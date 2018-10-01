Охота пуще неволи

Вакцинация по-крымски: желающие есть, препаратов нет

В то время как жители материковой части России возмущены необходимостью прививаться от гриппа отечественными препаратами вместо импортных, крымчане остались без вакцин вовсе.

Лишь бы люди шли

В прошлом году жители полуострова оказались самыми неактивными в плане прохождения вакцинации от гриппа на фоне остальных регионов России. Республика заняла последние позиции в медицинском рейтинге, опубликованном Роспотребнадзором. В этом году ситуация должна была измениться в корне: защитную инъекцию планировалось предоставить почти половине жителей полуострова.

Александр Голенко, министр здравоохранения РК:

«По нашим планам, в 2018 году в республике иммунизации против гриппа подлежат 45% от общей численности населения. Грипп может проходить тяжело и давать опасные осложнения. Лучший способ избежать их — пройти вакцинацию. Прививка безопасна и рекомендуется всем. Болезнь легче предупредить, чем лечить, и вакцинация является наиболее эффективной мерой профилактики. Я сам ежегодно прививаюсь и не болею гриппом. Все современные противогриппозные вакцины имеют хороший защитный эффект и профиль безопасности».

Прививочная кампания в Крыму стартовала еще в начале сентября. Процедуру вакцинации упростили до предела — лишь бы люди шли. Достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства и всё. Прививка делается бесплатно — все расходы берет на себя федеральная казна: вакцинация на полуострове проходит в рамках всероссийской кампании. По данным Роспотребнадзора на начало сентября, все медицинские организации Крыма и Севастополя были обеспечены бесплатными вакцинами против гриппа: поступил новый препарат отечественного производства с актуальным штаммом вируса.

Алие Юнусова, врач-терапевт ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 2»:

«Вакцина переносится хорошо. Противопоказанием является только аллергия на куриный белок. Временные противопоказания: острые заболевания, протекающие с повышением температуры, и хронические болезни в стадии обострения. Обязательно привиться от гриппа стоит пожилым людям, маленьким детям, социальным работникам, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями — все они входят в группу риска».

По мнению врачей, идеальное время для вакцинации — октябрь, поскольку активная циркуляция вирусов начинается в ноябре и достигает пика в декабре-январе, а иммунный ответ после прививки формируется через 14-21 день. Так что прививочную кампанию в Крыму планировалось закончить до ноября.

Была, но закончилась

Итак, Минздрав призвал: все на прививку, и грипп не пройдет! И люди, проникшись чувством ответственности за свое здоровье, вняли. Но тут вдруг оказалось, что полуостров не обеспечен нужным количеством заветной вакцины.

Первый сигнал о дефиците препарата от гриппа мы получили из села Кормовое Первомайского района. Вакцина в местной амбулатории закончилась больше месяца назад. Медработники сообщили, что изначально на всех жителей четырех окрестных сел, приписанных к учреждению, поступило всего десять ампул. Быстро иссякшие запасы пополнить не удалось: вакцины нет и в районной больнице.

Жители региона в замешательстве: куда обращаться и что делать? Пожилые люди, жалуются обитатели Кормового, грипп переносят очень тяжело, так что вакцинация была настоящим спасением. Кстати, на этом фоне граждане вспоминают о еще одной серьезной проблеме: в селе до сих пор не появилось ни одной аптеки. За лекарствами приходится ездить в соседний район — ближайший фармацевтический пункт расположен почти за восемь километров. Приходится запасаться медикаментами впрок — на всякий случай. Само собой, большая часть препаратов портится, так и не будучи использованной. Деньги на ветер, но другого выхода нет.

Однако вернемся к проблеме вакцинации. После обращения жителей Кормового, о дефиците препарата для прививок стали сообщать со всех уголков полуострова.

Владимир Савельев, главный врач ялтинской городской больницы № 1:

«Ялта нуждается в дополнительных вакцинах против гриппа. Это связано с большим потоком желающих в этом году пройти иммунизацию. Сейчас из-за нехватки прививочного материала вакцинация приостановлена. При повышенном спросе на иммунизацию нашими специалистами к сегодняшнему дню привито только 19% от запланированного количества населения».

Нет вакцины и в поликлиниках Симферополя — столичные жители тоже остались без прививок. При этом врачи фиксируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на полуострове: только в конце сентября острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 5 226 человек.

Успеем или нет?

Как уже упоминалось выше, в соответствии с законом, финансовое обеспечение противоэпидемических мероприятий и проведение профилактических прививок, включенных в Национальный календарь, ложится на федеральный бюджет. Соответственно, крымский минздрав получает вакцину с материка и распределяет ее среди подведомственных медучреждений.

Андрей Дьяков, заместитель министра здравоохранения РК:

«Вакцины на профилактические прививки поступают во все субъекты РФ централизованно от федерального министерства здравоохранения. Ежегодно специалистами нашего ведомства подается заявка на иммунобиологические лекарственные препараты, необходимые для проведения вакцинальной кампании в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок на следующий год. В этом году вакцинацией против гриппа планируется охватить более 82 тысяч человек, из них 16,8 тысячи детей».

Первую партию вакцины от гриппа республика в этом году получила еще в конце августа. Ее объем позволил привить меньше половины желающих. При этом, уверяют в минздраве, полученные ампулы были равномерно распределены по всем медицинским организациям полуострова. С тех пор новых поступлений не было. Поставщики сообщают, что препараты должны появиться примерно в конце этого месяца.

Получается, что вакцинация продолжится, в лучшем случае, не раньше ноября — в пору активной циркуляции вирусов. Какой в таком случае будет ее эффективность, не ясно. Хотя специалисты говорят, что в последние годы отечественная медицина всё чаще сталкивается с отложенной эпидемией, когда пик заболеваемости приходится на конец зимы. Поэтому прививаться можно и в ноябре-декабре. Лишь бы вакцину подвезти успели.