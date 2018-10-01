Две горячие точки

Эхо керченской трагедии и вопросы экологической безопасности на севере полуострова

Обзор картины этой недели невозможно представить без новостей из Керчи, где 17 октября произошло массовое убийство, и из Армянска, где снова начал работать титановый завод и снова возникли вопросы экологической безопасности.

Что в Керчи?

Краткое описание керченской трагедии, действительно разделившей историю современного Крыма на до и после, таково. 17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельное взрывное устройство в столовой учебного заведения, а потом расстрелял учащихся и преподавателей из ружья. Погиб 21 человек, включая самого Рослякова, который был найден с огнестрельным ранением. После трагедии в Крыму был объявлен трехдневный траур, погибших похоронили 19 октября. По последним данным, 50 пострадавших в колледже находятся в стационарах Керчи, Симферополя, Краснодарского края и Москвы, из них в Крыму — 25 человек. Но, конечно, данная информация не может даже в общих чертах описать картину полностью. Тем более что на этой трагедии за минувшие несколько дней огромное количество информационных ресурсов принялось откровенно спекулировать, множа фейки, нагнетая негатив и окончательно «путая мозги» граждан. Да, вопросов к керченской бойне множество, непонятных моментов — масса... Но официально следственные действия в колледже закончатся только в эту пятницу, и до их окончания, скорее всего, никакой информации от правоохранителей не поступит. Понятно, что полностью закрытое от журналистов и общественности дело выглядит крайне подозрительно, что нужно чем-то заполнять информационный вакуум в такой ситуации, но, кроме желания запустить в эфир или в сеть очередную «сверхчитаемую» новость, есть же и просто человеческие нормы... В общем, информация множится, зачастую недостоверная.

Что же мы наверняка знаем о нынешней ситуации в Керчи? Например, то, что после трагедии студенты массово покидают колледж — более двадцати человек уже не хотят продолжать свою учебу там. А министерство образования, в свою очередь, принимает контрмеры, обещая повысить статус учебного заведения. До какой степени повысят этот самый статус, впрочем, неизвестно. И возможно ли это в принципе, учитывая возраст воспитанников?..

Также известно, что спустя неделю после трагедии Керченский политехнический колледж возобновил работу. Меры безопасности усилили: в здание запускают только по документам, охрана осматривает каждого после прохода через металлодетектор, территория по-прежнему оцеплена. «Возвращаться к образовательному процессу будут постепенно», — рассказали в пресс-службе Министерства образования РК. Занятия будут проходить в учебных корпусах, не пострадавших от нападения. Само же здание, где произошел взрыв, планируют восстановить за счет средств республиканского бюджета. Кстати, власти Крыма предложили этот корпус колледжа сделать мемориалом (об уместности такого шага крымские общественники тут же принялись активно судить).

Кроме этого, сообщается, что семьям погибших в трагедии выплачена материальная помощь в сумме один миллион рублей, семьям пострадавших — по 500 тысяч рублей. «По состоянию на 24 октября 2018 года из средств резервного фонда правительства Российской Федерации выплаты проведены 11 семьям погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже по 1 миллиону рублей на общую сумму 11 миллионов рублей и единовременное пособие на погребение в размере 18 тысяч рублей на общую cумму 198 тысяч рублей», — рассказали в Министерстве труда и социальной защиты Крыма. Как уточнили в минсоцзащиты, эти выплаты касаются семей тех, кто погиб именно в результате взрыва. Остальные семьи погибших получат данную выплату после внесения изменений в свидетельства о смерти, где будет указано, что причиной гибели стало огнестрельное ранение.

Что в Армянске?

На фоне трагедии в Керчи ситуация в Армянске отошла на второй план. Но всё же Армянск продолжает оставаться «горячей точкой» в смысле экологических и социальных рисков. Определенная часть крымских общественников и блогеров утверждает, что в городе и его окрестностях (близлежащих селах, например) «экологическая катастрофа продолжается», но, согласно официальной информации, ситуация под контролем и экологическая обстановка соответствует «среднему уровню по региону». Объективности ради стоит отметить, что массовых жалоб на обстановку в городе не слышно. Но возмущение отдельных граждан, как говорится, имеет место. И снова появились в Интернете фотографии темного, гадкого налета на стеклах и металле. И рассказы о кашле и дурном воздухе. Дополнительно накалило обстановку на этой неделе и сообщение о том, что завод «Крымский титан» снова начал работу.

Впрочем, обратимся к имеющейся на данный момент информации. За прошедшую неделю четыре десятка человек обратились в больницы Армянска, однако, как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма, все болезни не были связаны с экологической обстановкой в городе. В частности, сообщается: «12 пациентов (4 взрослых и

8 детей) предположили, что их состояние связано с экологической обстановкой. В результате тщательного обследования медики установили, что заболевания не связаны с экологической обстановкой». Также сообщается, что госпитализации обратившихся не было, «все пациенты получают амбулаторное лечение в полном объеме». Видимо, чтобы дополнительно «погасить» негативные настроения местного населения, в минувшую среду в Армянск был отправлен и очередной десант специалистов крымского минздрава.

Что же касается возобновления работы завода «Крымский титан» после полутора месяцев простоя, то это было вполне ожидаемо. Еще в начале месяца глава Крыма Сергей Аксенов заявлял: «Я за то, чтобы предприятие заработало, но главным критерием является оценка рисков нанесения ущерба здоровью граждан или окружающей среде. Пока что прогноз оптимистичный». Вот и оправдался, после согласования с контролирующими органами, анонсированный властями прогноз.

«Произошел запуск завода. На предприятии пошли все процессы. Для того, чтобы завод заработал в полную мощность, необходимо около недели», — сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко. Процедура запуска прошла в том числе в присутствии сотрудников Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Крым и Севастополю. Как сообщила пресс-служба Росприроднадзора Крыма, в процессе запуска были взяты пробы промышленных выбросов на соответствующих источниках выброса, проведен осмотр газоочистных установок на предмет их работоспособности, а также осуществлен контроль атмосферного воздуха в пределах санитарно-защитной зоны завода.

Так что в Армянске всё спокойно, как уверяют нас власти...