье укрепить материальное положение, шагнуть вверх по социальной лестнице, надежда в скором времени стать богатой наследницей и наверстать упущенные в девичестве возможности и т. д. Да, именно об этом писали сочинения по этой хрестоматийной картине те, чьи школьные годы пришлись на доперестроечный период. Так рождался общественный стереотип целого поколения.

Стереотип этот живет и здравствует по сей день. Он прочно засел в умах. И даже передается по наследству. Как же иначе объяснить результаты опроса российских женщин, в ходе которого 30% (!) респонденток заявили, что, когда они видят мужчину в возрасте вместе с молодой женщиной, то им сразу приходит в голову мысль, что женщина находится рядом с этим мужчиной исключительно из меркантильных соображений. 20% опрошенных уверены, что отношения, когда мужчина намного старше женщины, перспектив не имеют и долго существовать попросту не могут. Всего 1,1% представительниц женского пола связали бы свою жизнь с партнером, который младше, а среди мужчин только 2% согласилось бы на отношения с женщиной старше.

И как разубедишь их в обратном, когда в прессе уже достаточно долгое время муссируется семейный скандал 82-летнего Армена Джигарханяна и 38-летней Виталины Цымбалюк-Романовской, которая, кстати, по сообщениям все тех же СМИ, не так давно обрела счастье в объятьях ровесника и единомышленника, опытного охотника на зрелых и состоятельных дам Прохора Шаляпина. По проторенному Арменом Борисовичем пути любви к молодежи теперь последовал Евгений Ваганович Петросян, и народ уже замер в предвкушении то ли еще будет...

Тем не менее примеры весьма счастливых возрастных мезальянсов существуют. Взять хотя бы Юлию Высоцкую и Андрона Михалкова-Кончаловского. Но тихое счастье незаметно и неинтересно, тогда как публичные обвинения друг друга во всех тяжких имеют все атрибуты увлекательного триллера.

Россия выбирает равных

А что думают ученые по этому поводу? Можно ли все-таки вывести некую формулу любви? Вряд ли. Но среднее арифметическое значение счастья, оказывается, получить возможно. Для этого просто следует пойти в народ и поспрашивать.

В народ ходили в разных странах. И случайно выяснили, что представления об идеальном партнере/партнерше в разных странах отличаются самым кардинальным образом. К примеру, среднестатистический швед уверяет, что гармоничные отношения складываются с женщиной в том случае, если она на 7 лет младше. Россияне же в пику суровым викингам предпочитают общаться с ровесницами. Такую позицию занимает треть респондентов-мужчин в России. Правда, среди опрошенных российских женщин нашелся немалый процент тех, кто назвал милую сердцу скандинавов цифру 7. Да, именно так, наши дамы каким-то мистическим образом оказались солидарны со шведскими мужчинами.

Любовь зла?

Но что же делать тем, кто вопреки здравому смыслу и мудрым ответам во время социологического опроса полюбил кого-то не из своей возрастной категории, превысив лимит дозволенной разницы в разы?

Для этих тяжелых случаев имеются психологи. Душеведы имеют целый кодекс правил поведения для пар, в которых возраст партнеров разнится на 10 и более лет.

Заповедь первая гласит, что в данном случае партнерам многое стоит обговорить заранее, ведь любой конфликт интересов может привести к быстрому разрыву или, что еще хуже, сердечному приступу той половинки, что постарше.

Согласно второй заповеди на супружеские отношения с партнером намного старше или намного младше имеет смысл идти только, если существует духовное родство, а не только животная страсть.

Женщинам, отдавшим предпочтения партнеру помоложе, стоит каждую минуту напоминать себе, что она супруга, а не мать и не бабушка тому человеку, с которым она живет под одной крышей. И сообразно с этим вести себя — не давить, не унижать, не культивировать в партнере инфантильность, навязывая свой опыт и не давая набивать собственные шишки, а попытаться установить взаимовыгодное сотрудничество.

Мужчинам же в отношении с молодой партнершей стоит вести себя с точностью до наоборот, то есть включать отца. Ведь известно, что чаще всего молодая женщина идет на связь со зрелым мужчиной, когда недополучает эмоции от отца. Мужчин постарше и бездетные браки предпочитают и большинство старших дочерей из многодетных семей. Устав от вечной круговерти под родительской крышей и наняньчившись с братьями-сестрами, они ищут тихого понимания и заботы мудрого и повидавшего виды духовного наставника.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 500 от 12 октября 2018 года

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Просмотров: 112 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:45

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