Снова черные тучи

Пролетит ли Россия мимо Олимпиад?

Казалось бы, после того, как российский спорт выполнил все свои обещания перед МОК, в связи с зимними Олимпийскими играми в южнокорейском Пхенчхане, а затем блестяще провел чемпионат мира на футбольных полях одиннадцати городов нашей страны, отношение к нему в мире изменилось в лучшую сторону. Но, к сожалению, не у всех.

Гнут свою линию

Прежде всего, противниками восстановления в полных правах российских легкоатлетов и паралимпийцев остаются федерации и комитеты, которыми продолжает управлять Запад. Они требуют полностью признать весьма необъективный доклад канадского профессора права Ричарда Макларена, который обвиняет руководство нашей страны, что оно явилось куратором допинговой подготовки атлетов для олимпийских стартов в Сочи и Лондоне. А единственным доказательством служат слова на эту тему, которые уже четвертый год распространяет по миру бежавший из России Григорий Родченков, успевший прихватить с собой ряд бумаг, в которые сам и вносил негатив.

Однако, за рубежом в этой области работает ряд специалистов, которые хорошо отдают себе отчет, что без российских атлетов мировой спорт превращается во второразрядное шоу. Они-то и убедили «моковцев» и «вадавцев», что не следует цепляться за доклад Макларена, «написанный» рукой Родченкова. Время требует восстановления в полных правах РУСАДА, которое откроет путь на международную арену не только для отдельных наших чемпионов, но и для всех талантливых атлетов.

И вот 20 сентября на Сейшельских островах исполком ВАДА принял решение восстановить РУСАДА, что позволяет российским спортсменам проходить допинг-контроль в родной стране, а не платить огромные деньги британцам, которых в смутные времена решили за океаном назначить кураторами России. Но, как понимают читатели, президент ВАДА британец Крейг Риди пошел на этот шаг, как говорится, не за красивые глаза наших атлетов, а прежде всего преследуя свои интересы.

Он заявил, что это решение обеспечивает четкий график, с помощью которого его организации должен быть предоставлен доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории и образцам с четкими обязательствами. Но если этот график не будет соблюден, то ВАДА поддержит рекомендации по приостановлению работы РУСАДА. Эти материалы и образцы были опечатаны Генеральной прокуратурой страны в рамках расследования уголовного дела против бывшего директора этой лаборатории Григория Родченкова. Причем в Канаде, где базируется ВАДА, большинство «друзей россиян» считают, что руководители нашего спорта не выполнят свои обещания, как было договорено до 31 декабря нынешнего года. Ведь на основании изучения этих образцов олимпийская сборная России может лишиться свыше ста, а то и больше своих ведущих мастеров по летним видам спорта. Однако, если уже приняли такое решение, то необходимо идти до конца, даже не считаясь с потерями, ради подрастающего поколения молодых мастеров. Ведь они, как рассказывает в сегодняшнем номере «КТ», в блестящем стиле выиграли летние юношеские Олимпийские игры в столице Аргентины Буэнос-Айресе. А не сдержав обещание (с 20 сентября миновал уже месяц, а в этом деле пока «мертвая тишина», явный предвестник бури), россияне не только вновь, причем надолго, лишатся РУСАДА, но и могут оказаться за бортом летних Олимпийских игр в Токио-2020 и зимней Олимпиады в Пекине-2022.

Не может не вызывать тревоги и тот факт, что в Олимпийском комитете России и в Министерстве спорта Российской Федерации резко поменялся состав работников. Многие из них еще недавно были великолепными мастерами на спортивных аренах, но чиновниками высокого ранга (читай, организаторами) они еще не стали. Поэтому не стоит удивляться, когда один из известных руководителей нашего спорта говорит, что спортсмены Крыма могут принять участие в грядущих Играх в Токио и Пекине, но только при условии, если смогут выполнить нормативы и получить путевку в олимпийскую сборную России. Но если наши лучшие «летники» еще могут прорваться в Японию, то «зимники» — никогда! И знаете почему? Да потому, что их просто-напросто нет у нас на полуострове. Ну, а как реагировать на то, что, готовя доклад для куратора российского спорта, лихие «писаки» призывают равняться всех на героиню современного пятиборья Гульназ Губайдулину, которая стала чемпионкой мира. Но, увы, это произошло в прошлом году, а на нынешнем мировом чемпионате она была лишь тридцатой, а наша сборная без единой медали вернулась в родные пенаты.

Если считать, то давать оценку

Поклонники спорта заметили, что Минспорта России отошел от своей привычной позиции: каждый зимний и летний месяц публиковать олимпийский зачет, исходя из результатов текущих чемпионатов мира. Вот уже миновали два года после окончания Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, но, к сожалению, нам нигде не удалось найти подобных данных. Правда, недавно докладывая премьер-министру страны Дмитрию Медведеву о выступлениях на международной арене наших спортсменов, нас познакомили с тем, что только за девять месяцев 2018 года они завоевали 117 золотых, 62 серебряные и 99 бронзовых медалей. Но в каких видах спорта они отличились, в каких их поджидала неудача, каких результатов добились на этих стартах американцы, китайцы, британцы, немцы, японцы, итальянцы, французы — наши основные соперники в общекомандном олимпийском зачете, — так и остается «тайной за семью печатями».

И еще один штрих, бросающийся в глаза. Недавно на волейбольных аренах городов Италии, Болгарии, Японии мужские и женские сборные провели чемпионаты мира по волейболу, на которых наши парни и девушки всеми рассматривались как главные претенденты на медали. Но в итоге наши парни поделили пятое-шестое места (чемпионами мира в третий раз стали поляки), а женщины выступили еще хуже, поделив седьмое-восьмое места (новые чемпионки мира девушки из Сербии). И знаете, как отреагировали на эти «достижения» руководители российского волейбола? Они заявили, что их задача выиграть олимпийские турниры в Токио-2020, а остальные турниры, так сказать, проходные! Не правда ли, странная, удивительная позиция? При ней можно и не попасть на Игры-2020. Как недавно произошло с нашими футболистами, которые «пролетели» на отборе к финалу молодежного чемпионата Европы — 2019, проиграв сербам и австрийцам, потеряв все шансы сыграть через два года в Токио.