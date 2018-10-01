Градус напряжения повышается

Угрозы и бедствия на морях, преследование за туризм и немного милосердия

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о ситуации на полуострове, обратили внимание на повышение напряжения в районе морских границ, на неприятности европейских фирм из-за крымского туризма и на ЧП с панамским сухогрузом, канувшим в пучину Черного моря.

Навстречу критической ситуации

Вероятно, в ближайшее время Украина намерена создать большое беспокойство на просторах морей. В частности, как сообщается, на днях президент Украины своим указом ввел в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе». Но что же подразумевает это решение? В частности, якобы «существуют условия, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокаде побережья Украины». Винят в этом, конечно, Россию. А конкретно: «в блокаде Азовского моря, что вредит портам Украины»; «навязывание собственных условий распределения морской акватории»; «создание наступательной военной группировки вблизи границ Украины»; «незаконную деятельность российской стороны по разведке и добыче полезных ископаемых» и прочее. Также, как сообщает украинское издание, «Кабинету министров поручается создать координационный орган для подготовки иска против России», а кроме того, в месячный срок утвердить некую «стратегию информационной реинтеграции Крыма». Больше похоже на пиар-ход накануне президентской гонки, но тон заявлений, как говорится, бодрый. Кроме прочего, как следует из материала издания, поручено «внести в Верховную Раду законопроекты о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины с определением координат срединной линии, а также по определению порядка и способов привлечения ВСУ на защиту границ». А на Министерство инфраструктуры возлагается развитие способностей морских портов Украины в Азовском море, предусмотрев, в частности, осуществление работ по дноуглублению. Все вышеперечисленное вызывает массу вопросов, в первую очередь, в смысле исполнения задуманного. И градус напряжения, конечно, повышает.

Отпустили домой

Как сообщает украинский информационный сайт, Геннадий Отычко, один из членов экипажа украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041, которое было задержано у берегов Крыма в мае, вернулся на Украину, в Очаков. Моряк перешел границу в пункте въезда-выезда «Каланчак». Его отпустили в связи со смертью матери. Напомним, траулер задержали в начале мая за незаконный промысел камбалы-калкана у берегов Крыма. Против капитана судна возбуждено уголовное дело о браконьерстве, позже мужчину арестовали. Капитан не признал свою вину и обжаловал арест в Верховном суде Крыма. Команда судна 25 июня объявила голодовку. 2 июля были отпущены четыре члена экипажа судна, но Крым они покинуть не могут.

Пагубная мода

На Украине, увы, теперь уже нередки случаи, когда турфирмы преследуют за организацию туристических поездок в Крым. Теперь эта «пагубная мода» добралась и в Прибалтику, о чем не без удовольствия сообщают украинские СМИ. Например, как пишет сайт украинского телеканала, несколько дней назад прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело против нескольких эстонских турфирм, которые подозревают в организации поездок в Крым. «В эстонской прокуратуре подтвердили, что в пяти офисах турфирм были проведены обыски в связи с подозрением, что они могли организовать туристические поездки и не исполнять решение Европейского Союза о санкциях, которым запрещено организовывать турпоездки и предоставлять в Крыму и Севастополе туристические услуги». Впрочем, как сообщил пресс-секретарь эстонской государственной прокуратуры Каарель Каллас, «пять лиц уже допросили и затем отпустили на свободу, прокуратура не хочет брать кого-либо из них под стражу».

Металлолом утонул

Вблизи Севастополя в Черном море затонул теплоход, перевозивший металлолом. Судно курсировало под флагом Панамы. Сообщается, что сухогруз затонул утром 13 октября в пятидесяти милях от побережья Крыма. «От дежурного морского спасательного центра Севастополя поступила информация, что теплоход терпит бедствие в Черном море. Его экипаж эвакуировался на спасательный плот. На помощь направили морские суда, в том числе танкер „Минерва“, который и поднял на борт экипаж аварийного теплохода», — рассказали в Росморречфлоте, говорится в сообщении на сайте украинского телеканала. Есть и некоторые подробности этого ЧП. В частности, «известно, что в 9:20 по московскому времени греческий танкер забрал с судна, терпящего бедствие, восемь членов экипажа — двух граждан Турции, шесть граждан Азербайджана». Люди были спасены, но сам теплоход затонул. Причем, видимо, навсегда. «Глубина в этом месте составляет 1900 метров. Угрозы загрязнения нет», — добавили в российском ведомстве.