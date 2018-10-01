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Неприятности разного рода

Свинюшник в сквере на Гоголя

Кому-то вредят «хозяева света», а кому-то — свои же сограждане

Бывают ситуации, в которых нерадивые чиновники портят жизнь людям. А бывает и так, что сами люди создают себе проблемы и неудобства. Мы решили рассказать о двух таких ситуациях, произошедших в столице полуострова.

Совмин против «Крымэнерго»

Жители симферопольского микрорайона Каменка жалуются на то, что в «Крымэнерго» отменили льготный тариф на пользование электроэнергией. Но впереди отопительный сезон, а значит, счетчики будут регистрировать высокие показания. Для жителей Каменки — это критично, так как у жителей в этом микрорайоне нет газоснабжения.

В связи с этим была проведена встреча главы Крыма Сергея Аксенова с министром топлива и энергетики Вадимом Беликом. Министерству поручено провести служебное расследование и выяснить причину отмены льгот для горожан. Также должен появиться нормативный документ, который запретит менять тарифы без дополнительного согласования с главой республики.

Сергей Аксенов, глава Республики Крым:

«Провести служебное расследование и доложить мне о выводах, какие сделаны в отношении должностных лиц, которые решили отменить мое положение. И второе — издать нормативный документ, запрещающий ухудшать положение граждан. В сторону уменьшения тарифов, уменьшения стоимости, пожалуйста, принимайте на своем уровне, в сторону повышения — запрещаю вам принимать без лично моей подписи».

По предварительной информации, «Крымэнерго» самовольно повысило тарифы на электроэнергию. При этом письма с предупреждением о подорожании получили все жители микрорайона. Профильное министерство информирует население о том, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Вадим Белик, министр топлива и энергетики РК:

«В этой ситуации вообще никак не было согласовано, ни с кем. Самостоятельно было приятно решение, разосланы письма. Будем разбираться в этой ситуации. Письма отменяем однозначно и возвращаем старый тариф. Прочистим им там мозги».

Министр уточнил, что решение о повышении тарифа самовольно принял коммерческий директор предприятия «Крымэнерго». При этом свои действия коммерческий директор якобы считает правильными.

В Каменке свет сделали «золотым»

Кому хуже сделали?

Симферопольские власти активно занимаются благоустройством города. Создают новые парки и скверы. Устанавливают там лавочки и урны. Приводят в порядок дорожки и зеленые насаждения. Тем временем некоторые местные жители превращают небольшие зоны отдыха в непригодную даже для жизни растений территорию.

Например, небольшая зеленая зона на пересечении проспекта Кирова и улицы Гоголя. Здесь нередко ждут своей очереди пациенты поликлиники № 3, что находится через дорогу. Да и обычные прохожие просто присаживались на скамейки, чтобы отдохнуть в тени деревьев. К сожалению, так было раньше. Теперь стараниями местных жителей многоквартирного дома, под которым и находится крошечный сквер, это место превратилось в обитель гадости. Сначала там самовольно демонтировали все скамейки. Видимо, гражданам претило, что под их окнами кто-то стоит или сидит. Затем всё вокруг — плитка, лестница и парапеты — оказалось густо вымазано чем-то похожим на мазут или отработанное машинное масло. Также говорят, что такими мерами местные жители борются с ночными гуляками под окнами. «Здесь приходит компания пьяных людей, которые неадекватно себя ведут, кричат, друг друга чуть ли не убивают. Иногда поют песни, и не знаешь, чего вообще ожидать», — рассказала одна из жительниц дома, окна которого выходят на сквер.

Конечно, людей можно понять. Ведь они уже давно терпят соседство шумных горожан под окнами. Местные жители пытались предпринимать «культурные меры» и вызывать полицию, но тщетно, как утверждают жильцы многоэтажки. Народное ополчение, которое расположилось по соседству, тоже на жалобы людей не реагирует и ночной беспредел не замечает, сетуют граждане. Тем не менее, портить городское имущество — плохая идея. Облить мазутом, чтобы люди не могли тут находиться?.. Это может грозить административной ответственностью, да и отработанное машинное масло вредит окружающей среде.

«Четыре урны стояли, и там их во дворе где-то спрятали. Это же общественное имущество, на которое потрачены большие деньги», — рассказывают симферопольцы, недовольные «свинюшником». Да, порой нужно действовать решительно. Но, похоже, люди даже не задумались над тем, что навредили они не только любителям шумного отдыха, городским властям и желающим отдохнуть в тени деревьев в полуденный зной, но даже самой природе. Ведь ни одно растение не останется здоровым, когда его густо и исправно поливают продуктами нефтепереработки.

Нина АРХИПОВА
Фото simadm.ru, В. Зайцев»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 501 от 19 октября 2018 года

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Просмотров: 128 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:59

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