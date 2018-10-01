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Спорт

Ни дня без «золота»

С самого начала наши ребята вышли в лидеры

Главные итоги и события пяти горячих дней на III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, где, на момент верстки этого номера «Крымского Телеграфа», сборная России уверенно возглавляла общекомандный зачет.

День первый

Героями дня стали тхэквондисты. Дмитрий Шишко (вес 48 кг) в решающей схватке победил узбека Улугбека Рашидова, а Полина Щербакова (44 кг) — южнокорейскую соперницу Мирсу Кан, положив в общекомандную копилку две золотых медали. Это было поздней ночью. А до этого чемпионами уже стали стрелок из пневматической винтовки на дистанции 10 м Григорий Шамаков — 249,2, опередивший индуса Шаку Мане — 247,5 очка. На горной трассе у велогонщиков-МВХ в кроссе наш микст Илья Бескровный и Варвара Овчинникова обыграли смешанные дуэты Швейцарии и Колумбии, став чемпионами Игр. Их порыв поддержала наша смешанная эстафета кролем 4×100 м (Климент Колесников, Андрей Минаков, Полина Егорова, Елизавета Клеванович) — 3.28,50, уверенно победившая сборные Бразилии и Китая. Близок был к победе и наш дзюдоист Абрек Нагучев (вес до 66 кг), но в финальном поединке уступил золотую награду азербайджанцу Вугеру Талибову. В итоге «улов» дня: шесть медалей, пять из них золотые и одна — серебряная.

День второй

Продолжили свою атаку на соперников пловцы. Знаменосец сборной России на Церемонии открытия Олимпиады Климент Колесников стал двукратным чемпионом Игр, выиграв дистанцию 100 м на спине (53,26), а у девушек на этой же дистанции первенствовала Дарья Васькина (1.00,45). Спустя час Даша в комбинированной эстафете, вместе с Анастасией Макаровой, Егоровой и Клеванович, стала обладательницей «бронзы» — 4.06,07, уступив секунду китаянкам и полсекунды австралийкам. Вновь стопроцентного успеха добились тхэквондисты. Среди ребят Георгий Попов (55 кг) переиграл корейца Капмина Кима, а у девушек Елизавета Ряднинская (49 кг) — американку Анастасию Золотик. На татами дзюдоистка Ирэна Хубулова (52 кг) прорвалась в финал, где смогла сломить упорное сопротивление монголки Сособарам Лхагвасурен. Ну и в заключение дня танцор брейк-данса из Воронежа Сергей Чернышев очаровал арбитров и зрителей своим исполнением сложнейших танцевальных па. В итоге день принес россиянам семь медалей — шесть золотых и одну бронзовую.

День третий

В нашей сборной появилось сразу два трехкратных чемпиона Буэнос-Айреса в олимпийском бассейне. Это новосибирец Андрей Минаков с новым российским рекордом среди мужчин выиграл 100 м баттерфляем — 51,12. После чего в квартете кролевой эстафеты 4×100 м, вместе с Колесниковым, Даниилом Марковым и Владиславом Герасименко, как и Климент, стал трехкратным «олимпиоником» среди юношей — 3.18,11. «Серебро» добыла для команды мастер стрельбы из пневматического пистолета Яна Енина — 235,9, уступившая 0,6 очка Маню Бхакер из Индии. В активе нашей сборной два «золота» и «серебро», о чем в Буэнос-Айресе могут только мечтать команды более чем 150 стран.

День четвертый

В этот день на состязаниях в бассейне наши пловцы «выловили» три золотые и серебряную медаль. В блестящем стиле квартет в комплексной эстафете 4×100 м среди юношей, в составе Колесникова, Герасименко, Минакова, Маркова, установил новый мировой юношеский рекорд — 3.35,17. В этот же вечер Колесников завоевал свою пятую чемпионскую золотую медаль, выиграв с юношеским мировым рекордом дистанцию 50 м на спине — 24,40 и став пятикратным олимпийским чемпионом. Его товарищ по команде Андрей Минаков — уже четырехкратный олимпийский чемпион — тоже перегнал по этому показателю гимнастку Викторию Комову — героиню Нанкина-2014. В эту же ночь Даниил Марков чуть-чуть не дотянул до победы на дистанции 50 м вольным стилем, завоевав «серебро» (22,37). Достижение парней подтолкнули к покорению высоких рубежей и девушек. 15-летняя Анастасия Макарова стала олимпийской чемпионкой на 100 м брассом — 1.07,88.

Вот после этого и был зафиксирован своеобразный мировой рекорд, который можно только повторить, но не улучшить. Все восемь российских пловцов, допущенных на Игры-2018 (кстати, могли бы поехать и больше), вернутся домой олимпийскими чемпионами. Причем, пока (впереди еще предстоят две ночи борьбы) лишь двое из них однократные чемпионы, но с набором наград из серебра и бронзы. Блестяще! И это, подчеркиваем, в плавании, в том виде спорта, который всегда хромал в России на обе ноги. К сожалению, хромает он и у нас в Крыму, который в свое время воспитал олимпийских чемпионок — Галину Прозуменщикову из Севастополя и Яну Клочкову из Симферополя.

В состязаниях интернациональных смешанных команд «золота» удостоилась и россиянка, мастер художественной гимнастики Дарья Трубникова, а «серебра» — ее подруга по сборной России, спортивная гимнастка Ксения Клименко. У дзюдоистов «бронза» в аналогичных соревнованиях досталась Абреку Нагучеву, который уже успел отличиться, как знают читатели, и в личных состязаниях. «Копилка» наград сборной пополнилась четырьмя наградами: тремя золотыми и одной серебряной.

День пятый

И снова главные надежды россиян были связаны с бассейном. В нем Андрюша Минаков, как и Климент Колесников, стал пятикратным олимпийским чемпионом. Для этого на дистанции 50 м баттерфляем ему пришлось, как говорится, отдать все силы, чтобы финишировать первым (23,62) и на 0,01 сек. опередить поделивших второе место — земляка Даниила Маркова и норвежца Томаса Хвуса. Вновь две медали в активе ставшей трехкратной чемпионкой юношеской Олимпиады Дарьи Васькиной. Вместе с подругами по кролевой эстафете 4×100 м — Клеванович, Макаровой и Егоровой — она удостоилась «золота» — 3.45,26, а за полтора часа до этого стала «серебряной» на дистанции 50 м на спине (28,32), уступив 0,04 сек. австралийке Кайле Маккеон. Серебряная медаль в многоборье у гимнастов была вручена Сергею Найсину, которого опередила новая «звездочка» японской гимнастики Такеру Китазоно. А вот на чемпионку Европы по тхэквондо Кристину Адебайо (свыше 63 кг) тренеры делали ставку, но она смогла завоевать лишь «бронзу».

В шаге от награды высшего достоинства остановился дуэт стрелков из пневматической винтовки в составе мексиканца Эдсона Рамиреса Рамоса и нашей Анастасии Деревягиной, и в двух шагах — танцоров брейк-данса, олимпийского чемпиона Буэнос-Айреса Сергея Чернышева и Анны Турнер из Австрии. Но, как и все награды, завоеванные интернациональными коллективами, эти «серебро» и «бронза» в общекомандный зачет не попадают. Зато в этот день россияне его пополнили шестью «официальными» наградами: двумя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой. Как видите, ни дня без «золота»!

Итак, уже разыграно 89 комплектов наград из 241 запланированного. Сборная России уверенно возглавляет общекомандный зачет (18 золотых + 6 серебряных + 3 бронзовых = 27 медалей), оставив за спиной сборные Венгрии, Японии, Китая, Италии, Индии и Австралии.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото noc.by
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 501 от 19 октября 2018 года

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Просмотров: 113 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:11

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