Говорят, что... дети играют с кирпичами и арматурой

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, в Ялте дети играют с кирпичами и арматурой. И не потому, что это им нравится. Просто на городской набережной вот уже год не могут достроить «воркаутную» площадку. Кроме вышеперечисленных развлекаловок на ней можно позабавиться еще и с недоустановленными тренажерами, которые в силу своей недоустановленности придут в негодность гораздо раньше, чем площадку таки решат довести до ума.