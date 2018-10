→ Спорт Светлая полоса становится темной Точки будут расставлены в ноябре Наш футбол после летней светлой полосы, связанной с блестящим проведением Мундиаля-2018, накрыла темная полоса. Связана она с поведением некоторых футболистов, еще не выигрывавших ни одного крупного турнира, но решивших, что им всё позволено, даже нарушать законы. Огорчила и неудача молодежной сборной, которая не вышла из отборочной группы и лишилась возможности, в третий раз подряд, стать чемпионом Европы и участвовать в Олимпийских играх в Токио-2020. Надежда на Черчесова Вспомните, сколько недоверия было проявлено к выступлениям национальной сборной России под руководством Станислава Черчесова перед стартом Мундиаля-2018, где затем она выступила отлично, войдя в восьмерку лучших команд мира. И вот теперь, даже несмотря на то, что из ее рядов выбыли несколько опытнейших мастеров, а ряд других не могут еще восстановиться после полученных травм, тем не менее поклонники футбола уверены, что в новом евротурнире — Лиге наций УЕФА — команда Черчесова сможет из дивизиона B, в котором она приняла старт в первом розыгрыше почетного приза для сборных, перейти во втором розыгрыше уже в группу A. Но для того, чтобы пробиться в финальный квартет, а он определит лучшую сборную, россиянам необходимо опередить во второй группе сборные Швеции и Турции. Шведов россияне принимали в Калининграде, а турок — на олимпийском «Фиште» в Сочи. С северянами это была первая встреча на турнире (ответная — пройдет в ноябре в Стокгольме), и она показала, что это весьма грамотный, разумеется в футбольном плане, и смелый соперник. Итоговая «сухая» ничья (0:0) зафиксировала равенство сил. Ведь добиться успеха по ходу поединка могла как одна, так и другая сторона, но они должны благодарить своих голкиперов (ворота россиян впервые защищал московский «железнодорожник» Маринато Гильерме) за безошибочную игру. Другое дело, матч со сборной Турции, у руля которой стоит хорошо нам известный по работе на Украине и в России румынский специалист Мирча Луческу и которую в розыгрыше Лиги наций наши парни уже смогли обыграть в гостях — 2:1. Кстати, после этого поражения наши заморские соседи, приехав в Швецию, смогли вырвать победу у хозяев поля — 3:2, и это притом, что уступали им по ходу поединка — 0:2. Разумеется, Черчесов сделал выводы из этого успеха соперников, не позволив им «разбежаться» на нашей половине поля. Но защитники Георгий Джикия и Роман Нойштедтер смогли даже перевыполнить это задание. Джикия ворвался при подаче углового в штрафную площадь соперника и головой пробил по воротам, но мяч угодил в стойку ворот и отскочил на ногу Нойштедтеру, который не упустил свой шанс отличиться. Кстати, отец Романа, российский немец Петр Нойштедтер, в свое время не без успеха играл центральным защитником в симферопольской «Таврии». Ну, а во втором тайме на поле вышел русский «испанец» из «Валенсии» Денис Черышев и забил свой «дежурный» гол, как всегда, красиво и элегантно — 2:0. Команда Черчесова уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав в трех матчах семь очков. Вторыми идут турки — три очка, а третьими шведы — одно очко, но после двух сыгранных матчей. Итак, все решится в ноябрьских поединках между Турцией — Швецией и Швецией — Россией. Турция уже не имеет шансов опередить россиян, но будет стремиться забрать очки у шведов. Ведь уступив им, они из дивизиона B вылетают в дивизион C. Ну, а ничья шведов у наших заморских соседей досрочно выводит сборную России в дивизион «А». Подобного достижения уже добилась сборная Украины в первой группе, где она обыграла 1:0 сборную Чехии, которая за три дня до этого поединка смогла переиграть своих бывших соотечественников из Словакии — 2:1. Вот какая турнирная ситуация создалась в этой группе перед оставшимися двумя поединками: Украина — 9, Чехия — 3, Словакия — 0 очков. С успехом можно поздравить и досрочно первенствовавшую в третьей группе сборную Боснии и Герцоговины, которая уверенно переиграла северных ирландцев — 2:0, в свою очередь уступивших и австрийцам — 0:1. Положение в группе: Босния и Герцоговина — 9, Австрия — 3, Северная Ирландия — 0 очков. Ну, и самая сложная ситуация остается в четвертой группе, где в последние дни ирландцы сыграли вничью с датчанами — 0:0, но уступили, опять-таки у себя на поле, валлийцам — 0:1. В группе лидирует сборная Уэльса — 6, опережая на два очка датчан и на пять — ирландцев. Дивизион A Именно победители его четырех групповых турниров и разыграют первый приз Лиги наций УЕФА. Здесь остается провести в ноябре по одному-два матча. Первая группа. В ней жребий свел действующего чемпиона мира сборную Франции и предыдущего — немцев, а также «восставших из пепла» голландцев. Сенсация последних дней: продолжающееся падение знаменитой немецкой «Бундесмашины», как величают команду Йохима Лева. На протяжении четырех дней, выступая в гостях, она уступила сборным Нидерландов — 0:3 и Франции — 1:2, и над ней нависла угроза отступления в дивизион B, о чем свидетельствует турнирная таблица: Франция — 7, Нидерланды — 3, Германия — 1 очко (разница мячей — 1-5). Вторая группа. Бельгия или Швейцария, так теперь стоит здесь вопрос о победителе группы, так как сборная Исландии, по всей видимости, прошла свою вершину успеха. Вот результаты последних матчей: Бельгия — Швейцария — 2:1, Исландия — Швейцария — 1:2, а вот турнирная таблица: Бельгия и Швейцария — по 6, Исландия — 0 очков. Третья группа. В ней на минувшей неделе был зафиксирован провал сборной Польши на своих стадионах, где она уступила действующим чемпионам Европы португальцам — 2:3, а потом 0:1 и итальянцам, которых сейчас возглавляет недавний наставник питерского «Зенита» Роберто Манчини. Ситуация в группе: Португалия — 6, Италия — 4, Польша — 1 очко. Четвертая группа. Аналогичное положение сложилось и тут, после того как серебряный призер Мундиаля-2018 сборная Хорватии наконец-то заработала на своем поле одно очко в поединке с англичанами (0:0), а затем сборная Англии приехала в гости к испанцам и обыграла хозяев поля — 3:2. В итоге: Испания — 6, Англия — 4, Хорватия — 1 очко. Дивизионы C и D В них борьба в группах завершится лишь в конце ноября, так как в них в группах играют по четыре сборные. Так вот, в дивизионе C лидерами четырех групп являются сборные Шотландии, Финляндии, Норвегии, Сербии, а в дивизионе D: Грузия, Люксембург, Республика Косово, Македония. В общем, дождемся ноября, когда будут расставлены все точки над «i». Гарик ОРЛОВ

Фото argumenti.ru

