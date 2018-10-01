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Осенний марафон

Готовить с фантазией, быть в гармонии с природой, избегать бюрократических ловушек

Грипп и простуду побеждают травами

Чаи из лекарственных трав могут одолеть любую болезнь

У каждого из даров природы есть свое «секретное оружие».

1. Плоды шиповника горного — содержат поливитаминный состав; обеспечивает организм аскорбиновой кислотой, повышают выносливость организма, усиливает способность бороться с различными инфекциями.

2. Лист шалфея — оказывает антисептический, противовоспалительный эффект; обладает моче- и потогонными свойствами; принимается в общеукрепляющих целях; повышает иммунитет; изгоняет простуду и грипп;

3. Трава и цветы душицы — ею лечат кашель при различных простудных заболеваниях, снимают удушье. Обладает отхаркивающим, антисептическим и противовоспалительным свойствами.

4. Трава и цветы горного чабреца — обладает значительными антивирусными, бактерицидными, противогрибковыми, антибиотическими, антиспазматическими, отхаркивающими и антисептическими свойствами. Убивает микробы. Чабрец помогает вывести токсины из организма, и укреплять иммунную систему, поддерживая образование белых кровяных телец.

5. Трава и цветы эхинацеи — существенно укорачивают продолжительность заболевания гриппом и другими простудными заболеваниями; значительно увеличивают сопротивляемость организма.

6. Цветы липы — жаропонижающее, потогонное, противовоспалительное, отхаркивающее, витаминизирующее и иммуномодулирующее, обезболивающее.

7. Лист земляники — укрепляет организм и предохраняет его от вирусных и простудных заболеваний.

8. Лист малины — жаропонижающее и потогонное действие. Они обладают также обезболивающим и противовоспалительным свойствами.

9. Имбирь сушеный — снижает температуру, подавляет болезнетворные бактерии, вирусы, придает силы организму. После лечения им проходит головная боль, слабость в организме, неприятная тяжесть в желудке и другие симптомы.

10. Хвоя сосны — обладает противомикробным, дезинфицирующим, отхаркивающим действием. Его рекомендуют при лечении хронического бронхита и других заболеваний органов дыхания.

11. Хвоя ели — прекрасно выводит из организма токсины, помогает укреплять иммунитет. Успешно борется с заболеваниями органов дыхания. Насыщает организм витаминами, укрепляет иммунитет.

12. Ромашка — обладает противовоспалительным и дезинфицирующим действием.

13. Рябина — применяется как одно из лучших средств, восстанавливающих иммунную защиту организма за счет широкого спектра имеющихся в ее химическом составе витаминов и органических кислот. Обладает бактерицидным, антимикробным средством за счет большой концентрации аскорбиновой кислоты.

14. Крапива — богата витаминами, повышающает иммунитет, усиливает работу органов выделения.

15. Золотой корень (Радиола Розовая) — природный адаптоген. Очень мощный иммуномодулятор, который мобилизирует все защитные механизмы, наполняет его внутренней силой.

Бумажной волокиты помогут избежать

В МФЦ Крыма упростят получение документов при рождении ребенка и выходе на пенсию

С 15 октября ГБУ РК «МФЦ» запустил пилотный проект, который упростит получение всего пакета документов при рождении ребенка и выходе на пенсию по одному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Для удобства заявителей нами запускается пилотный проект по предоставлению комплекса услуг в рамках жизненных ситуаций „Рождение ребенка“ и „Выход на пенсию“ при однократном обращении физического лица. Суть проста: человек, у которого, например, родился ребенок, сможет подать одно заявление, но получить не один документ, а весь необходимый комплекс услуг», — рассказала о нововведении директор ГБУ РК «МФЦ» Ольга Макарова.

Одного заявления будет достаточного и для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, выдачи сертификата на материнский капитал и рассмотрении заявления о распоряжении этими деньгами.

При оформлении необходимых документов для выхода на пенсию, в МФЦ также можно будет получить информацию о состоянии индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования, о предоставлении социальных услуг и установлении ежемесячной выплаты отдельным категориям граждан. Пока оформить необходимый перечень документов можно будет по одному заявлению в одном многофункциональном центре «Мои Документы», расположенном в Симферополе на улице Мате Залки, 17-в. В будущем услуги по упрощенной схеме станут доступны и в других отделениях.

Привычное можно превратить в экзотику

Рецепт жареного сыра в панировке

Ингредиенты:

• Сыр: 200 грамм (подойдут и твердые сорта сыра и брынза),

• Сухари панировочные: 3–4 ст. ложки,

• Кунжут: 1 ст. ложка,

• Яйцо: 1 штука,

• Растительное масло: 3 ст. ложки (для жарки)

Солить ничего не нужно, сыр достаточно соленый.

Способ приготовления:

1. Сыр порезать острым ножом на равномерные пластинки толщиной от 0,5 до 1 см.

2. Панировочные сухари смешать с кунжутом (по желанию кунжут можно заменить на измельченные орехи, небольшое количество корицы или прованские травы).

3. Яйцо взболтать вилкой до однородного состояния.

4. Каждый ломтик сыра окунуть в яйцо, после — в смесь сухарей и кунжута. Повторить процедуру панировки два раза: сначала — в яйце, потом — в сухарях, снова в яйце и еще раз в сухарях. Так сыр останется внутри и не вытечет.

5. На сильном огне разогреть растительное масло, убавить огонь до среднего и выложить запанированные кусочки сыра на сковородку. Быстро обжарить со всех сторон до красивой корочки. За время жарки сыр становится другим не только на вкус, но и меняет текстуру. Попробовать стоит.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 501 от 19 октября 2018 года

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Просмотров: 77 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:18

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