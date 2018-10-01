→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в ямах на тротуарах выращивают овощи Говорят, симферопольцы наконец поняли, что нет худа без добра. Или, как вариант, кто-то просто неправильно трактовал высказывания о том, что некоторые нерадивые чиновники добывают себе пропитание за счет некачественного ремонта столичных улиц. А может быть, до горожан дошло, что милостей от природы можно дождаться всё же быстрее, чем восстановления тротуаров городскими властями. Как бы там ни было, факт остается фактом – наиболее практичные жители крымской столицы решили воспользоваться ситуацией и взрастить прямо посреди улиц не особо экологически чистый, но тем не менее витаминный продукт. Так, неподалеку от ж/д вокзала в довольно-таки людном месте из ямы в тротуарном покрытии растет пышный куст помидора. Его даже кто-то аккуратно подвязывает. Что ж, дай Бог дождаться богатого урожая! Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 502 от 26 октября 2018 года Еще статьи: Говорят, что... настали темные времена Мера дисциплины Говорят, что... лицо столицы с изъянами «Хорошая» витрина столицы Каждый менток знает свой кусток Просмотров: 139 | Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:07