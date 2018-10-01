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Говорят, что... расписание троллейбуса непредсказуемо

Жительница крымской столицы Елена Серебрянская возмущена: «15-й троллейбус. Ездит непонятно как — то есть, то нет в одно и то же время. Ребенок опаздывает на учебу периодически. На улицу Крымской правды больше ничего не ездит с Героев Сталинграда. Звонила в Крымтроллейбус, сказали, что точно, в какое время ездит, сказать не могут, так как может поломаться, задержаться и т.д. Как добираться?»