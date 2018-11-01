→ Байки, сонеты Занимательная экология Сейчас много говорят об ухудшении экологии. И небезосновательно. Но порой новости весьма удивляют. В хорошем смысле. Например, несколько дней назад в Институте морских биологических исследований им. Ковалевского (институт входит в РАН) сообщили: за последние 20 лет в Черном море было обнаружено 26 новых видов рыб! И это в условиях перманентного экологического стресса! «Примерно половина из них вселились – это не случайные виды, а уже образовавшие устойчивые популяции, – сообщают специалисты. – В основном, конечно, из Средиземного моря. Они проникают своим ходом, потом некоторые здесь образуют устойчивые популяции». Среди новосёлов есть криптобентические виды (ведущие скрытный образ жизни), в частности мелкие виды бычков, которые дали вспышку роста популяции пять лет назад. Сейчас есть их устойчивые популяции в Казачьей и Стрелецкой бухтах Севастополя. Также происходит увеличение численности морского карася – золотого спара, или дорады. Разведением дорады в садках занимаются турки, во время штормов некоторые из сооружений повреждаются, и рыба в большом количестве выходит в море. К другим видам, которые обосновались около черноморского побережья Крыма, в частности, относится сальпа, или бамбуковая рыба. Совсем недавно, четыре года назад, обнаружили атлантического землероя. В водах Черного моря встречаются и более экзотические виды рыб. Особенно в Балаклаве. Несколько лет назад там нашли групера (рыба семейства каменных окуней), рыбу-бабочку. А в сентябре этого года была обнаружена рыба-хирург – тропическая коралловая рыба более 20 см в длину. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 503 от 2 ноября 2018 года Еще статьи: Гельминтная столица Волчий процент Говорят, что... придумали новый маркетинговый ход И рыбку съесть, и... И кому сделали хуже? Просмотров: 105 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:51