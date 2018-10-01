Под домашним арестом

Жители симферопольской многоэтажки четвертый месяц не могут выйти из своих квартир

Полгода назад в многоквартирном доме по улице Балаклавской в Симферополе оборвался лифт. Внутри находились женщина с ребенком. Оба погибли на месте. Буквально за неделю до этого в многоэтажке на улице 51 Армии тоже сорвался лифт с пассажирами. К счастью, тогда серьезно никто не пострадал. Жуткие события вскрыли тот факт, что машины, за обслуживание которых граждане ежемесячно платят, не проходили должного обследования. В итоге во всей столице компетентные ведомства взялись за проверку лифтов.

Одни проблемы

В результате тотальных проверок городского лифтового хозяйства в доме на улице Первой Конной армии, 37, отключили лифт. А в июне оборудование полностью обновили. Срок службы старого уже перевалил за тридцать лет, и в целях обеспечения жильцам безопасности его было решено заменить, несмотря на рабочее состояние. Мера правильная, что и говорить: безопасность граждан превыше всего. Однако новый лифт вдруг отключили — он не успел проработать и месяца. Как потом выяснилось, оборудование запускали временно — на период испытательного срока. С тех пор, вот уже четвертый месяц, жильцы вынуждены ходить пешком — в полную силу новые лифты так и не заработали.

А между тем, в девятиэтажке в числе прочих обитателей живут пожилые люди, инвалиды, мамы с маленькими детьми. Сейчас в связи с нерабочим лифтом все они оказались запертыми в своих квартирах — раз за разом ходить по лестнице по силам далеко не каждому.

«Я инвалид первой группы, живу на девятом этаже. Скажите, как мне хотя бы за продуктами выйти? — сетует один из жильцов дома по улице Первой Конной армии, 37, Александр Артюшин. — Что могу, я заказываю с доставкой на дом. За это, конечно, приходится доплачивать, тем более что лифт не работает. В общем, одни проблемы».

Надо отдать должное сознательности обитателей злополучной многоэтажки — всё это время они не сидели безропотно в ожидании чуда. Люди писали в аппарат главы республики Сергея Аксенова, в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма, в Симферопольскую горадминистрацию, в прокуратуру. Даже дозвонились на прямую линию к президенту. Однако все жалобы жильцов были переадресованы в управляющую компанию.

Что людям делать?

Управлением дома с парализованным лифтовым оборудованием, кстати, занимается МУП «Центральный жилсервис». Это та самая компания, которую еще с весны проверяет прокуратура в связи с падением лифта на Балаклавской. Вполне понятно, что после случившейся трагедии предприятие стремится к максимальной перестраховке. Но вовсе не включать лифты в целях недопущения новых несчастных случаев — тоже не выход.

Между тем, говорят жильцы, в управляющей компании разводят руками: новое лифтовое оборудование не хочет принимать Ростехнадзор, а без резолюции ведомства ввести систему в эксплуатацию никак нельзя.

«За то время, что лифт не работает, я куда только не писала, не обращалась. Мне пришло одиннадцать ответов из всевозможных ведомств, и всё отписки! — возмущается жительница всё того же дома Галина Костина. — В пятницу наша соседка ходила в МУП „Центральный жилсервис“. Там сказали, что не могут пустить лифт, поскольку контролер из Ростехнадзора не хочет приходить для приемки оборудования. А людям что делать? У нас недавно одна из жилиц поднялась пешком на шестой этаж, у нее случился инсульт, и через месяц женщина умерла. И мы не можем ни до кого достучаться. Я сама инвалид, живу на седьмом этаже. Мне, как минимум, в поликлинику время от времени нужно выходить. А я не могу — боюсь не добрести обратно».

Лифт есть, лифтер нужен

С просьбой помочь жителям симферопольской девятиэтажки мы обратились в Министерство ЖКХ. Там для консультации привлекли специалистов производственно-технического отдела Фонда капитального ремонта. Они пояснили, что на сегодняшний день все работы по указанному нами адресу завершены. Исполнительная документация на установленное оборудование передана владельцу лифта в лице МУП «Центральный жилсервис», который теперь обязан зарегистрировать систему в Межрегиональном управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному

надзору по РК и Севастополю. Однако, как выяснили сотрудники Фонда капремонта, Ростехнадзор не принимает лифтовое оборудование в доме по причине отсутствия квалифицированного персонала для обслуживания лифтов у управляющей компании. Такие специалисты обязательно должны быть в соответствии с регламентом, который установило федеральное правительство буквально год назад. Получается, «Центральный жилсервис» в целях экономии не нанимает положенный персонал, предпочитая попросту не запускать установленный лифт? А жильцам в конторе рассказывают, будто оборудование не хотят принимать обленившиеся столоначальники.

Как назвать подобную ситуацию? Бюрократия — слово неподходящее, оно не определяет всей глубины наплевательского отношения к людям буквально со всех сторон. Почему все ведомства, без исключения, посчитали приемлемым попросту отмахнуться от граждан, налогоплательщиков, вместо того чтобы помочь им решить проблему? Как долго жильцы, имеющие проблемы со здоровьем, останутся заточенными в собственных квартирах? И до каких пор будет продолжаться тот беспредел, который чинят управляющие компании по всей республике? Между прочим, большинство контор, обслуживающих многоэтажки, включает в счет квартплаты сборы на содержание лифтов, а также на их освидетельствование и ремонт. Так что же, этих денег недостаточно, чтобы взять в штат лифтера?

Мы всё же надеемся, что после нашей публикации уполномоченные структуры, и в первую очередь прокуратура, обратят внимание на этот вопиющий случай. А заодно задумаются, сколько еще в Симферополе и по всему полуострову подобных домов, обитатели которых никак не могут получить ни комфорта, ни безопасности.