Крымские артефакты

Чем может похвастаться полуостров по итогам археологического сезона?

В октябре в России традиционно заканчивается археологический сезон. Соответственно, учёные рассказывают об итогах своей работы. И Крым в этом году тоже может похвастаться многими важными и интересными находками и исследованиями.

Раскопали могильник

В этом году археологи раскопали могильник на трассе Симферополь — Севастополь. Если бы не обследование территории, которое предваряло строительство дороги, учёные бы еще долго ничего не знали об этом могильнике, где оказалось более 300 погребений. Вот что по этому поводу рассказал журналистам директор Института археологии РАНВ Николай Макаров. «Их не разграбили в древности и даже не затронули современные грабители, которые еще недавно были очень активны в Крыму. Крым до 2014 года был местом, где грабительство процветало. Все-таки при российской власти законы соблюдаются, больше надзора. Не хочу ситуацию идеализировать — есть и свежие повреждения на памятниках, так что я не готов говорить, что этой проблемы теперь не существует. Но масштабы другие. Это уже не 1990-е годы, когда просто подгоняли экскаваторы к кургану. Каждое из трехсот погребений, что мы нашли, — прямо произведение искусства, инсталляция. Погребения обустраивались для бога, для вечности, в них вкладывалась какая-то нечеловеческая креативность. В этих могилах почти нет вещей, произведенных местным населением. Многие предметы, которые там найдены, можно было бы найти и в Восточном Средиземноморье, и в Западном Средиземноморье, и в римских провинциях, и на черноморском побережье. Это пример сильнейшего античного влияния на варварское население. Глобализация — явление не только современного мира. Вещи красивые — изделия из стекла, бусы, оружие, металлические украшения. Через несколько лет мы все это увидим в экспозиции крымских музеев. Пока задача перевести дух, потому что раскопки 300 погребений — это серьезная операция, которая требует больших сил. Это масштабные тактические работы — расчистить погребения, документировать комплексы, собрать вещи, провести первичную реставрацию, чтобы все не рассыпалось».

Подводные находки

Было немало интересного и при исследовании морского дна. Вот, к примеру, что сообщает руководитель подводной археологической экспедиции Института востоковедения РАН Виктор Лебединский. "В этом году мы работали в устье реки Бельбек на северной стороне Севастополя — досконально обследовали морское дно. Нашли свинцовую посуду, местные жители передали нам свинцовый котел, который тоже обнаружили в этом районе.

Все эти находки позволяют предположить, что здесь во II-III веках произошло кораблекрушение. Как? По свинцовой посуде легко определить, что это вещь времен Античности: свинец активно использовался в римский период на судах, поскольку был недорог, не бился, как керамика, — и, что важно, потому, что о его вредных свойствах еще не было известно. Чем ценна эта информация? У нас так мало сведений про мореплавание эпохи Античности и Средневековья (небольшое количество изображений на фресках, граффити), что любая находка — якорь, посуда — помогает восстановить историю навигации, нравы. Даже свинцовый котел заставляет задуматься — пищу разогревали на жаровне или открытом огне? Это предмет для дальнейшего исследования.

Кроме свинцовой посуды мы обнаружили якорную стоянку у мыса Аюдаг. Найдены якоря V-VII веков и до XI века нашей эры. Это значит, что там была постоянная стоянка судов в эпоху Византии. Это коррелирует с раскопками на суше — там обнаружены византийские строения и византийский храм VI-IX веков. Там же обнаружены якоря XVII-XIX веков — значит, якорная стоянка была там и в периоды новой и новейшей истории. Что дают нам этим знания? Якорные стоянки позволяют восстановить историю навигации: где были порты, где происходила разгрузка и загрузка — это все элементы мозаики. Морская составляющая очень важна для понимания жизни тех времен. Это современные люди живут все на суше, а раньше города и страны связывали в основном морские пути, перемещение грузов и пассажиров шло морем. Находки позволяют набрать информацию для дальнейшего датирования якорей. К сожалению, якоря, которые мы сейчас находим, датируются достаточно широкими диапазонами времени. Определить возраст якоря мы можем, только если он найден на месте кораблекрушения. Кораблекрушение, в свою очередь, датируется найденной на его месте керамикой. Керамика — лучший датирующий материал, она наравне с монетами дает узкие хронологические рамки. У якорей такого нет, поэтому каждый новый якорь помогает уточнять временную шкалу. Результатом наших исследований могут быть научные статьи, монографии, экспозиции в музеях«.

Завершили реставрацию

Также, как нам кажется, любопытная информация пришла от сотрудников новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН, которые завершили реставрацию находок, обнаруженных в 2017 году во время археологических раскопок в Крыму на месте строительства федеральной трассы «Таврида».

Как рассказал старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН, специалист по скифскому периоду Петр Шульга, руководивший раскопками на восьми участках в Крыму, группа археологов исследовала участок от Симферополя до Феодосии. На месте будущей «Тавриды» исследователи изучали крымские курганы, которые сильно отличаются от сибирских захоронений. «Мы наблюдали крайне бережное отношение к усопшим на протяжении всех исследуемых эпох, будь то представители совершенно иной культуры, погребенные по своему обряду много тысячелетий назад», — отметил Шульга.

Несмотря на то, что захоронения подвергались набегам и грабежам, на некоторых скифских курганах удалось обнаружить находки. Так, в одном из склепов на кургане «Холодная Гора-1» была найдена лепная керамическая курильница, которую, согласно описанию знаменитого античного историка Геродота, использовали для ритуала очищения. Примечательно, что рядом с курильницей лежали кости рук нескольких человек.

Также интерес у учёных вызвал склеп кургана Сары-Су-1. Там археологи обнаружили могилу воина. Внутри неё находились гераклейская амфора с клеймом (дата изготовления — 340-336 год до н.э.), дротик с железным наконечником и бронзовые наконечники стрел.

Кроме того, ученые не оставили без внимания курган Крымская Роза-2. Там было обнаружено захоронение воина с конём VII в. н. э. Рядом с усопшим был лук со стрелами, а на ногах обувь с бронзовыми пряжками.