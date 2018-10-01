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ПолитикаВласть

Рокировка на высшем уровне

Помогут ли республике очередные кадровые перестановки?

Минувшая декада на полуострове была богата на различные события, так сказать, первого уровня важности. В том числе это, конечно, касается и очередных кадровых изменений в высших эшелонах крымской власти, и реорганизации структур этой самой власти.

Дороги и транспорт: явно проблемная ситуация

Эх, дороги...

Общеизвестны две главные российские беды. И относительно второй из них Крыму, кажется, особенно «повезло». Крымские дороги, точнее их состояние, а также транспортное сообщение на территории республики являются реальной проблемой. Хоть и прилагаются многолетние усилия по исправлению ситуации, и реально делается немало, но... Очевидно недостаточно. Вот и сменилось за четыре с половиной года шесть министров транспорта РК. Очередной гром грянул в сентябре этого года, когда глава Крыма Сергей Аксёнов назвал «одним из немногих правильных» решение министра транспорта республики Юрия Овсянникова уйти в отставку, проработав на этом посту всего четыре месяца. «Задачи, которые были поставлены перед министром транспорта, не были выполнены, а принятые управленческие решения заслуживают неудовлетворительной оценки», — написал Аксёнов на своей странице в социальной сети Фейсбук. Также глава Крыма сообщил, что министр не принял действенных мер по оптимизации дорожной сети и работе общественного транспорта, соблюдению расписания перевозчиками, а также замене остановочных комплексов на новые. «Нам не нужны обещания, нам нужны конкретные результаты», — заявил Аксёнов.

Добиваться результатов власти полуострова решили и реорганизационными методами. В частности, на этой неделе комитет дорожного хозяйства Республики Крым присоединили к региональному министерству транспорта. Соответствующий указ главы Крыма был опубликован на днях на официальном портале правительства. В документе также указывается, что министерство является преемником прав и обязанностей комитета дорожного хозяйства. Кстати, примечательно, что упразднённый комитет также был создан, в своё время, «с целью улучшения дорожной ситуации». По распоряжению главы Крыма эта структура появилась в июле прошлого года — госкомитет был преобразован из Службы автомобильных дорог республики, которая для этого выведена из управления министерства транспорта. Госкомитет должен был осуществлять методологическую помощь, бюджетирование, а также реконструкцию и содержание всех дорог Крыма, в том числе муниципальных. А теперь вот снова всё соединилось обратно в профильном министерстве.

Сергей Карпов

Что же касается нового министра транспорта Крыма, им станет руководитель ликвидированного комитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов. Информацию об этом сообщил журналистам источник в правительстве республики. Как сообщается, «в ближайшее время глава Крыма Сергей Аксёнов на рабочем совещании с Карповым обсудит вопросы развития отрасли».

Кто он, новый министр? Сергею Карпову 46 лет. Долгое время работал в Санкт-Петербурге, в том числе руководил территориальным управлением госкомпании «Российские автомобильные дороги», отвечающей за строительство трех этапов скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург. Руководителем же Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым Карпов был назначен в ноябре 2017 года.

Кстати, среди прочих дел, которыми предстоит заниматься новому министру, на одном из первых мест будет, похоже, стоять реализация утверждённой в начале этого месяца Совмином РК «Концепции развития сети автомобильных дорог республики на 2018-2024 годы». Стоимость программы порядка 144 млрд рублей. Согласно этому документу, «к 2024 году доля региональных автодорог республики протяженностью 851 км, соответствующих нормативным требованиям, возрастет с 22% до 80%. Процент автодорог межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, к 2024 году планируется довести с 20 до 50%. Доля местных автодорог, соответствующих нормативным требованиям, к концу реализации программы возрастет с текущих 18% до 30%». В смысле, должна возрасти.

Ирина Кивико

Стройки и деньги

Также перемены коснулись и руководящего состава Совмина республики. В частности, глава Крыма Сергей Аксёнов принял решение назначить действующего министра финансов Крыма Ирину Кивико вице-премьером, курирующим экономику и финансы, а депутата Госсовета Крыма Евгения Кабанова — вице-премьером, отвечающим за строительство и ФЦП развития Крыма до 2022 года. Что известно о новых вице-премьерах?

Евгений Кабанов

Коренной севастополец, гендиректор строительной компании «Интерстрой» Евгений Кабанов был избран депутатом Государственного совета РК в сентябре 2014 года. С февраля 2016 года — заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям (осуществляющий свои полномочия не на постоянной профессиональной основе). То есть работал практически по прежнему своему профилю. Известен своей деятельностью по благоустройству плато Ай-Петри. Это преподносилось, как «яркий пример сотрудничества власти и бизнеса». Дескать, решение освободить территорию от шалманов шло от главы республики, а реализация — инициатива руководителя строительной компании. Также известно, что в Севастополе Кабанов привлекал инвестиции в строительство новой музыкальной школы, строительство начальной школы и детского сада, реконструкцию набережной. А в Симферополе Кабанов «осуществлял безвозмездную помощь властям крымской столицы при благоустройстве улиц города», во всяком случае, так сообщалось в прошлом году.

Что же касается нового вице-премьера республики Ирины Кивико, о ней известно следующее. Кивико работала государственным налоговым инспектором с 1993 по 1996 год, главным государственным налоговым инспектором ГНИ в Симферополе (1996-1998 гг.), главным государственным налоговым инспектором ГНА (с 1998 по 2004 гг.), занимала руководящие должности на предприятиях «Черноморнефтегаз», «Крымавтопорт», «Крымавиастрой». С октября 2014 по декабрь 2015 — первый заместитель министра финансов Республики Крым, с декабря 2015 года — министр финансов РК.

Считается, что Ирина Кивико, будучи во главе минфина Республики во главу угла ставила абсолютную прозрачность работы. К примеру, общественные слушания по исполнению бюджета в Крыму теперь, благодаря Кивико, регулярны. Также (что для Крыма весьма показательно) она — один из самых стабильных крымских министров, (занимает этот пост с декабря 2015-го, как сказано выше).

Новый крымский вице-премьер известен, прежде всего, своими стройками. Особенно в Севастополе

Любопытно и отношение нового вице-премьера к современным методам работы. Как она сообщила в этом году во время одного из интервью крымским журналистам: «В Министерстве финансов Крыма вся работа, начиная с поселений, городов, районов и до республиканского бюджета, построена на веб-технологиях, включая веб-планирование и веб-отчётность. Мы одни из первых в России уже перешли на облачные технологии. Сейчас моя мечта — перевести все бюджетные организации Крыма на такую платформу. В этом году начнем пилотно внедрять госпрограмму по реформированию системы финансов. А с 2019-го хотим перевести на облачные технологии все учреждения республики. Все базы будут храниться в едином центре обработки документов правительства. И у всех будет доступ к этим базам».

Да и отчётность её министерства, в целом, позитивна. Например, в начале нынешней осени сообщалось, что поступления в крымский бюджет от участников СЭЗ за восемь месяцев текущего года превысили 6,3 млрд рублей (всего на тот момент в бюджет поступило 30,3 млрд рублей, что на 4,2 млрд рублей больше, чем в прошлом году). «За восемь месяцев текущего года поступления в консолидированный бюджет Крыма от 1 230 юридических лиц, которые зарегистрированы в едином реестре участников СЭЗ по состоянию на 1 июля 2018 года, составили более 6,3 млрд руб. При этом поступления налога на прибыль по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличились на 116,8 млн рублей, или на 10,3%, налога на доходы физических лиц — на 449 млн рублей, или на 18,7 %», — привела данные на заседании рабочей группы по обсуждению факторов, влияющих на уровень и динамику инфляции Ирина Кивико. По её словам, рисков инфляции в Крыму нет, ситуация стабильная.

Игорь ШИЛОВ
Фото В. Зайцев, Архив «КТ», cdn-p.cian.site
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 502 от 26 октября 2018 года

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Просмотров: 110 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:53

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