Основной инстинкт

Что предпочтительнее: улучшать демографическую ситуацию или собственную жизнь?

Пока мужчины оглядываются на вошедших в историю персоналий, оставивших многочисленное потомство, женщины по всему миру вступают в ряды чайлдфри.

Тварь дрожащая или право имею

Давно прошли те времена, когда понятие «мужское достоинство» с его физиологическим подтекстом не вызывало скабрезных улыбок, а заставляло трепетать не только слабый пол, но и недругов. Поскольку именно с помощью этого самого «мужского достоинства» сильные мира сего создавали себе имидж любимцев, имеющих право на территории и власть над людьми. Глагол «иметь» значит «обладать». И в перечне отвоеванных в этом мире благ «иметь потомство» значилось далеко не на последнем месте, так как означало продолжение рода.

Одержимость древних египтян жизнью после смерти, само собой, порождала желание иметь многочисленное потомство. Мужчина, который собирался жениться, первым делом проверял не бесплодна ли его будущая жена. Проверка заключалась в том, что во влагалище помещали зубчик чеснока. Пригодной для замужества считалась та девушка, во рту которой по утру ощущался вкус и запах чеснока. В противном случае диагностировалась непроходимость фаллопиевых труб, бесплодие и, как следствие, выбраковка.

Самым плодовитым считается египетский фараон Рамсес II (ему, по всей видимости, фокус с чесноком удавался особенно хорошо). По сохранившимся папирусам историки узнали о том, что Рамсесу удалось стать официальным отцом для 111 лиц мужского пола и 63 — женского. В общей сложности ему предписывают 178 потомков.

Однако, оказывается, Рамсес далеко не самый плодовитый правитель в истории. В тройку лидеров ТОПа многодетных отцов входят совсем другие личности.

Так, властитель Саксонии, а впоследствии и польский король Август II, большой эстет и не меньший бабник имел 382 внебрачных ребенка. Знаменитый Чингисхан отличился не только в военных делах, завоевав огромные территории, но и в любовных утехах. Официально наследниками хана считались лишь 4 его сына, однако внебрачных потомков мужского пола у Чингисхана было около 700. Данных о дочерях великого завоевателя не имеется. Еще один любитель повоевать, живший в XVII веке султан Исмаил ибн Шериф собрал в своем гареме 500 женщин, которое родили ему 889 детей.

Сами за себя

В наши дни женщины имеют куда больше прав и свобод, чем во времена Рамсеса или Чингисхана. Слабый пол, как пишут некоторые воодушевленные феминистки, сбрасывает оковы многовекового негативного, по их мнению, опыта сосуществования с мужчинами. Из нежелания быть чьей-то собственностью и подчиняться сдерживающим факторам и родилось в конце минувшего века движение, получившее название Чайлдфри (от английского слова childfree, которое подразумевает в своем смысле свободу от детей). Да, считается, что у этого движения женское лицо, потому как в его основе лежит отрицание основного женского инстинкта, инстинкта материнства. В числе главных причин появления чайдфри социологи называют социальные проблемы, существенное различие в доходах разных слоев населения, рост эгоизма среди женщин, доступность абортов, пропаганду свободной любви, которая ориентирована лишь на получение удовольствия без стремления продолжить человеческий род. На сегодняшний день только в США уже действуют свыше 40 крупных организаций, пропагандирующих чайлдфризм не только в социальных сетях, но и в средствах массовой информации. По оценкам самих чайлдфристок, это примерно 25% от женского населения страны. В России, где уже много лет подряд наблюдается постоянная убыль населения группы чайлдфристок в социальных сетях, как правило блокируют. Так, в 2013 году администрация «ВКонтакте» была вынуждена начать блокировать группы чайлдфристок в Санкт-Петербурге. Нынче такие блокировки групп и отдельных аккаунтов происходят и в других городах. Однако, наиболее рьяные сторонницы движения проявляют себя в других группах, как правило это негативные комментарии к постам, посвященным материнству и/или детям. Чайлдфри отличает особые лексикон, в котором дети и подростки, к примеру, именуются не иначе, как «личинки», а их матери, а также беременные женщины «овуляшками».

Кто прав?

В 1825 году Томас Мальтус издал свой бестселлер «Опыт о законе народонаселения». Это исследование впервые привлекло внимание широкой публики к демографической проблеме, породив при этом целую научную школу. Тогда на планете насчитывалось примерно один миллиард жителей. До этой численной отметки население Земли шло почти 40 тысяч лет. Однако уже в течение следующего столетия население мира удвоилось и достигло двух млрд, а еще за 50 лет (с 1925 по 1976 гг.) оно снова удвоилось и достигло отметки в 4 млрд человек. К 1990 году население планеты возросло до 5,3 миллиарда, в 2000 году — 6 млрд человек, в 2017-м — 7,5 млрд человек. Население нашей планеты будет расти и дальше. По прогнозам ООН, к 2025 году оно может достигнуть 9,4 млрд человек. А, согласно расчетам специалистов и экспертов из Всемирного банка, население Земли составит примерно 10-11 млрд, но не больше 14,5 млрд, человек к 2045 году.

Решающим аспектом всей демографической проблемы ученые называют неодинаковый рост населения в разных регионах. К примеру, в Японии, общая площадь которой 377 944 км², проживает 126 225 000 человек, в России при территории 17 125 191 км² лишь немногим больше — на 1 января 2018 года по оценке Росстата 146 880 432 постоянных жителей. Таким образом, россиянам еще есть, где развернуться.