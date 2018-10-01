Беззаконие чистой воды

Жители Нижнегорского района платят за ржавую жижу по счетчикам

Если из крана течет вода цвета качественного кваса, можно ли использовать ее для приготовления пищи, для стирки или умывания? Конечно, нет. Не говоря уже о возможности ее употребления в качестве питьевой. Раз так, то и платить за такую воду нет никакого резона. Вроде бы очевидные вещи. Но, как оказалось, не для всех.

Бурая жижа задорого

Жители села Любимовка Нижнегорского района обратились в «Крымский ТелеграфЪ» с просьбой помочь в решении проблемы. Случилось следующее. Вот уже многие годы село получает воду из местной скважины. Одно время влага вообще шла самотеком, потом появлялась с перебоями. Но худо-бедно люди приспособились. В октябре прошлого года глава сельского поселения заключил договор о поставке воды с ООО «Крымская водная компания». Фирма поставила помпу и стала активно качать ресурс всё из той же скважины. От потребителей потребовали установки счетчиков, чтобы последующая оплата воды происходила в соответствии с объемами потребления и в рамках закона.

Тут граждане воспротивились. Они совсем не против платить, как полагается, но нужно понимать за что. Сейчас вода, проходя по старому трубопроводу, который не меняли и не чистили с незапамятных времен, превращается в мутную жижу коричневого цвета. Очевидно, что такая жидкость не может продаваться по цене питьевой воды. Чтобы дождаться появления из крана прозрачной и относительно чистой влаги, потребителям приходится спускать по три-четыре ведра — это дополнительный расход ресурса, который люди, понятное дело, оплачивать не хотят.

Обо всём этом граждане сообщили в «Крымскую водную компанию». Там сказали: хорошо, в таком случае расчет будет производиться по нормативу — 7,56 куб. м на одного человека в месяц. Спрашивается, справедливо ли это с учетом всех обстоятельств? Например, наш читатель Александр Зайцев живет в Любимовке один. Ему 80 лет, так что он давно не держит хозяйство и не высаживает огород — это уже значительно сокращает расход воды. Кроме того, дочери, которые ухаживают за пожилым отцом, стирают его белье у себя, еду тоже привозят в готовом виде. Получается, наш читатель воду расходует по минимуму, а платить должен как все?

Местечковая монополия

Недавно Александр Яковлевич получил от «Крымской водной компании» счет с указанной задолженностью в две с лишним тысячи рублей и угрозой об отключении, если в ближайшее время долг не будет погашен. В итоге ему таки пришлось поставить счетчик: вместе с установкой это обошлось читателю в 4,2 тыс. руб. Такая сумма способна пробить серьезную брешь в бюджете пенсионера. Но самое обидное, что, несмотря на все обращения и жалобы, ресурсопоставляющая контора так и не удосужилась принять какие-либо меры по улучшению качества подаваемой потребителям воды. Между тем жители Любимовки вынуждены платить за нее по грабительскому тарифу 31 руб. за куб. метр. Для сравнения, в Симферополе, например, кубометр холодной воды стоит 27,15 руб.

Между тем, обитателям Любимовки деваться некуда: в их районе подачей воды занимается единственная контора — «Крымская водная компания». К слову, дурная слава о фирме идет уже давно: на нее жаловались жители Желябовки и Ломоносово того же Нижнегорского района. Люди рассказывали о «письмах счастья» с информацией о мифических долгах, якобы за неуплату, которые регулярно получали чуть ли не все подряд жители поселков региона. Потребители один за другим ходили в контору разбираться, в чем дело, там вдруг выяснялось, что долга нет, а уже в следующем месяце история повторялась в точности. Кроме того, люди жалуются на то, что «Крымская водная компания» игнорирует свои обязанности в плане обслуживания инженерных сетей: если, скажем, на улице прорвало трубу, ее за свой счет приходится чинить жителям окрестных домов. А когда ресурсопоставляющая фирма потребовала, чтобы все абоненты поменяли счетчики, разразился настоящий скандал. Дошло до того, что во время рабочего визита в регион глава Крыма Сергей Аксенов дал местным чиновникам специальное поручение разобраться в вопросах, связанных с деятельностью «Крымской водной компании».

В общем, репутация у предприятия среди граждан, прямо скажем, хуже некуда. А альтернативы нет — в том регионе контора является монополистом, так что никуда от нее не деться.

Пишите письма

Доведенные до отчаянья царящей несправедливостью, жители Любимовки написали коллективное обращение в Аппарат главы республики. Под письмом подписались десятки обиженных абонентов «Крымской водной компании». В итоге им пришел ответ из профильного ведомства — Министерства ЖКХ РК. В нем заместитель министра Энвер Аблаев напомнил, что на территории села отсутствуют объекты водоснабжения, находящиеся в государственной собственности республики. Это значит, что, по мнению чиновников, «Крымская водная компания», будучи ООО, не обязана отчитываться перед правительством в своей деятельности и повлиять на качество ее работы у властей нет никакой возможности.

А вот у граждан есть. Как пояснили специалисты МинЖКХ, потребителям из Любимовки нужно подать три письменных обращения с изложением всех обстоятельств (фактов побольше — эмоций поменьше, рекомендуем мы от себя). Первое письмо — в местную администрацию, второе — в «Крымскую водную компанию» (они обязаны его зарегистрировать и дать письменный ответ) и третье — в Роспотребнадзор. Последнее — особенно важно: специалисты ведомства должны засвидетельствовать ненадлежащее качество подаваемой потребителям воды. Другое дело, что Роспотребнадзор почему-то не всегда реагирует на обращения граждан, предпочитая отделываться отписками. В таком случае, рекомендует заместитель директора АНО «ЖКХ Контроль РК» Вячеслав Мартынов, нужно писать заявление в прокуратуру о предоставлении «Крымской водной компанией» услуги ненадлежащего качества при отсутствии мер реагирования со стороны уполномоченных ведомств.