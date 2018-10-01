В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в Долине наследили герои

Житель Симферопольского района Николай А. возмущен: «Ну вояки! Куда ж подевалась ваша вежливость к Родине? Провели гонку героев, всё как валялось, так и валяется: остатки дымовых шашек на финише, на протяжении километров четырех повсюду лента, пакеты. Подъем с Пионерского на Долгоруковскую яйлу».