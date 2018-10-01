Удары со всех сторон

Визит «с последствиями», керченская трагедия и конфликт под парусами

На этот раз в новостях, которые выходят на Западе, сообщалось, конечно, о трагедии в Керчи, о намерении исключить Россию из мирового парусного спорта из-за Крыма, о политических последствиях визита крымских властей в Сирию и о проблемах церковной администрации.

Порвали парус

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) обсуждает возможность исключения Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) из своего состава. Поводом послужила жалоба от Украины на то, что российская сторона проводит соревнования на территории Крыма. Вопрос о лишении России статуса участника организации будет обсуждаться на ежегодной конференции федерации, которая продлится с 27 октября по 4 ноября в США. В частности, Федерация парусного спорта Украины (ФПСУ) подала в World Sailing жалобу по факту проведения российских соревнований на территории Крыма, что, по ее мнению, является нарушением регламента. «ФПСУ уже не первый раз обращает внимание руководства World Sailing на российские соревнования в Крыму. Так, в 2015 году национальное первенство и Кубки России проводились в Севастополе и иных частях Крымского полуострова. После этого украинская федерация обратилась с жалобой о нарушении правил парусного спорта. Позднее World Sailing вынесла вердикт, что турниры на территории Крыма должна проводить Украина», — сообщается в статье.

Сирийский визит

Одно из крупнейших зарубежных информационных агентств рассказало о намерении президента Сирии Башара Асада посетить Крым в апреле 2019 года и о переговорах о начале регулярных пассажирских авиарейсов между Сирией и Крымским полуостровом. Данная новость стала продолжением сообщений о визите крымской делегации в Сирию. Также зарубежные журналисты обращают внимание на два возможных «ключевых драйвера» этих событий. Экономический и политический. «Крым находится под санкциями, а Россия — ключевой союзник сирийского президента Башара Асада в семилетней гражданской войне», — сообщает издание. Также строятся версии относительно «возможных последствий, ответа Запада» для Крыма и для России в целом, если Башар Асад все-таки приедет в Крым. Впрочем, пока всё на уровне конспирологии.

Керченская трагедия

О массовом убийстве в керченском колледже на этой неделе сообщили практически все зарубежные издания. С большей или меньшей степенью правдоподобности и сочувствия. Мы приводим лишь наиболее характерный пример. Британская «Гардиан» опубликовала подробное сообщение о трагедии в Керченском политехническом колледже, приводя свидетельства очевидцев, официальные заявления представителей властей и объясняя, что Керчь является исходной точкой моста, связывающего Крым с Россией. «Нападение произошло в городе Керчь, который является исходной точкой нового 19-километрового моста, связывающего Крым с Россией, в связи с чем российские власти, обеспокоенные возможностью террористических нападений, внимательнее отнесутся к его расследованию», — сообщается в статье. Также подчеркивается, что, несмотря на огромный резонанс и важность произошедшего, полиция пока не дает никаких комментариев.

Говорят, не скажется

Присвоение автокефалии Киевскому патриархату не скажется на православных жителях Крыма, так как в регионе почти нет храмов Украинской православной церкви Киевского патриархата и ее прихожан, сказал Сергий Халюта — благочинный Севастопольского церковного округа, настоятель Свято-Владимирского собора в Херсонесе, который считается местом крещения князя Владимира, крестившего Русь. До воссоединения Крыма с Россией на полуострове существовало около 15 приходов Украинской православной церкви Киевского патриархата, но почти все они закрылись или перешли в структуру РПЦ. Каноничная Симферопольская и Крымская епархия относится к Украинской православной церкви Московского патриархата. В ее составе около 500 церковных приходов.