До полного обрушения

Доживет ли до реконструкции школа в Кореизе?

На южном побережье Крыма каждая пядь земли на вес золота. Год за годом здесь идет столь напряженный передел участков, что социальным объектам приткнуться негде — всё заполонила коммерция. Тем более ценны немногие больницы, детские сады и школы, которым все-таки удалось удержаться на «золотых склонах». Правда, не ровен час, и их не станет.

Тяжело, но привыкнем

В редакцию «Крымского Телеграфа» обратились жители пгт Кореиз с просьбой в очередной раз осветить плачевное состояние местной школы — единственной в поселке. Учебное учреждение работает с 1957 года и считается одним из самых вместительных на ЮБК: в лучшие времена в его классах получали образование около двух тысяч учеников. Сейчас в стенах школы осталось всего 480 человек.

Лариса Яковлева, жительница Гаспры:

«Условия для учебы в Кореизской средней школе сейчас ужасные! Какое убожество, какое к детям отношение — просто кошмар. Все возмущаются, а что мы можем сделать? Я помню, еще тридцать лет назад на потолке в актовом зале появилась трещина, стала осыпаться штукатурка. С тех пор никто не может всё это отремонтировать — становится только хуже. Сейчас часть школы вообще объявили аварийной и закрыли».

Состояние школы сильно ухудшилось после того, как в 2010 году здание повредил оползень. Тогда же специалисты ялтинского филиала «КрымНИИПроекта» пришли к выводу о необходимости реконструкции постройки. Однако каких-то серьезных реставрационных или укрепительных работ так и не было проведено. Сейчас длинные трещины по фасаду, разрывающие здание, видны и снаружи. Вопрос его аварийности по-прежнему поднимается регулярно: на сегодняшний день из четырех учебных блоков работает всего один — остальные закрыты для посещения. Но несмотря на это, учебный процесс в школе продолжается.

Тем временем родители бьют тревогу и забрасывают жалобами и обращениями всевозможные ведомства, призывая чиновников задуматься о потенциальной опасности для жизни и здоровья детей. В итоге была принята единственная мера: большую часть учащихся перевели из Кореиза и распределили по окрестным школам — в Ялте, Алупке и поселке Стройгородок. Теперь дети вынуждены ездить на занятия на общественном пригородном транспорте. Это, само собой, подразумевает дополнительные расходы на дорогу: каждый день по 60 рублей. В месяц выходит кругленькая сумма. Школьный автобус ходит только в Стройгородок.

Олег Баранов, директор МБОУ «Кореизская средняя школа»:

«Нам, безусловно, тяжело. До сих пор занятия в Кореизской школе проходили в одну смену, сейчас дети вынуждены заниматься в две. Конечно, это вызвало определенное напряжение. Но мы привыкнем. Дело в том, что школа находится на вялотекущем оползне, который активизировался лет десять назад. В 2008 году делали геологические обследования и выяснили, что центральный корпус построен фактически на земле без фундамента, именно поэтому школа проседает внутрь».

Лучше построить заново?

Кореиз действительно считается оползневой зоной. Поэтому в сентябре этого года школа заключила муниципальный контракт на проведение дополнительной экспертизы состояния несущих конструкций здания с описанием процента износа и выяснением дальнейшей возможности эксплуатации помещений. Планируется, что эти вопросы прояснятся уже до конца октября. После получения экспертного заключения будет принято решение о проведении ремонтных и восстановительных работ. Кроме того, этой осенью школа заключила еще один контракт: на осуществление ежемесячного мониторинга технического состояния здания — он будет проводиться до конца года. Такая мера была принята для того, чтобы не допустить сценария, недавно имевшего место в одной из школ под Иркутском: там стена рухнула на детей прямо во время уроков.

Ольга Петрова, заместитель начальника управления образования Ялтинской городской администрации:

«С целью устранения замечаний Роспотребнадзора, все запланированные ремонтные работы в Кореизской средней школе были выполнены в этом году в период летних каникул. В настоящее время департаментом имущественных и земельных отношений Ялтинской горадминистрации рассматривается вопрос о выделении участка для строительства нового здания учебного учреждения».

Администрация Ялты действительно подала в Совет министров республики предложение о строительстве в Кореизе новой школы на тысячу мест. Но для этого нужно найти подходящий земельный участок. А они на ЮБК, как мы уже говорили, в большом дефиците.

Факты и домыслы

Итак, найти свободный участок под строительство в Кореизе — задача практически невыполнимая, а между тем учить местных детей где-то нужно. Поэтому реконструкция здания Кореизской средней школы решением Сомина была внесена в перечень мероприятий, финансируемых в рамках федеральной целевой программы. Предполагается, что центральное здание будет снесено, а на его месте появится спортивный комплекс. Основной учебный блок выстроят заново — на месте руин и провалов бывшего школьного бассейна. Еще один корпус планируется отремонтировать под начальную школу. Кстати, работы должны были начаться уже в этом году, но в итоге реконструкцию перенесли на 2019-й.

Тем временем, в свете всего происходящего, у граждан появилось сильное подозрение, что Кореизская средняя школа попросту мешает кому-то занять живописное место на крымском южнобережье. А тут еще этот перенос реконструкции в рамках ФЦП... Не ровен час, здание все-таки рухнет, не дождавшись ремонта, и на его руинах появится новая гостиница или очаровательный коттедж за трехметровым забором. Что же касается школы, то для нее если и выделят участок, то где-нибудь на выселках: подальше от моря и самых жирных кусков земли. Мы очень надеемся, что это просто домыслы, но, согласитесь, фантастическими их не назовешь.