Прецедент по-симферопольски

Прежде такого в Симферополе не случалось. Ни гадалок, ни попрошаек власти официально не штрафовали. А теперь начали. Конкретно – на этой неделе симферопольская административная комиссия впервые рассмотрела протоколы по фактам нарушения режима тишины, гадания и попрошайничества. Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы по итогам заседания комиссии, на котором было рассмотрено 52 материала о правонарушениях.

Согласно изменениям в республиканском законодательстве, муниципальная комиссия наделена полномочиями рассматривать материалы не только по стихийной торговле и нарушениям правил благоустройства, но и протоколы по фактам нарушения режима тишины и покоя граждан, приставания в общественных местах, а также гадания и попрошайничества. На последнем заседании комиссия как раз и рассмотрела по одному протоколу в отношении попрошайки, гадалки и по факту нарушения режима тишины. Что касается цены вопроса, то известно, что размер штрафа для граждан составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 100 тысяч рублей.