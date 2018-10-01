Прощай, оружие

Осенний призыв: кого не возьмут в ряды российской армии

Призывная кампания в разгаре, так что граждан подходящего для службы возраста уже ждут в стенах республиканского комиссариата. Куда поедут служить новобранцы из Крыма и почему на службу неохотно берут девушек и людей с татуировками — в специальном обзоре «Крымского Телеграфа».

Либо в армию, либо в суд

Нынешний крымский призыв — шестой по счету после перехода республики в состав России. И если посмотреть статистику, число новобранцев постоянно растет.

Олег Ермилов, военный комиссар РК:

«В весеннюю призывную кампанию этого года перед нами была поставлена задача набрать на службу в Вооруженные силы 2,3 тыс. крымчан. Я хочу доложить, что эту задачу мы выполнили в полном объеме. Наши призывники отбыли для прохождения службы на Черноморском флоте — на территории республики, а также на материк — в Южном, Западном и Центральном военных округах. В нынешнюю кампанию крымскому комиссариату предстоит набрать около 3 тыс. ребят. География мест службы для крымчан также расширяется. Теперь наши призывники смогут послужить и на Северном флоте — в Североморске. В целом примерно

2 тыс. призывников будет отправлено за пределы полуострова».

Напомним, по каким критериям производится призыв граждан на военную службу. Сейчас комиссариат в основном отдает предпочтение гражданам с высшим образованием, а также тем, чей возраст приближается к, так сказать, пограничному — 27 лет. Кроме того, появился упор на определенные профессии. Прежде всего, конечно, родственные военно-учетным специальностям. Например, в Вооруженных силах сейчас ощущается дефицит водителей, так что требуются граждане, у которых есть права категории С.

Разумеется, не все призывники, получившие повестку, стремятся занять свое место в рядах Вооруженных сил.

Вадим Мешалкин, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РК:

«Не всем гражданам удается прибыть на заседание призывной комиссии. На это часто есть объективные причины — не всегда неявка обусловлена нежеланием гражданина служить. Например, есть крымчане, которые не проживают на территории республики постоянно, находясь за пределами полуострова в связи с работой или учебой. Мы принимаем во внимание эти факторы».

Если же уважительной причины для неявки на призывной пункт у гражданина нет, к нему, согласно закону, применяются меры административного характера. За проигнорированную повестку в армию уклонисту полагается повестка в суд. Правда, нежелание служить Отечеству сейчас обходится недорого — штрафные санкции для «откосивших» варьируются от 18 до 50 тыс. руб. Надо сказать, что уклонистов в Крыму, в общем-то, не так уж много. По итогам весенней призывной кампании к административной ответственности были привлечены 18 человек при наборе в две с лишним тысячи.

Служба не для всех

Поскольку Российская армия пока не испытывает недостатка в желающих служить, бывают случаи, когда в принципе пригодному призывнику отказывают в наборе. Причиной для этого может стать, например, слишком броская татуировка.

Олег Ермилов:

«Положение о военно-врачебной экспертизе не говорит о том, что татуировка может помешать исполнять воинские обязанности. Но должен сказать, что в последние несколько лет наблюдается тенденция, когда на призывную комиссию приходят граждане не просто татуированные, а покрытые наколками чуть не с ног до головы. В прошлом году, например, мы призывали в войска национальной гвардии, которая осуществляет патрулирование, в частности, в „Артеке“ и других общественных местах. И старшее командование категорически отказывалось принимать на такую службу людей, покрытых татуировками. Это вполне понятно. Так что призывная комиссия пока отказывает гражданам с обилием наколок — план по количеству призывников выполняется и без них».

То есть официального табу на татуировки в армии нет, но, если картинка набита на видном месте, которое формой не прикрыть, призывник сможет служить не в любом роде войск. И если на момент проведения кампании отсутствуют квоты на доступные для него направления, гражданина, скорей всего, отправят домой. При этом не секрет, что часто юноши отправляются служить с чистой кожей, а возвращаются с татуировками. Например, знаменитый парашют, который принято набивать среди служащих воздушно-десантных войск. Или, скажем, в спецназе многие накалывают группу крови. Как же так? Идти в армию с татуировкой нельзя, а уже на месте сделать можно?

Дело в том, что традиционные армейские наколки, во-первых, небольшие, во-вторых, набиваются не на видном месте. А призывная комиссия отказывает только тем гражданам, у которых узоры покрывают, например, голову, шею, кисти рук и другие участки кожи на виду.

Еще одна категория новобранцев, которых в армии пока не очень ждут. Это женщины. В ряды срочников их, как вы знаете, вовсе не призывают. Но, при желании, дамы могут поступить на службу по контракту. Правда, только на определенные, «женские» должности: медики, специалисты службы защиты государственной тайны или связи.

Сергей Ардашев, начальник пункта отбора на военную службу по контракту Военного комиссариата РК:

«В этом году отбор на прохождение службы по контракту прошли 350 кандидатов. Из них пять-шесть человек — девушки. Процент, как видите, очень небольшой. Чем это обусловлено? Тем, что основные должности, которые мы комплектуем, замещаются военнослужащими мужского пола, так что женщинам не хватает квот».

Если есть желание послужить Родине, девушкам рекомендуется не спешить в контрактники, а поступить в одно из учебных заведений Министерства обороны. Например, в Военно-медицинскую академию или Академию войск связи.

Контракт с отбором

Отдельная категория служащих — контрактники. И чтобы попасть в их ряды, гражданину придется пройти более жесткую систему отбора, чем при поступлении на срочную службу. Основные критерии: здоровье, возраст, образование, профессиональная подготовка, профпригодность и физическая подготовка.

Возраст для заключения первого контракта варьируется от 18 до 40 лет. Что касается здоровья, гражданин может быть принят, если по результатам военно-врачебной комиссии он признается годным. Если результаты показывают, что он в принципе подходит, но со значительными ограничениями, кандидат сможет поступить не во все армейские соединения. Например, части спецназначения, плавсостав флота, разведка, военно-десантные войска — туда контрактник с дефектами по части здоровья поступить не сможет.

Образование у кандидата на контракт должно быть не ниже среднешкольного. А вообще, чем оно выше и чем значительней уровень профессионализма, тем шире спектр военных должностей, на которые контрактник может быть определен. И, конечно, любой кандидат на контрактную военную службу должен сдать нормативы по физической подготовке. Основные показатели: быстрота, сила и выносливость.

Сергей Ардашев:

«Хочу напомнить гражданам, что наш пункт отбора работает и с нетерпением ждет кандидатов: молодых, здоровых и уверенных в себе. Мы готовы оказать всяческую помощь и предложить место в частях и соединениях не только на территории полуострова, но и по всей России».

И за пределами нашей страны тоже: у крымских контрактников есть возможность послужить Родине в Сирии. И, кстати, многим она уже была предоставлена.