Герой непрошедшего времени

Может ли судьба беспризорника из 1940-х вдохновить современных детдомовцев?

В симферопольской Центральной городской детской библиотеке имени Гайдара воспитанники крымской гимназии-интерната для одаренных детей пообщались с дочерью писателя Равиля Адельшинова. Журналист и литератор Лидия Равильевна рассказала им о том, как ее отец, сам выросший в детдоме, не сломался и не озлобился под ударами судьбы и выбрал для себя, как сейчас выражаются бизнес-коучи, позитивную мотивацию и стал ярчайшим представителем местной творческой интеллигенции.

Хоть кино снимай

Формально встреча Лидии Адельшиновой с детьми-сиротами прошла в виде презентации ее книги об отце. Публицистическая повесть «Равиль Адельшинов — крымский писатель, телеоператор, консультант Дома художника, Человек, мой отец» — не новинка на книжном рынке Крыма, редкое по нынешним временам биографическое произведение уже получило высокую читательскую оценку. Но для воспитанников интерната этот жанр стал если не откровением, то, несомненно, открытием: оказывается, литературным героем своего времени может стать не только супермен, авантюрист или криминальный авторитет. «Дитя войны», 9-летний пацан, вырванный из семьи и обреченный на испытания жестокой детдомовской школы жизни — тот еще материал для осмысления, хоть кино по нему снимай.

«Рассказывая ребятам о своем отце, я наблюдала, как меняется их отношение к этому „литературному персонажу“, — говорит Лидия Адельшинова. — Они буквально утирали слезы, слушая главу из книги, где жестокий проводник в поезде чуть не убил голодного мальчишку за кусок хлеба. Дети будто „примеряли“ его судьбу, убеждаясь в том, что детдом, конечно, не лучшее место на земле, но всё же не стоит вынашивать планы мести всему миру за свою судьбу. Куда лучше, как Равиль, выбрать путь утверждения себя в этом обществе. Надо же, этот мальчишка стал писателем!»

Прочла отрывок из произведений Адельшинова и Наталья Черкасова — дочь известного советского писателя Алексея Черкасова. Она выбрала повесть с показательным названием «Не забудь вернуться домой», точнее пронзительный эпизод прощания Равиля с матерью, отдавшей его в детдом: «Приткнуться нам с тобой негде. Дом, где мы жили — не наш дом. Я заняла его, когда он пустой стоял. А теперь хозяева вернулись... Скажи, куда мне с тобой? А в детдоме и кормят, и одевают бесплатно... Невезучие мы: всё сгорело, все поумирали. Разве была у меня жизнь?! Сажей обмазывалась, чтобы никакой Ганс не засматривался. А теперь пожить хочется. Да и смогу ли я тебя в люди вывести...»

«Потрясает, что после всего этого мальчик не озлобился и не потерял веру в людей, — говорит Черкасова. — Равиль оказался мудрым человеком, недаром Лидия пишет в своей книге, что она, еще будучи ребенком, крепко усвоила мысль о том, что, несмотря на всю грязь и мерзость, хороших людей в нашем мире больше, чем плохих. Простая мысль, но поди убеди в ней, когда жизнь, казалось бы, кричит об обратном. Равилю удалось настроить свою дочь на правильную волну. И я бы хотела, чтобы и те дети, которым я прочла этот отрывок из его книги, тоже смотрели на все невзгоды через призму добра, как это делал Равиль, один из них».

Образец для подражания

Так вышло, что презентация книги о Равиле Адельшинове для одаренных интернатовцев прошла «по горячим следам» трагедии в Керчи. Осмысливая случившееся в Политехническом колледже, потрясенная общественность в очередной раз возобновила дискуссию о том, что нужно сделать, чтобы оградить детей от деструктивных мыслей, настроить, как говорит Черкасова, на правильную волну. И, по словам одного из организаторов встречи, руководителя регионального представительства общественной организации «Мы — дети России» Марата Ибрагимова, сами того не планируя, они, похоже, дали ответ на этот вопрос.

«Можно сколько угодно вводить запреты и ограничения, запирать детей дома и отбирать у них компьютеры, но лучшего средства воспитания, чем хороший, убедительный пример, не существует, — убежден Ибрагимов. — Я видел, как дети, слушая про своего ровесника Равиля Адельшинова, про его мечту вернуться домой, откладывали в сторону свои телефоны и тоже начинали мечтать. Надеюсь, они строили планы на жизнь, размышляли о своем будущем, которое, несмотря ни на что, должно быть светлым. Ведь у мальчишки, с которым в свое время судьба поступила так жестоко, в конце концов всё получилось — и семья, и работа, и признание, а всё потому, что он выбрал для себя правильную дорогу и шел по ней не сворачивая».

Лидия Адельшинова после общения с воспитанниками интерната тоже убедилась в перспективности таких встреч. «Дети мало верят в слова, им подавай доказательства, примеры, образцы для подражания. Таким примером и образцом в свое время мой отец стал для меня. И несмотря на то, что его детские годы пришлись на далекое послевоенное время, надеюсь, его история вдохновит и нынешних мальчишек и девчонок. Поэтому я собираюсь продолжать такие встречи, правда, общаться я буду не только с детьми из образцово-показательных учреждений, как эта гимназия, а с обычными, рядовыми детдомовцами, такими, каким когда-то был мой отец», — говорит Адельшинова.

Персона

Равиль Галимович Адельшинов (1938-2011) родился в Симферополе. Воспитывался в детдоме. Закончил исторический факультет Симферопольского госуниверситета им. Фрунзе. Член Союза русских, украинских и белорусских писателей АРК, членский билет № 99. Ветеран труда Крымского радиотелецентра, где проработал более 20 лет с момента его основания. Диплом ветерана труда № 24 от 5 мая 1979 года. Консультант по выставкам Крымского Дома художника. Автор книг «Не забудь вернуться домой» (1981), «Под соломенными крышами» (2005), пьесы «Исократ» (1998) и др.