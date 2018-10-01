Алуштинские акварели в бордосских тонах

Приблизиться к оригиналу удалось нашим землякам

Не будем вспоминать то, что было до Рождества Христова. Обратим свой взор на наших соседей-европейцев. Век, эдак, XV... Именно тогда виноделие обрело теоретическую базу. Возникла наука об изготовлении и хранении вина — винология. С этого момента начинается новый этап усовершенствования качества этого благородного напитка.

Сначала было белое: почти легенда

На протяжении следующих двух столетий европейцы освоили технологию приостановки брожения, сделавшую возможным транспортировку капризного продукта, и стали осветлять вина при помощи яичного белка. Изобретение голландских спичек позволило стерилизовать и окуривать винные бочки серой. Правда оценить эти технологические нововведения смогли лишь люди состоятельные. За качество приходится платить. Во все века.

В ту эпоху в Европе производили преимущественно белые вина. Виноград давили ногами в чане. Сусла, добавляемые к виноградным гроздьям после выдавливания сока, оставались на два дня. После чего образовавшуюся жидкость разливали в бочки с открытой пробкой. Там в течение двух недель происходило великое таинство — брожение. Так рождались ординарные густые вина, которые пили, разбавляя водой, льдом или снегом.

Вина алого цвета европейцы оценили лишь в конце XVIII века. И назвали их, не мудрствуя лукаво, «красные». Хранились такие вина несколько дольше белых.

Красное знамя: хроники одной эволюции

Накануне Французской революции производство вина в стране резко сократилось. Вследствие этого в Париже существенно подскочили цены на этот продукт питания. Да, да, именно продукт питания. Ведь на столах парижан вино можно было увидеть чаще, чем воду. А все дело в том, что шестнадцать столичных фонтанов не могли напоить страждущих — на одного человека приходилось не более одного литра воды. Конечно, были еще и акведуки, но они создавались на потребу обитателей Пале-Рояля и аристократической верхушки. В небольших количествах вода поставлялась в монастыри и больницы. А утолять жажду надо было всем. Вот народ и потребовал «вина, хлеба и зрелищ».

И активисты Французской революции возвели красное вино в ранг напитка равноправия, патриотизма и приверженности республике. По словам Мишеля Мантиньяка, красное вино «сбросило с пьедестала белое вино, слишком явно ассоциировавшееся с королевскими знаменами».

Бордовое из Бордо: начало истории

Вино, родившееся во французской области Бордо, упоминается уже в летописях XI века, когда монахи из братства Клюни, знатоки богословия и добрые виноделы, заложили первый монастырь и виноградники. Делали они это исключительно для себя. И только благодаря торговой жилке англичан, некоторое время господствовавших над этой землей, бордосскому вину была сделана надлежащая реклама. Его оценили далеко за пределами Франции.

Наборы виноградных лоз для красного вина Бордосской области включают сорта «Каберне Совиньон», придающий пряный аромат и способствующий долгому и гармоничному старению вина, «Каберне Фран», дарящий изысканность и свежесть и обладающий повышенным содержанием танинов, «Мерло», гарантирующий крепость и глубокий цвет, и, наконец, «Мальбек».

Бриллиантом в короне бордосских вин называют вина с запахом трюфелей и глубоким гранатовым цветом из провинции Сент-Эмильон. Здесь производят исключительно красные вина. И именно здесь установлен строгий контроль за качеством продукции — вино должно получить одобрение комиссии экспертов. Вина дегустируют в течение года после сбора урожая и оценивают способность пробуемых вин к старению. Если «сертификат о старении» получен, специалисты дают «добро».

Ряд бордосских вин удостоен печати Гильдии вин — ассоциации, следящей за подлинностью товара и его качеством...

Все оттенки красного: местная специфика

В 1830 году на небольшой площади лучшей части Алуштинской долины в двух верстах от Алушты появилось виноградно-винодельческое хозяйство помещика Петриченко. Этот господин преследовал вполне определенную цель — создать высококачественные сухие вина. Однако он не учел старой истины — «вино продукт местности». Вина получились хорошие по качеству, но тяжеловатые на вкус. Однако «направление было задано».

После смерти Петриченко его имение «Романовка» приобрел торговый дом

И. Ф. Токмакова и О. Я. Молоткова. Как свидетельствуют сохранившиеся документы, с переходом к новым хозяевам винопроизводство в Алуштинской долине расширялось и совершенствовалось.

Токмаков и Молотков постоянно жили в Петербурге, в дни бархатного сезона отдыхали в своем имении (сейчас в этом здании клуб Центрального отделения совхоза), умело руководя огромным, оснащенным современной техникой хозяйством. Из Франции, Германии, Испании завезли прекрасные европейские сорта винограда — Педро, Семильон, Альбилио, Алиготе, Рислинг, Каберне.

«До кондиции» алуштинские вина удалось довести Сергею Кашину, руководившему заводом с 1897 по 1917 год. Именно при Кашине молва о здешних винах дошла до столицы Российской империи, где наивысшим спросом стали пользоваться рислинги, семильоны, каберне, саперави и, конечно, вина типа бордо, послужившие прототипом нынешнего, всемирно известного красного столового «Алушта». Именно столовое красное типа бордо «Токмаков-Молотков» в 1899 году на дегустации в Париже было удостоено серебряной медали, а в начале ХХ века собрало целый «иконостас» наград по всей России.

Гранатовый 1937-й: ближе к теме

Говорят, Сталин любил вино своей родины Киндзмараули, приготовляемое из винограда сорта Саперави (Грузия, Имеретия). Вино великолепное — темно-гранатового цвета, с красивым оттенком переспелой вишни и бархатным отливом. Букет и вкус нежные, с тонами фруктов и ягод. Наверное, именно благодаря этой склонности генералиссимуса, в 1937 году в Крыму родилось красное столовое «Алушта». Его «отец» — знаменитый винодел Александр Егоров, прибывший в Крым с Кавказа. Он изучил район и пришел к выводу, что именно здесь, в Алуште, следует производить красные вина, в том числе столовые. Он собрал в один купаж Каберне, Саперави, Мерло, Гренаж и Морастель и сотворил свой шедевр.

Виноделы рассказывают, что когда-то высокопоставленные зарубежные гости очень ценили южнобережные напитки. Например, английский эксперт-винодел, доктор Тейчер, во время своего пребывания в Крыму в 1958 году заявлял, что «вино столь высокого качества неуважительно пить сидя». А посол Великобритании в СССР смог осилить русский язык только после дегустации. И даже в самый разгар антиалкогольной кампании в Крым приезжали гонцы за винами, которыми потчевали в Москве высокопоставленных иностранных гостей советской столицы.