Они вошли в историю

Впечатляющая коллекция наград у наших спортсменов в Буэнос-Айресе

В «Крымском Телеграфе» № 501 мы рассказывали о блестящем выступлении сборной России на III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Увы, газетный график выхода в свет позволял нам осветить только пять дней этих состязаний (четыре тысячи юношей и девушек от 14 до 18 лет из 206 стран мира соревновались по 36 видам спорта, боролись за 241 комплект наград). Сегодня мы рассказываем об оставшихся днях фестиваля спорта, где наши спортсмены вошли в историю мирового спорта.

День шестой

В этот день Буэнос-Айрес прощался с пловцами, среди которых блистали россияне, явившиеся главной ударной силой нашей сборной. Впервые превзойдя американцев, британцев, немцев, которые всегда считались непререкаемыми лидерами как среди взрослых, так и среди юных пловцов. И прощаясь с аргентинцами, тепло принимавших «русо», наши лидеры одержали очередные победы: Климент Колесников выиграл 200 м на спине (1.56,14), а Андрей Минаков — 100 м вольным стилем (49,23), оба они стали шестикратными (!) чемпионами Игр-2018. В то же время Полина Егорова, победив на 100 м баттерфляем (59,22), стала четырехкратной чемпионкой. Вся это троица плюс Анастасия Макарова отчаянно сражалась с китайцами за победу в комбинированной смешанной эстафете, но смогла выиграть лишь «серебро», очень расстроившись по этому поводу, хотя любая другая команда была бы в восторге от такой награды. Вот как изменились времена в этом престижном виде спорта.

Как всегда, от борцов греко-римского стиля мы ждали чемпионских титулов. Но, увы, на этот раз Степан Стародубцев (вес до 71 кг) стал «серебряным», а Мухаммад Евлоев (до 92 кг) — «бронзовым». Медаль такого же достоинства была вручена яхтсменке Яне Резниковой, выступавшей в классе судов «Техно-293». В итоге день принес в копилку сборной семь медалей: три золотых, по две серебряных и бронзовых.

День седьмой и восьмой

Героями были гимнасты. Ксения Клименко стала сильнейшей в упражнениях на брусьях. А вот Сергею Найдину пришлось пережить серьезнейший стресс. Накануне вечером его тренер внес фамилию своего ученика не в список подтверждающих участие в двух финалах, в вольных упражнениях и в упражнениях на коне, а в список тех, кто отказывается от финалов. Вот чем оборачивается слабое знание английского языка. Пришлось руководителям делегации приложить немало усилий, чтобы исправить ошибку. И Сергей смог собраться и выиграть «серебро» на коне и «бронзу» в вольных упражнениях. В итоге дня гимнасты добыли по медали каждого достоинства.

Мы писали, что в составе сборной России нет крымчан. Но проанализировав составы всех команд по видам спорта, обнаружили «крымский след» в рядах сборной по вольной борьбе. Ставший олимпийским чемпионом в Аргентине в весе до 80 кг Ахмедхан Темботов два предыдущих года защищал цвета юношеской сборной РК. Учась в Крымском высшем училище олимпийского резерва в Краснолесье, он стал чемпионом Европы, был назван лучшим юным спортсменом Крыма — 2017. А завершив учебу, вернулся к себе на родину в Кабардино-Балкарию, которую и представлял в Буэнос-Айресе. Столь же ярко провел все схватки в этот день и другой наш «вольник» Сергей Козырев, ставший чемпионом в весе до 110 кг.

Наконец-то получили возможность выступать под флагом Российской Федерации юные легкоатлеты. Россиянка Виолетта Игнатьева в двух стартах метала диск на 54.47 и 54.42, что принесло ей по сумме двух состязаний серебряную награду. Такая же награда досталась и современному пятиборцу Егору Громадскому.

В гимнастическом зале и в бассейне доминировали китайцы. Наши смогли лишь зацепиться за «бронзу». В прыжках на батуте этого удалось добиться Вере Белянкиной, а в прыжках в воду с трамплина — Руслану Терновому.

День девятый и десятый

Девятый день стал единственным, когда наша сборная не завоевала «золото», выиграв четыре серебряные и одну бронзовую медали. На вторую ступеньку пьедестала почета поднялись выступавшая на бревне гимнастка Ксения Клименко, легкоатлетка, прыгунья в высоту Марья Кочанова, в состязаниях по броскам слэм-данкам баскетболист Никита Ремизов, прыгунья в воду с трамплина Ульяна Клюева. Третью «бронзу», на этот раз на брусьях, получил гимнаст Сергей Найдин.

На следующий день золотой фонд команды пополнила, опередив всех в многоборье, 15-летняя художественная гимнастка Дарья Трубникова, что позволило сборной России стать впервые, причем досрочно, победителем в общекомандном зачете III летних юношеских Олимпийских игр — 2018. А еще три «бронзы» добавили в копилку нашей сборной прыгун в воду с вышки Руслан Терновой и легкоатлеты — прыгун с шестом Дмитрий Качанов и прыгунья тройным Мария Привалова.

Одиннадцатый день

Заключительные старты стали триумфом наших боксеров. Тремя золотыми медалями отметили свои решающие поединки Анастасия Шамонова (до 75 кг), Алексей Дронов (свыше 90 кг), Илья Попов (до 64 кг), и только серьезная травма руки не позволила Руслану Колесникову победить в финале британца Кароля Итаума (до 81 кг). Свои олимпийские победы на ЮОИ боксеры посвятили памяти погибших в Керчи.

Великолепно провели турнир и пляжные волейболистки, две Марии — Воронина и Бочарова. И привлекли к себе внимание наставников нашей олимпийской сборной, готовящейся к Токио-2020.

Впервые стали серебряными призерами юношеских ОИ каратистка Анна Чернышова (вес до 59 кг) и сборная футзалистов, не сумевшая переиграть только сверстников из Бразилии. А попавшие по жребию в одну пару в прыжках в воду украинка Софья Лыскун и россиянин Руслан Терновой принесли для Смешанной команды бронзовую медаль.

Череда наград в заключительный день позволила россиянам уверенно занять первое место в общекомандном зачете и впервые обыграть победителя Сингапура-2010 и Нанкина-2014 сборную Китая, выиграв 59 медалей (29 золотых + 18 серебряных + 12 бронзовых). Наши ребята оставили за спиной сборные Китая (18 + 9 + 9 = 36), Японии (15 + 12 + 12 = 39), Смешанную команду (13 + 13 + 13 = 39) и других. Юные спортсмены из 93 стран смогли завоевать в Буэнос-Айресе награды, 63 страны имеют в своих рядах олимпийских чемпионов — 2018. Единственное, что не удалось сделать нашим юным олимпийцам, так это превысить рекорды китайцев, установленные четыре года назад в Нанкине, где они завоевали 38 золотых медалей и 65 наград всего.