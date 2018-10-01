Счастливая Цветаева

Поэтесса отмечала свой день рождения в октябре, связывая его с днем поминовения Иоанна Богослова

Что известно о Марине Цветаевой? Если вкратце, то о ней принято говорить буквально следующее: «гениальная поэтесса, женщина с трагической судьбой». Но на самом деле и в ее двери стучалось счастье. Случалось это не единожды, и, как правило, в Крыму.

Знакомство с волшебником

Первый раз в Крыму Марина Цветаева побывала еще подростком. Случилось всё в год ее тринадцатилетия, в 1905-м. Повод ездить по курортам у них с сестрой был не из лучших — мать, Мария Александровна, болела туберкулезом, зато впечатления от поездок оставались самые светлые. У Аси точно. В своих «Воспоминаниях» она предельно эмоциональна и позитивна, особенно когда дело касается полуострова — и море тут особенное, темно-синее, и Массандра — рай земной. Марина же до поры до времени молчала. По-настоящему Крым она приняла после одной судьбоносной встречи...

В 1910 году восемнадцатилетняя Марина Цветаева на собственные средства издает свой первый сборник стихов. «Вечерний альбом», так он назывался. Волею судеб, одним из рецензентов сборника был Максимилиан Волошин, скорее крымчанин и парижанин в одном лице, нежели москвич. Рецензия, понятно, была весьма хвалебная (опубликована 11 декабря 1910 года в газете «Утро России» под заголовком «Женская поэзия»). К ней в довесок прилагались стихи, начинающиеся строкой «К Вам душа так радостно влекома...», и, само собой, приглашение в гости, в Коктебель. 5 мая 1911-го Марина была на месте. «После целого дня певучей арбы по дебрям восточного Крыма я впервые ступила на Коктебельскую землю, перед самым Максиным домом, из которого уже огромными прыжками, по белой внешней лестнице, несся мне навстречу — совершенно новый, неузнаваемый Макс. Макс легенды, а чаще сплетни (злостной!), Макс в кавычках „хитона“, то есть попросту длинной полотняной рубашки, Макс сандалий... Макс полынного веночка и цветной подпояски, Макс широченной улыбки гостеприимства, Макс — Коктебеля», — напишет Цветаева в очерке «Живое о живом».

Сбывшееся желание

Волошин практически никогда не скучал в одиночестве, он являл собой некий культурный центр, центр мироздания творческих людей. И, конечно, начинающей поэтессе было с кем пообщаться в коктебельском доме помимо хозяина. Именно в Коктебеле Марина познакомилась с Верой, Елизаветой и Сергеем Эфронами.

«Она собирала камешки, он стал помогать ей — красивый, грустный юноша — с поразительными, огромными... в пол-лица глазами; заглянув в них и всё прочтя наперед, Марина загадала: если он найдет и подарит ей сердолик, она выйдет за него замуж! Конечно, сердолик этот он нашел тотчас же, на ощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от ее зеленых, — и вложил ей его в ладонь, розовый, изнутри освещенный камень, который она хранила всю жизнь...» — вспоминала Ариадна Эфрон, дочь Марины и Сергея, живое доказательство того, что сокровенное желание юной мечтательницы сбылось...

И, кстати, крестной матерью Ариадны Эфрон стала мать Максимилиана Волошина. «Верховод нашей молодости» — так впоследствии Цветаева называла Елену Оттобальдовну Кириенко-Волошину, другие же звали ее Пра, сокращенно от Прародительницы, праматери крымской земли.

Любовь навсегда

Летом того же 1911 года Марина Цветаева вместе с сестрой Анастасией, которая прибыла в гости к Волошину несколько позже, отправились в Феодосию.

«Когда мы увидели феодосийские улицы, Итальянскую улицу с арками по бокам, за которыми лавочки с восточными товарами, бусами, сладостями, когда сверкнул атлас, рекой разливающийся по прилавку, и его пересек солнечный луч, золотой воздушной чадрой протянулся под арку — и когда из-под арки вышли два мусульманина, унося плохо завернутый шелк, и брызнула нам в глаза синева с плывущими розами, — бороды черней ночи показались нам со страницы Шехерезады, ветер с моря полетел на нас из Стамбула! — и мы поняли — Марина и я, — что Феодосия — волшебный город и что мы полюбили его навсегда», — писала Анастасия Цветаева.

В «волшебном городе» сестры не обошли вниманием главную местную достопримечательность — Картинную галерею И. К. Айвазовского. Отметились у друзей. И в сопровождении вездесущего Макса проплыли на лодке вдоль Карадага. Волошин хотел подарить своим гостям всю красоту любимого Крыма. В поход на Кара-Даг он с Мариной отправлялся особенно часто. «Сколько раз — он и я — по звенящим от засухи тропкам или вовсе без тропок, по хребтам в самый полдень, с непокрытыми головами, без палок... в непрерывности беседы и ходьбы — часами — летали — все вверх, все вверх». (Марина Цветаева, «Живое о живом»).

Свою благодарность Волошину за «счастливый год моей жизни» Марина Ивановна Цветаева выражала в письмах к нему: «Это лето было лучшее из всех моих взрослых лет, и им я обязана тебе». Но потом вдруг задумалась, стала философствовать, какой была бы, не попадись ей на жизненном пути этот волшебник. Вывод в конце концов сделала правильный, однако сомнение прозвучало: «Максу я обязана крепостью и открытостью моего рукопожатия и с ними пришедшему доверию к людям. Жила бы, как прежде, — не доверяла бы, как прежде, может быть, лучше было бы — но хуже» (Марина Цветаева, «Живое о живом»).

Камень, брошенный в прошлое

В следующий раз Марина Цветаева приехала в Коктебель к Волошину в 1913-м, на этот раз не одна, а вместе с мужем Сергеем Эфроном и малышкой-дочерью. Их поселили «в отдельном домике в двух комнатах». Именно здесь она напишет свое пророческое «Моим стихам, как драгоценным винам, / Настанет свой черед». И еще другое, признание в любви мужу или просто признание: «...Так Вы лежали в брызгах пены, / Рассеянно остановив / На светло-золотистых дынях / Аквамарин и хризопраз / Сине-зелёных, серо-синих. / Всегда полузакрытых глаз...»

Да, в тот первый приезд в гости к Волошину она собирала камни. И вспоминала об этом совсем не так, как опишет в своей книге Ариадна Эфрон. В воспоминаниях Марины рядом с ней не Сергей, а Макс: «1911 год. Я после кори стриженая. Лежу на берегу, рою, рядом роет Волошин Макс.

— Макс, я выйду замуж только за того, кто из всего побережья угадает, какой мой любимый камень.

— Марина! (вкрадчивый голос Макса) — влюбленные, как тебе, может быть, уже известно, — глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе (сладчайшим голосом)... булыжник, ты совершенно искренне поверишь, что это твой любимый камень!..» (Марина Цветаева «История одного посвящения»).

Да, камень принес Эфрон. Марина этого не отрицает. Но, возможно, получить его ей хотелось от Макса...