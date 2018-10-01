Крым + Сирия

Детали и итоги визита властей полуострова в САР

Главная политическая и социальная новость недели, конечно, о том, что крымская делегация, в рамках Дней Республики Крым в Сирии, посетила Сирийскую Арабскую Республику. Итоги этого визита, если верить руководству Крыма, обещают быть крайне важными и выгодными и для полуострова, и для Сирии.

Два насыщенных дня

Итак, 15 октября в столицу Сирии, город Дамаск, прибыла делегация, в состав которой вошли глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов, член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, экс-полпред президента в СКФО Олег Белавенцев, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров, представители министерств промышленной политики, курортов и туризма Крыма. В рамках визита прошли встречи с высшим руководством САР, обсуждались проекты создания совместной судоходной компании и торгового дома. Также власти Крыма посетили и провинцию Латакия, где было запланировано подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве регионов. Помимо этого, был проведен ряд переговоров с представителями министерств и ведомств Сирии с участием министра экономики и внешней торговли САР Самера Аль-Халиля, встречи с премьер-министром Сирийской Арабской Республики Имадом Хамисом и губернатором провинции Латакия Ибрагимом Худером Ал-Салемом. Кроме этого, важным моментом деловой программы стала выездная сессия Ялтинского международного экономического форума «Крым: точка роста российско-сирийских отношений».

В частности, в Дамаске глава Крыма встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Судя по кадрам, опубликованным в официальном аккаунте Аксенова в Instagram, в этот момент его сопровождали сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, спикер парламента республики Владимир Константинов, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров и бывший полпред президента Олег Белавенцев. Глава Крыма подарил Башару Асаду сувенирную копию Памятника вежливым людям (оригинал установлен в Симферополе рядом со зданием Госсовета РК в честь событий 2014 года). Кроме того, на опубликованных фотографиях есть картина с изображением видов Крыма и замка Ласточкино гнездо.

Известно, что глава Крыма пригласил сирийских коллег на пятый Ялтинский международный экономический форум в апреле 2019 года. При этом Сергей Аксенов заявил, что не сомневается в том, что Крым и Сирия находятся «лишь в начале пути» сотрудничества. А президент Сирии Башар Асад, в свою очередь, выразил желание лично принять участие в работе форума. Во всяком случае, так сообщается со ссылкой на слова члена крымской делегации, сопредседателя оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова: «Он сказал, что если ничто ему не помешает, то он обязательно примет участие».

После встречи с Асадом глава Крыма Сергей Аксенов провел встречи с председателем Народного совета Сирийской Арабской Республики Хаммудой Юсеф ас-Саббагом и председателем Совета министров САР Имадом Мухаммед Диб Хамисом. «Два дня были очень насыщенными. Благодаря системной работе правительства Сирии нам были организованы всевозможные встречи с предпринимателями, парламентариями и членами правительства. Мы наметили планы действий и сегодня эти планы утвердили у господина президента Башара Асада», — сообщил глава республики на своей странице в Facebook.

В течение ближайших 30 дней все озвученные во время визита планы и сроки их исполнения будут изложены на бумаге и в документальной форме представлены президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Но обо всём по порядку...

Увеличение товарооборота

Какова же практическая польза от этого визита? Интересных деталей здесь хватает. Например, как стало известно, во время визита шла речь (точнее достигались договоренности) о том, чтобы крымские товары, направляющиеся в Сирию, проходили таможню быстро и комфортно, без дополнительных налогов. «Нам важно, чтобы наш товар легко, быстро и комфортно проходил таможню, а также чтобы цена без дополнительных налогов могла устроить производителей. Был поднят вопрос (в ходе переговоров в Сирии) формирования планов судов под определенные группы товаров, которые будут в состоянии удовлетворить требования как российского Крыма, так и Сирийской Арабской Республики. Инструменты для решения этой задачи есть, будем обсуждать этот вопрос в рамках рабочих групп», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В свою очередь министр экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики Мухаммад Самер Аль-Халиль обратил внимание на то, что Сирия придает большое значение созданию особого «сирийско-крымского торгового дома». По его словам, САР готова предоставить место для него в Дамаске, рассчитывая на выделение помещения в Республике Крым. Как отметил Аксенов, торговый дом можно зарегистрировать на территории полуострова в рамках свободной экономической зоны.

Также, в этой связи, стало известно, что Сирийская Арабская Республика будет поставлять в Крым цитрусовые, овощи и фосфаты для работы крымских химических предприятий. «Из Сирии планируется ввозить в Крым цитрусовые, овощи, фосфаты, необходимые для работы крымских химических предприятий, а также другие товары», — сказал во время визита в Дамаск глава Крыма. По его словам, работа сирийско-крымского торгового дома будет направлена на обеспечение быстрых и эффективных коммуникаций предпринимателей обеих стран. «Готовы представить возможности всех наших предприятий, чтобы предприниматели Сирии могли оценить преимущества. В любом случае правительство РК сделает всё возможное, чтобы облегчить работу торгового дома», — подчеркнул глава Крыма.

Однако, создание такого торгового дома, как говорят в правительстве Крыма, связано напрямую и с созданием специальной крымско-сирийской судоходной компании. Ведь общая задача новых структур — увеличение двустороннего товарооборота. «Товарные группы уже определены, предприятия, которые будут поставлять свои товары в Сирию, есть. Предварительные договоренности уже состоялись. Сейчас идет обсуждение создания судоходной компании и совместного торгового дома. Соответственно, эти организации и люди будут заниматься увеличением товарооборота между Сирией и Крымом. Все вопросы согласованы с МИД и Министерством обороны РФ, — заявил во время рабочего визита в Дамаск глава Крыма Сергей Аксенов. — Первая задача — создать торговый дом, который будет зарегистрирован в Крыму, где работает свободная экономическая зона. Остро стоит вопрос создания судоходной компании, причем есть суда, есть грузы, которые необходимо перевозить, уже есть существующий товарный поток в Сирийскую Арабскую Республику, сейчас рассматриваем возможность обратной загрузки этих судов. То есть парк судов таких есть».

Кстати, как сообщалось во время визита крымских властей в Сирийскую Арабскую Республику, конкретные предложения по поставкам своей продукции в Сирию уже получили «Керченский стрелочный завод», «Красноперекопский трубный завод», симферопольский завод «Фиолент» и фирма «Сэлма». Предприятия, безусловно, известные и крымчанам, и за пределами полуострова.

Качественно новый уровень

Кроме торговли, коммерческих заказов, участия в экономическом форуме на территории полуострова и вопросов судоходства, стороны обсуждали также и вопрос туристического сотрудничества. Предложений, вариантов, как сообщается, было много. И интерес, причем взаимный, тоже. Но здесь, как и с вопросами товарооборота, нужны дополнительные действия. И если в связи с торговлей нужно «включать» морские линии, то в связи с туризмом — воздушные. А именно — для этого в первую очередь необходимо наладить авиасообщение между Сирией и Крымом. Как будет решаться этот вопрос? Пока интрига. Во всяком случае в оперативной повестке по итогам визита крымских властей в Дамаск этот момент упоминается как-то вскользь.

Зато отдельное внимание (возвращаясь к торговым делам) было уделено вопросам расчета поставок в национальной валюте. В частности, член крымской делегации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила, что одним из основных вопросов в сфере взаимного перспективного сотрудничества являются вопросы финансовой и экономической безопасности. «Это, прежде всего, выстраивание надежной системы взаиморасчетов в национальной валюте, что, безусловно, соответствует интересам национальной безопасности наших стран, приоритетность данного направления обусловлена защитой государственного суверенитета», — сообщила Ольга Ковитиди.

Резюмируя этот краткий (учитывая плотность программы визита и важность события в целом) обзор деловой поездки в Сирийскую Арабскую Республику, стоит заметить, что Крым, похоже, все-таки открывает для себя качественно новый уровень экономических отношений. Хочется надеяться, что власти республики в полной мере используют эти возможности на благо полуострова.