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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... винзавод сбрасывает отходы в море

Крымчанка Виктория Ш. возмущается: «Винзавод в Угловом сбрасывает свои отходы, совершенно без каких-либо очистных сооружений, прямо в море. Вода темно-фиолетовая вдоль всей прибрежной полосы и запах непередаваемый! Сегодня поехала подышать морским воздухом – «подышала»! Интересно, а наши «благородные» экологи хоть иногда проверяют сбросы таких предприятий?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 502 от 26 октября 2018 года

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Просмотров: 150 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:05

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