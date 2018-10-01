Бескровный донор

Как инвестор вместо поддержания завода чуть его не разорил

Крымской глубинке, это не секрет, приходится очень несладко: толком нет ни школ, ни врачей, ни работы, инфраструктура в полном упадке. На этом фоне село Фрунзе в Сакском районе выглядело вполне неплохо. В основном благодаря работе учебно-опытного племенного птицеводческого завода — одной из немногих крымских экономий, с почти вековой историей. И вот вдруг инвестор, призванный развивать предприятие, прекратил его финансирование. Животным нечего есть, а люди рискуют остаться без работы и производства, поддерживавшего жизнь во всём селе.

Нищета и голод

Конечно, не всякий горожанин знает о предприятии Сакского района. А между тем, ГУП РК «Учебно-опытный племенной птицеводческий завод

им. Фрунзе» является единственным в республике, имеющим статус племенного репродуктора по разведению кур яичного направления и рогатого скота красной степной породы. То есть предприятие поставляет сельхозпроизводителям, скажем так, «исходники»: инкубационное яйцо, суточных цыплят, подрощенных курочек, племенных нетелей. Из всего этого потом получается мясо птицы и говядина. Также завод производит товарное яйцо и молоко. Словом, является одним из источников животноводческой продукции на наших столах.

Предприятие работает на полуострове уже 89 лет. И вдруг завод стал стремительно приходить в упадок. Денег нет — не хватает даже на корма для животных. Коровы и куры голодают. Несоблюдение графика кормления привело к тому, что у коров упали надои молока, куры почти перестали нестись, а телята рождаются мертвыми или очень слабыми.

Галина Романченко, руководитель товарно-молочной фермы ГУП РК «УО ППЗ им. Фрунзе»:

«Запасов корма хватит до февраля. Коровы были вынуждены перейти на грубые его разновидности: силос, сенаж и сено. Но нужны обязательно комбикорма, потому что животные очень похудели. Мы недополучаем привесов, это обязательно скажется на росте и развитии молодняка, который идет на ремонт основного поголовья дойного стада. Кроме того, уже три месяца скот не осеменяется. Это значит, что коровы не растелятся и молока не будет».

Бесхозяйственный подход

Как выяснилось, финансирование предприятия прекратилось еще два месяца назад. Кстати, у завода всегда были свои земельные наделы для выращивания кормовых культур, чтобы не зависеть от закупок и более или менее гладко переживать перебои с денежным обеспечением. Однако в этом году инвестор, по всей видимости, сеял что и как попало и не сумел вырастить корм для скота и птицы — посевы погибли на полях.

Спрашивается, что это за компания-донор и как вообще госпредприятие очутилось в частных руках?

Алиме Зарединова, заместитель министра сельского хозяйства РК:

«Предприятие в такой непростой ситуации оказалось в связи с тем, что потеряло своих основных клиентов, прежде стабильно закупавших поголовье цыплят. Новых покупателей на материке завод найти не смог и, чтобы как-то существовать, перешел на производство пищевого яйца. К сожалению, такое переформатирование оказалось неэффективным, и предприятие понесло большие убытки. Чтобы его поддержать, производство передали инвестору, который должен был продолжать развитие направления молочного скотоводства и птицеводства».

Сам инвестор, судя по всему, решил, что не так уж он и должен, и, по словам сотрудников завода, полностью запустил вверенное ему предприятие. По этой причине пришлось в срочном порядке за бесценок распродать часть хозяйства. Дошло до того, что в сентябре на производстве провели сокращение штата, а работникам уже два месяца не выдают заработную плату. Правда, сейчас людей больше беспокоит то, куда они пойдут, если предприятие закроется вовсе: во Фрунзе с рабочими местами совсем не густо. А между тем коллектив предприятия насчитывает более 300 человек, многие из которых — узкие специалисты в своей отрасли.

Александр Маковоз, председатель сельского совета Фрунзе:

«Подход инвестора по-человечески не воспринимается. Я не понимаю, почему два месяца назад прекратилось финансирование нашего предприятия. Сейчас стоит вопрос о том, будет ли этот инвестор и дальше работать на заводе. В любом случае, люди не пострадают».

Что касается компании-инвестора, то ее представитель — Андрей Чаплыгин — ограничился туманным заявлением: ведется поиск выхода из ситуации. Мол, проблема возникла не сегодня, но ситуация под контролем.

Смена караула

Тем временем о дальнейшей судьбе учебно-опытного племенного завода забеспокоились в правительстве республики. Шутка ли: доверили инвестору возродить госпредприятие, а он подвел производство к черте банкротства.

Юрий Гоцанюк, заместитель председателя Совета министров РК:

«На сегодняшний день было принято решение, согласно которому предприятие „Розалио Агро“ инвестирует около 40 млн руб. для поднятия птицефабрики на необходимый уровень продуктивного функционирования. Сообщаю, что никто из людей без работы не останется. В частности, 132 человека из цеха маточного стада кур без испытательного срока перейдут на предприятие „Розалио Агро“ с сохранением рабочих мест. Кроме того, на данный момент ведется работа над проектированием современного птицеводческого комплекса, который будет построен на территории Сакского района и введен в эксплуатацию ориентировочно к декабрю 2020 года. До этого времени будет продолжать работать уже имеющийся комплекс. Существующие проблемы с нехваткой средств на корм для животных, а также восстановлением племенного статуса птицефабрики и поиском главных специалистов будут решаться новым инвестором».

Кроме того, руководство предприятия пообещало в течение месяца погасить задолженности по зарплате.

Надо сказать, вся эта история выглядит более чем подозрительно. При нынешнем высоком спросе на сельхозпродукцию, имея собственные угодья для заготовки кормов, инвестор умудрился разориться. По мнению местных жителей, имел место саботаж: закрытие птицефабрики может быть выгодно определенным лицам, поскольку часть площадей предприятия находится буквально в нескольких метрах от моря и, само собой, представляет большой интерес для застройщиков.

Если посмотреть на проблему еще шире, то складывается впечатление, что с крымского рынка упорно вытесняют местного производителя. Освободившиеся ниши тут же заполняются продукцией с материка или из Беларуси. По всей видимости, кому-то это выгодно: наполнить полуостров товарами по завышенной стоимости вместо качественного и натурального местного продукта.