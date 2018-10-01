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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... бездомные жгут костры на остановках

Говорят, с наступлением темноты в крымской столице то здесь, то там на остановках общественного транспорта зажигаются костры. Не сигнальные. Так в Симферополе спасаются от ночного снижения температуры люди без определенного места жительства. Как могло так случиться, что остановки общественного транспорта стали альтернативой социальным центрам, и что намерены делать власти, пока не ясно.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 501 от 19 октября 2018 года

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Просмотров: 119 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:14

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