В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... продают ядовитые грибы Говорят, пришло время массового сбора и продажи так называемого «белого горного» гриба. И, как следствие, отмечены различные махинации с этим малознакомым массовому потребителю продуктом. Под видом этого гриба нечистоплотные продавцы могут торговать всем, чем угодно, было бы белого цвета и округлой формы (основными «заменителями» являются мухомор яйцевидный (Amanita ovoidea), мухомор очевидный (Amanita proxima) и мухомор вонючий (Amanita virosa)). В соцсетях уже сообщают о случаях подобного опасного для жизни грибного мошенничества. Подсунуть отраву пытались покупателям в селе Куйбышево, в Высоком, на Юмашевском рынке в Севастополе. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 501 от 19 октября 2018 года Еще статьи: Тихая охота Мажор из Берегового Запретный гриб. Условно-съедобный... Говоря, что... в Севастополе окопались националисты Говорят, что... жители многоэтажек могут лишиться газа