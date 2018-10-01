Симферопольские проблемы

В фокусе внимания снова скандальный сквер и нелегальная торговля

В Симферополе на этой неделе продолжали решать конфликтную ситуацию, в результате которой небольшой сквер стал похож на помойку. Кроме этого, администрация города, совместно с полицией и ветеринарами, устроила рейд против нелегальных торговцев на улице Киевской.

Желание есть. Конкретики нет

В прошлом № 501 «Крымский ТелеграфЪ» рассказывал о том, как небольшая зеленая зона на пересечении проспекта Кирова и улицы Гоголя города Симферополя стала местом «войны» жителей дома № 24 на проспекте Кирова с любителями вечерних и ночных развлечений. Звонки в полицию не помогли, тогда люди пошли на крайние меры и стали обливать парапеты и лавочки на этом клочке земли чем-то похожим на отработанное машинное масло.

«Здесь рядом бар, и ровно в два часа ночи, когда он закрывается, приходит компания пьяных людей, которые неадекватно себя ведут», — рассказывают местные жители.

В прошлый раз мы рассказывали некоторые детали этой ситуации, побывали на месте конфликта. Вкратце резюмируем: неудивительно, что у людей кончилось терпение, тем более если культурные меры влияния на любителей покутить ночью не работают. Чтобы узнать, как выкрутиться из неудобной ситуации и убить двух зайцев одним выстрелом: решить вопрос благоустройства и обеспечить местным жителям спокойные ночи, журналисты обратились за помощью в симферопольскую администрацию. К слову, жильцы дома № 24 на проспекте Кирова, что рядом с «зоной конфликта», тоже бывали на приеме у городских властей. И, как оказалось, варианты решения проблемы уже есть.

Игорь Лукашев, глава администрации Симферополя:

«Скорее всего, мы уберем всё, что там есть, и сделаем просто сквер без всяких скамеек, просто красивый сквер. Который будет удовлетворять всех».

Прежде чем приступать к работам, власти в первую очередь должны определиться, что же конкретно будет делаться на этом участке. Нужно подготовить эскизы будущего сквера, проектно-сметную документацию и, конечно, выделить средства. Глава администрации пообещал рассказать о планах работ, как только появится конкретная информация.

Торговцы-нелегалы с Киевской

Также неоднократно «Крымский ТелеграфЪ» рассказывал и о том, как власти Симферополя пытаются бороться со стихийщиками. Эта проблема из разряда «вечных» — меняется власть, меняются чиновники и градоначальники, годы идут, а стихийщики как стояли, так и стоят. Правда, не везде. И, как говорится, с потерями. Ведь с ними все-таки борются. На это раз специальной городской комиссией пресечена несанкционированная торговля на одной из наиболее подверженных этому столичных улиц — Киевской. В отношении всех нарушителей выписаны административные протоколы и штрафы. С теми, кто торговал мясом неизвестного происхождения, теперь разберутся ветеринары.

Горожане знают несколько участков на Киевской, которые уже давно превратились в своеобразные нелегальные ярмарки. Там среди нескольких торговцев с разрешениями всегда масса «прилипал» безо всяких разрешающих торговлю документов. Например, возле республиканской больницы, позади остановки общественного транспорта. Или в районе выезда из города, возле дома № 114 на улице Киевской.

С пола торгуют всем, начиная от хозяйственной утвари и заканчивая мясными продуктами неизвестного происхождения. Максимальное административное наказание, предусмотренное за нарушения такого рода, — штраф от 4000 до 5000 рублей. Однако, похоже, что торговцев-завсегдатаев черного базара в столице такие суммы не пугают.

Андрей Рябенький, начальник департамента АТК администрации Симферополя:

«Данная улица, а именно Киевская, 114, является устойчивым местом скопления стихийных торговцев, в связи с чем специалистами департамента был организован и проведен рейд по пресечению этого негативного социального явления. В ходе проведенного рейда было составлено семь административных протоколов по статье 6.1 РК «Реализация товаров и оказание услуг в местах, не установленных для этих целей».

Те же люди, которые не имели при себе никаких документов, отправлялись в отделение управления МВД по Симферополю для установления личности. Впрочем, торговцам пришлось иметь дело не только с полицейскими и чиновниками из администрации.

Андрей Рябенький:

«В рейде участвовали сотрудники ветеринарной службы. Совместно было изъято порядка 30 кг продукции животного происхождения, которая реализовывалась без надлежащих ветеринарных документов».

Теперь материалы по отношению к нарушителям будут рассмотрены на ближайшем заседании административной комиссии.