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Мера дисциплины

Симферопольцы и гости крымской столицы буквально ежедневно наблюдают – то тут, то там, – как эвакуаторы забирают с городских улиц неправильно припаркованные автомобили. Кто-то при этом жалуется на «беспредел» эвакуаторщиков, а кто-то считает, что «нужно еще больше наказывать, тогда и порядок будет». Как бы там ни было, обратимся просто к статистике. А ее показатели для Симферополя вполне «выдающиеся». Итак, как сообщила начальник управления транспорта и связи горадминистрации Анастасия Лавринова, служба эвакуации неправильно припаркованного автотранспорта в Симферополе с начала своей работы эвакуировала уже более 30 тысяч машин. «Начиная с декабря 2016 года работает служба эвакуации. На сегодняшний момент эвакуировано более 30 тысяч автомобилей», – привела данные Лавринова. При этом, судя по информации того же ведомства, около 10 тысяч единиц транспорта было эвакуировано чуть больше чем за минувших полгода (в марте сообщалось о 21-й тысяче эвакуированных на штрафплощадку машин). То есть говорить, что водители с начала работы службы эвакуации транспорта стали более дисциплинированны, вряд ли приходится, иначе количество забранных с улиц машин уменьшалось бы.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 502 от 26 октября 2018 года

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Просмотров: 122 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:57

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