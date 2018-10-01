В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... винзавод сбрасывает отходы в море Крымчанка Виктория Ш. возмущается: «Винзавод в Угловом сбрасывает свои отходы, совершенно без каких-либо очистных сооружений, прямо в море. Вода темно-фиолетовая вдоль всей прибрежной полосы и запах непередаваемый! Сегодня поехала подышать морским воздухом – «подышала»! Интересно, а наши «благородные» экологи хоть иногда проверяют сбросы таких предприятий?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 502 от 26 октября 2018 года Еще статьи: Говорят, что... пляж превратили в помойку Ночной промысел аквапарка Кто так делает? Говорят, что... море удобряют канализацией Сюрприз для туристов