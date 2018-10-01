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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в ямах на тротуарах выращивают овощи

Говорят, симферопольцы наконец поняли, что нет худа без добра. Или, как вариант, кто-то просто неправильно трактовал высказывания о том, что некоторые нерадивые чиновники добывают себе пропитание за счет некачественного ремонта столичных улиц. А может быть, до горожан дошло, что милостей от природы можно дождаться всё же быстрее, чем восстановления тротуаров городскими властями. Как бы там ни было, факт остается фактом – наиболее практичные жители крымской столицы решили воспользоваться ситуацией и взрастить прямо посреди улиц не особо экологически чистый, но тем не менее витаминный продукт. Так, неподалеку от ж/д вокзала в довольно-таки людном месте из ямы в тротуарном покрытии растет пышный куст помидора. Его даже кто-то аккуратно подвязывает. Что ж, дай Бог дождаться богатого урожая!

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 502 от 26 октября 2018 года

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Просмотров: 139 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:07

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