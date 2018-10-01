Керченская бойня

Горе, шок, кровь и вопросы, вопросы, вопросы...

Трагедия в керченском политехническом колледже, в результате которой погиб 21 человек (16 учеников, включая 11 несовершеннолетних, и 5 взрослых) и несколько десятков было ранено (на момент отправки этого номера «Крымского Телеграфа» в типографию в стационарах оставались 44 человека, семеро из которых в крайне тяжёлом состоянии) вызвала настоящий шок в обществе. Россия скорбит, объявлен траур, во всех городах Крыма и во многих регионах страны — мемориалы, цветы, свечи, слёзы. Соболезнования выразили руководители многих государств. Но события оставили и множество вопросов, на которые пока нет ответов. И множество леденящих душу деталей. Чего стоит хотя бы тот факт, что мать убийцы, работая в местной больнице, оказалась в числе медработников, оказывавших помощь раненым...

Картина менялась

Одной из первых версий трагедии, произошедшей в политехническом колледже Керчи 17 октября около полудня, был взрыв газа. Затем выяснилось, что здание не было газифицировано. Затем появились сообщения о неустановленном взрывном устройстве в столовой учебного заведения. Затем медики и силовики начали подтверждать, что раны у пострадавших именно от взрыва. Было объявлено о теракте. Затем появились сообщения очевидцев о том, что в здании колледжа была стрельба и некие люди в масках бегали внутри. Затем на первый план вышла фигура некоего Владислава Рослякова, восемнадцатилетнего студента 4 курса этого учебного заведения, который и устроил побоище, стреляя в учеников и сотрудников колледжа, взорвав самодельную бомбу, а потом покончившего с собой в библиотеке. Дело сразу переквалифицировали в убийство двух и более лиц. И с тех пор официально речь идёт только про одного исполнителя этой ужасной трагедии. Были ли у него сообщники — установит следствие, как обещают власти.

Версии разные

На место ЧП буквально через несколько минут после взрыва прибыли местные силовики, а потом и руководители региона, и федеральные эксперты из Москвы, и министр образования РФ, и министр здравоохраниения РФ и ещё много-много специалистов... Практически сразу после случившегося началась эвакуация граждан на машинах «скорой помощи» и проезжающих автомобилях. В 12:40 эвакуация была закончена.

Кстати, директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенникова в момент ЧП в учреждении отсутствовала. По ее словам, именно поэтому она сейчас жива. Видео ее разговора с министром образования и науки Крыма Натальей Гончаровой опубликовано в социальных сетях. «Мы открыли мероприятие по WorldSkills. На 11:00 я поехала в БТИ подписывать договор по практике. Наверное, я бы сейчас была трупом. Трупов полно, трупов детей... Ровно через пять минут после моего отъезда ворвались, взорвали, повылетали все стекла, взорвали холл, бегали потом и бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти. Настоящий теракт, как в Беслане. Всех моих людей поперестреляли. И дети погибли, и сотрудники погибли», — рассказала директор колледжа. Расхождения её слов с официальной версией, имеющейся на данный момент, можно, конечно объяснить шоковым состоянием и тем, что директор на момент разговора не имела достаточной картины произошедшего. Впрочем, кроме силовиков и некоторых представителей властей этой картины не видел никто. После ЧП вся территория учебного заведения была оцеплена и оставалась закрытой даже для родителей погибших детей, как минимум, сутки.

Как предполагаемый убийца смог пронести в колледж оружие и самодельную бомбу? Говорят, рамки металлодетекторов были и видеокамеры наблюдения тоже, но всем ученикам также были известны и некие «дыры в заботах». В общем, человеку, знакомому с колледжем, не составляло, видимо, труда проникнуто внутрь. Хотя, есть сообщения и о том, что убийца зашёл через главный вход с рюкзаками... Мы не будем сейчас повторять многочисленные версии произошедшей трагедии, не будем множить слухи и непроверенную информацию. Хотя, повторимся, события вызывают огромное множество вопросов. Начиная от вопроса — один ли был убийца, заканчивая вопросами мотивов преступления (ведь, судя по сообщениям знакомых Рослякова, ничто не предвещало, конфликтов не было, во всяком случае таких, чтобы «начать убивать всех подряд»)...

Был ли убийца один?

В следующие сутки посте трагедии происходящее в Керчи было похоже на осадное положение, сообщают очевидцы. На дорогах проводился тотальный досмотр. В частности, службы транспортной безопасности были приведены в особый режим патрулирования на Крымском мосту. Все ответственные службы работали над предупреждением повторных взрывов в Керчи, сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета РФ Андрей Пржездомский.

В квартире, где жил убийца Росляков силовики провели обыск, подтвердивший, что данный гражданин готовился к преступлению. При нём, кстати, было обнаружено ещё одно взрывное устройство, которое он по каким-то причинам не активировал. Устройство было впоследствии взорвано сапёрами. Говорят, что он интересовался химией. Поэтому, дескать, мог гипотетически изготовить взрывное устройство.

Непонятная ситуация и с оружием, которое использовал Росляков. На снимках видно, что но находится внутри колледжа с помповым ружьём (дробовиком). Есть сведения, что он купил его официально в магазине (официально получил и соответствующее разрешение незадолго до произошедшего), а также и полторы сотни патронов к нему. Но, сколько стоит такая экипировка? Тут версии опять расходятся... Одни говорят, что 100 тысяч рублей, другие, что ещё больше, третьи утверждают, что не больше тридцати... Откуда у бедного студента деньги?.. Сам ли он всё подготовил?..

В общем, пока трагедия в Керчи ещё слишком свежа. А информация о ней слишком разрозненна и неопределённа. И мы, конечно, будем следить за ситуацией.

По миллиону

Фонд социального страхования (ФСС) выплатит семьям погибших по 1 млн рублей, а пострадавшие пройдут реабилитацию за счет фонда. Об этом рассказал заместитель управляющего регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Республике Крым Сергей Бугаев.