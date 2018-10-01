В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... дорогу чинят грязью Настоящий крик о помощи прозвучал от жителя Курцов: «Уважаемая администрация города Симферополя! Прошу вас обратить внимание и поучаствовать в благоустройстве по участку пути Марьино - Курцы! От улицы Беспалова к самому крайнему дому улицы Осипова, она следующая после первой, мимо конечной маршрутки № 65 и № 85. Дорога эта вся дырявая, как государственный бюджет, из которого воруют казенные денежки. «Чинят» ее грязью и засыпают землей! Есть одна общеобразовательная школа по этой улице, и, чтобы детям к ней дойти, нужно идти по трассе, нет ни тротуара, ни обходного пути (идти несколько километров). Помимо того, есть действующие два карьера, по которым каждый час несутся КамАЗы, от которых просто дышать нечем!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 501 от 19 октября 2018 года Еще статьи: Говорят, что... через дачный массив сделали дорогу Готовьте денежки Говорят, что... обнаруживают новые несанкционированные свалки Говорят, что... переход смертельно опасен Говорят, что... в Кореизе разрушается школа