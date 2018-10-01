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Говорят, что... бездомные жгут костры на остановках

Говорят, с наступлением темноты в крымской столице то здесь, то там на остановках общественного транспорта зажигаются костры. Не сигнальные. Так в Симферополе спасаются от ночного снижения температуры люди без определенного места жительства. Как могло так случиться, что остановки общественного транспорта стали альтернативой социальным центрам, и что намерены делать власти, пока не ясно.