Новый вечный вопрос

Взносы на капитальный ремонт в многоквартирном доме

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня мы расскажем о взносах на капремонт в многоквартирном доме. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Чем регулируется

Вопросы по капитальному ремонту многоквартирных домов регулируются, в основном, Жилищным кодексом РФ. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 158 ЖК РФ, расходы на капремонт в многоквартирном доме финансируются за счет средств фонда капитального ремонта и иных не запрещенных законом источников. Фонд капитального ремонта образуется в том числе за счет взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений, согласно ч. 1 ст. 170 ЖК РФ. Оплата расходов на капремонт является обязанностью всех собственников помещений. Однако, нормативным правовым актом субъекта РФ может быть предусмотрена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.

Минимальный размер взноса устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен МКД. Согласно ст. 7 Закона Республики Крым «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым», минимальный размер ежемесячного взноса устанавливается Советом министров РК ежегодно на один квадратный метр общей площади в срок до 1 октября года, предшествующего очередному году. Согласно ч. 8.1., 8.2. ст. 156 ЖК РФ, собственники помещений могут принять решение об установлении взноса в размере, превышающем установленный минимальный размер.

Способы формирования фонда

Следуя нормам Жилищного кодекса РФ, собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта:

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет.

В этом случае решением общего собрания собственников помещений нужно определить размер взносов (который не может быть меньше установленного минимального размера), владельца специального счета (например, товарищество собственников жилья или жилищный кооператив) и кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет;

2) перечисление взносов на капремонт на счет регионального оператора (некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме фонда, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта).

Следует учитывать, что средства, перечисленные вами на счет регионального оператора, могут быть использованы на возвратной основе на капитальный ремонт общего имущества в других многоквартирных домах, собственники помещений в которых также перечисляют взносы на счет данного оператора.

Очередность ремонта определяется на основе объективных критериев, обеспечивающих первоочередное его проведение, в частности, в тех домах, проживание в которых опасно для жизни или здоровья граждан. При этом очередность проведения ремонта, а также неисполнение региональной программы, которая ее установила, могут быть оспорены.

Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений не менее чем в течение трех месяцев и не более чем в течение шести месяцев после официального опубликования региональной программы, в которую включен дом, в отношении которого решается вопрос о выборе способа формирования его фонда капитального ремонта. Точный срок устанавливается органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

При этом собственники помещений в МКД обязаны уплачивать взносы вне зависимости от того, был ли заключен договор о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта между собственником помещения в многоквартирном доме и региональным оператором. Если до наступления установленного региональной программой срока капремонта были выполнены отдельные работы по такому ремонту и их оплата была осуществлена без использования бюджетных средств и средств регионального оператора, средства в размере стоимости этих работ (но не свыше предельной стоимости) засчитываются в установленном порядке в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт.

Обязанность уплачивать взносы на капитальный ремонт возникает у собственников помещений по истечении не менее трех и не более восьми календарных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована региональная программа, в которую включен дом. Согласно ч. 3 ст. 169 ЖК РФ, срок устанавливается нормативным правовым актом субъекта РФ.

Иные сроки установлены, если дом введен в эксплуатацию после утверждения региональной программы и включен в региональную программу при ее актуализации. В этом случае обязанность уплачивать взносы на капитальный ремонт у собственников помещений возникает по истечении срока, установленного органом государственной власти субъекта РФ, но не позднее чем в течение пяти лет с даты включения дома в региональную программу капитального ремонта.

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